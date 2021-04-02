Когда ты мэр Киева и во время учений территориальной обороны ложишься с гранатой под танк, тебе рукоплещут пиарщики, отдавая должное политической смекалке. Но когда ты обычный гражданин, о твоей добровольной службе резервиста не знает никто, кроме друзей и родственников.

Сегодня в Украине 25 бригад теробороны, в которых числятся до 100 тысяч простых, непубличных украинцев. Но сколько людей на самом деле регулярно ездят на военные занятия, проходят сборы и учения, неизвестно.

По сообщению украинской разведки, Кремль готовит масштабные провокации с возможным продвижением войск РФ вглубь Украины.

Несмотря на трансформацию Владимира Зеленского в его восприятии Кремля — от «той стороны» до «военного противника-агрессора» — на восьмом году войны так и не принят закон о теробороне. О тыловых подразделениях, которые должны превратить «легкую» в мечтах противника «прогулку до Киева» в изнурительную партизанскую войну.

Как говорит подполковник Николай Билосвит, командир 112-й отдельной бригады теробороны столицы, «тыловая армия» действует и развивается в рамках президентского указа 2016 года. Несмотря на изменения в Бюджетном кодексе в 2018-м, власти не хватает желания и понимания, как финансировать тероборону.

— Обидно, что в Польше, в странах Балтии эти батальоны развиты сильнее, чем у нас. Хотя там нет такой ситуации, как в Украине. У них нет войны, — отмечает Николай Билосвит.

Кто и зачем тратит свои деньги и выходные на муштру? Чему учат на сборах цивильных бойцов? И могут ли они защитить страну во время полномасштабного вторжения РФ? Репортаж УП с тренировки 130-го Соломенского батальона Киева.

Марьяна. «Не обязана все время варить борщ»

Один раз в неделю мать троих детей, киевлянка Марьяна Жагло, вместе с обязанностями гражданина, прописанными в Конституции, взваливает на себя двадцать килограмм амуниции.

На ее тренировочном шлеме канадского производства нашивка с изображением Гаечки из «Чипа и Дейла» и слоганом «Красота — страшная сила».

Бронежилет, ботинки, рюкзак, боевой нож, рация, тактические очки, аптечка, подсумки — за этим милитари-нарядом скрывается женщина, которая однажды сказала: «Надоело быть диванным защитником страны».

Год назад привычные уикенды маркетолога Марьяны Жагло выглядели иначе. До пандемии СOVID-19 она отвозила младшего сына на занятия в художественную мастерскую. Затем семья гуляла по городу или ехала на дачу.

В 2020-м Марьяна, дипломированный учитель физики и астрономии лет пятидесяти, вступила в 130-й Соломенский батальон 112-й отдельной бригады теробороны столицы. Теперь четыре раза в месяц, вне работы и семейных хлопот, Жагло готовится к войне: осваивает тактические навыки и учится метко стрелять.

На собственное обмундирование киевлянка Марьяна Жагло потратила около 30 тысяч гривен

В один из апрельских выходных задача, которую Марьяне и ее побратимам поставили инструкторы, звучит просто — обустроить блокпост. Но на деле это выглядит как целая наука.

— Всі читали матеріали лекції? — спрашивает добровольцев офицер с боевым опытом. — Завдання: висунутися, влаштувати тимчасовий блокпост. Як це завжди буває, у вас ніхєра нема. Сокири, молотки, шуроповерти, цвяхи — все підійде. Замість будматеріалів візьмемо все, що під ногами лежить. Будемо імпровізувати.

На окраине Киева собрались 40 человек из Соломенского батальона





— І ще нам знадобляться для практичного заняття пара чотирьохдверних машин, — добавляет инструктор.