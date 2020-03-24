Напередодні 25 березня - дати професійного свята співробітників Служби безпеки України - начальник Управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак відповів на запитання журналіста газети «Южная правда». Пропонуємо вашій увазі це інтерв’ю, підготовлене за сприяння прес-служби УСБУ.

- Віталію Анатолійовичу, минув іще один рік для Служби безпеки України. Не помилюсь, сказавши, що від 2014 року вашому відомству доводиться працювати у значно більш напруженому ритмі, ніж раніше. На яких напрямках зосереджені першочергові зусилля СБУ?

- Від початку російської агресії Служба безпеки України кардинально перебудувала свою роботу, сконцентрувала основні зусилля на пріоритетних завданнях із забезпечення територіальної цілісності і недоторканості кордонів держави.

Агресор практикує як відкриті військові методи на лінії розмежування на Донбасі, так і гібридні практики розхитування громадсько-політичної ситуації в Україні у регіонах, котрі не мають спільного кордону із північним сусідом.

Отримуючи упереджувальну інформацію, ми блокуємо цю протиправну діяльність, і російська пропаганда не отримує бажану картинку.

Сьогодні уся країна рухається у бік послідовної інтеграції з цивілізованим світом, європейськими та євроатлантичними організаціями.

Ми розраховуємо на допомогу людей, свідомих того, що лише разом влада із громадою здатні забезпечити мир і спокій у регіоні та в Україні загалом.

- Будь ласка, наведіть приклади найбільш резонансних успіхів Управління за минулий рік?

- Закон визначає, що Служба безпеки України - контррозвідувальний орган. Наше головне завдання у контексті захисту територіальної цілісності та державного суверенітету, - це протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб.

У 2019 р. за матеріалами СБУ до реальних термінів ув'язнення було засуджено затриманого раніше у Очакові за збір та передачу іноземній стороні матеріалів військового характеру колишнього капітана 1-го рангу Військово-морських сил України, завербованого Головним управлінням генерального штабу ЗС РФ, а також трьох прихильників фейкової «миколаївської народної республіки». Нагадаю, що у найбільш неспокійний час у новітній історії, коли інспірована ззовні так звана «російська весна» прагнула захопити і Миколаїв, вказана група осіб намагалася поширити у нашому місті підготовлені ними ж листівки із закликами приєднатися до терористичної «новоросії» та агітувала за проведення так званого «референдуму» про вихід області зі складу України.

- Відразу хочу уточнити, на Вашу думку, чи достатньо суворі вироки виносяться у справах по сепаратизму? Згадані фігуранти кримінального провадження отримали по шість та п’ять років позбавлення волі, а один взагалі отримав лише умовне покарання.

- Не буду коментувати судові рішення. Втім, як громадянин зауважу: злочини проти держави, її територіальної цілісності і конституційного ладу потребують такого виду та строку покарання аби у симпатиків сепаратизму навіть думка не виникала бодай щось вчинити на шкоду своїй країні.

- Наскільки сьогодні для Миколаївщини ймовірний розвиток подій згадуваної «російської весни»? Чи сильні сепаратистські настрої? Взагалі, є впевненість, що ситуація під контролем?

- Ситуація під контролем. Повірте, це не спроба просто заспокоїти читачів. Я більшу частину життя перебував у центральній Україні, у Миколаєві уже майже півроку, щоденно зустрічаюся із людьми і не бачу суттєвої різниці між мешканцями півдня і центру. І ті й інші вимогливі до влади, захищають власні права та бізнес, вимагають свободи думки, релігії, підтримують безвіз.

Одним словом, цілком впевнений, що ніяких очевидних сепаратистських настроїв у регіоні немає. Цю проблему намагалися штучно роздмухувати ззовні, і завжди це було пов'язано із підривною діяльністю держави-агресора.

Її структури не полишають спроби підігрівати сепаратистські настрої на одному із нині доступних для них майданчиків - у всесвітній мережі.

Можу вам доповісти, що у минулому році Управлінням СБУ блоковано діяльність п’яти інтернет-агітаторів, які намагалися поширювати у соціальних мережах матеріали деструктивного характеру.

Але внутрішнього резерву для підживлення ідей сепаратизму на Миколаївщині за інформацією, якою володію я, немає.

- Віталію Анатолійовичу, широкий резонанс викликали заходи СБУ щодо протидії діяльності нелегальних АЗС на території Миколаївської області. Чи не могли б Ви підбити певні підсумки по цій лінії?

- Вказані заходи здійснювалися на виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо припинення діяльності незаконних АЗС, яке зобов'язує низку структур, серед яких і СБУ, долучитися до системних заходів по протидії нелегальному обігу пального.

Якщо ж говорити про підсумки, то у період від жовтня 2019 р. по січень 2020 р. співробітниками Управління, спільно з іншими правоохоронцями, перевірено на предмет законності функціонування більше 120 АЗС. За результатами вжитих заходів суб'єкти господарювання отримали 34 ліцензії на торгівлю паливно-мастильними матеріалами, сплативши в бюджет податків та платежів за отримання дозвільної документації на загальну суму у 7,5 млн гривень.

Загалом відзначу, що колектив Управління системно працює для захисту економічних інтересів держави, виявляє тих, хто працює їм на шкоду. Скажімо, за нашими матеріалами слідчими оголошено підозру ділку, який незаконно видобув піску на 23 млн гривень. Управлінням блоковано схему місцевих чиновників, які у змові із недобросовісними комерсантами намагалися привласнити 15 млн гривень, призначених нібито для електронних ключів до е-підручників. Інших посадовців викрито на привласненні майже трьох млн гривень, виділених на ремонт у регіоні автошляхів, а попереднє керівництво обласної митниці - на зловживаннях з ввезенням в Україну мінеральних добрив, внаслідок чого бюджет недоотримав майже 10 млн гривень.

Згадані випадки зовсім свіжі, здобуті Управлінням уже під моїм керівництвом, і, звісно, там іще триває робота слідчих.

Окремим блоком хотів би згадати нашу спільну з Національною поліцією і прокуратурою області боротьбу із організованими злочинними угрупуваннями та рекетом, простіше кажучи, із тиском кримінальних кіл на бізнес. Про важливість цієї ділянки роботи правоохоронних органів говорять і Президент, і Голова уряду. Чистий та легальний бізнес має отримати зелено світло та думати лише про те, як більше приносити доходів у державну скарбницю.

У минулому році спільно із нашими партнерами ми припинили діяльність трьох таких угруповань. Про це багато писали місцеві ЗМІ. І це ще один наш внесок, щоб громадяни, в тому числі ті, які займаються бізнесом, почували себе спокійно і впевнено. А предстанивкам кримінального світу передам наступне: поки я начальник Управління, у них є два варіанти майбутнього - або шукати собі прихисток на стороні, або опинитися у місцях позбавлення волі. Жодних проявів бандитизму, рекету чи рейдерства у регіоні я не потерплю. І нікому не рекомендую перевіряти мене на терпимість до цих злочинів.

І наостанок буквально одним рядком. Ми припинили діяльність трьох нарколабораторій у області. Це врятовані життя, насамперед, молодого покоління. Ну а про стан боротьби із корупцією ми регулярно звітуємо у інформаційних повідомленнях на сайті СБУ та інших ресурсах у мережі. Серед викритих на отриманні неправомірної вигоди державні службовці, поліцейські таі податківці. Колоритним у цьому переліку є голова громадської організації, який погорів на 40-тисячному хабарі. Такий випадок не надто характерний для Миколаївщини, наскільки я знаю.

- Відомо, що співробітники СБУ беруть участь в Операції об'єднаних сил. Наскільки можливо, поділіться із нами інформацією про внесок Миколаївського управління у спільну справу.

- У районі ООС на ротаційній основі виконують відповідальні завдання оперативники та слідчі Управління СБУ в Миколаївській області, бійці зі спецпідрозділу «Альфа». Більшого, в силу зрозумілих причин, розповісти не можу. Підкреслю лише, що частина офіцерів після повернення із відряджень відзначена високими державними нагородами.

- Не менш важлива зараз тема нашої спільної протидії поширенню коронавірусу. Структури СБУ якось задіяні у цьому процесі?

- Звичайно, ми не залишаємося осторонь таких актуальних для громадськості питань. Наше завдання надзвичайно важливе і полягає в тому, щоб забезпечити інформаційну гігієну аудиторії, протидіяти поширенню фейків, які, на жаль, з'являються в ситуації, коли люди ще не визначились із надійними та правдивими джерелами новин.

Підкреслю, фахівці СБУ із кібербезпеки виявляють і блокують неправдиві повідомлення, і у найближчій перспективі їх автори будуть притягнуті до відповідальності.

Зі свого боку закликаю мешканців Миколаївщини не довіряти інформації із неперевірених джерел і не поширювати її. Орієнтуйтесь на офіційні сторінки Міністерства охорони здоров'я та інших державних органів.

- Чи торкнулися Служби безпеки процеси реформування, і якщо так, то чи є конкретика, про яку можна говорити?

- Насправді складно говорити. Реформування СБУ передбачає створення в нашій країні спецслужби європейського зразка. Але є важливі нюанси, і вони все ще в процесі погодження.