Несмотря на атаку на антикоррупционную инфраструктуру со стороны Конституционного суда, отечественные чиновники и должностные лица ежегодно вынуждены подавать электронные декларации о своем имуществе. Однако ни одна публикация не вместит всего, чем владеют украинские чиновники, поэтому мы выбрали некоторые интересные или даже смешные вещи из деклараций 2020 года.

Новостные ленты уже успели рассказать о некоторых необычных вещах в декларациях. Так, заместитель главы Конституционного Суда Сергей Головатый задекларировал православный храм в Черкасской области. К слову, Головатый был среди тех, кто не поддержал решение КСУ об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях. Похоже, Бог отвел.

А вы знали, что можно задекларировать кражу? Оказывается, да. Сделала это не кто-нибудь, а глава Верховного Суда Валентина Данишевская. Сразу уточним, что украли у нее. И размер украденного вполне соответствует высокой должности жертвы — 30 тысяч евро и 10 тысяч долларов.

А вот движимое имущество, которое зарегистрировал депутат Харьковского горсовета Джавид Саид, лучше не пытаться украсть ради своей же безопасности — ведь зарегистрировал он африканского льва! (Лев, кстати, чипированный).

Регистрируют животных и другие. Например, народный депутат от «Голоса» Александра Устинова оригинально записала себе в декларацию «котика-муркотика» и «собаку-тапки-погрызаку». Оба достались ей от знакомых из Луганской области, которые бежали от войны за границу.

На самом деле сенсации здесь нет, потому что и кот, и собака уже были в прошлогодней декларации Устиновой. Но мы рады, что с животными все хорошо, и, возможно, они помогут депутату пережить непростые для «Голоса» времена.

Меньше повезло животным, из которых сделали две шубы для заместителя главы Харьковской ОГА Татьяны Егоровой-Луценко. Интересно, что чиновница не знает ни торговой марки одежды, ни стоимости шуб, ни даже того, когда они у нее появились. Но да, в 2021 году люди до сих пор имеют (и, наверное, носят) шубы из натурального меха.

А вот что, похоже, будет вечным — это благосклонность Фортуны к украинским депутатам, когда те играют в лотерею (да и не только тогда). Не так давно стало известно, что свою удачу (лотерейный билет) на более чем 500 тысяч гривен главный «радикал» Олег Ляшко подделал. Впрочем, пальму первенства все же получает нардеп от «Слуги Народа» Максим Павлюк — он задекларировал более 1,9 миллиона гривен выигрыша от 6 различных компаний.

Сам парламентарий уверяет, что это все — один выигрыш, который выпал ему еще в 2016 году. Тогда Павлюк якобы выиграл в лотерее свыше 3 миллионов гривен, и с тех пор ему частями выплачивают эти деньги. А сам он как законопослушный гражданин все декларирует и платит налоги.

Отдельно следует отметить, что фанаты Ляшко все еще могут надеяться на превышение показателя Павлюка. Ведь в 2020 году Олег Валерьевич декларацию не подавал — он сейчас никто (в смысле государственных должностей), и работает Олегом Ляшко на телевидении.

И еще к классике. Если вы волновались, что там с автомобилями Александра Дубинского, то можем успокоить — все на месте: Toyota Land Cruiser; Mercedes-Benz (3 штуки) Porsche Carrera; Cadillac Escalade и BMW ALPINA B7. Поэтому слухи о продаже машин из-за санкций США, похоже, преувеличены. Или же покупателя пока не нашлось.

Серьезные люди

Не то чтобы мы не считали серьезными людей, названных выше, но этот раздел — для высших руководителей государства. Поэтому необычного здесь немного.

Несмотря на прежнюю профессию президента Владимира Зеленского, смешного в его декларации не найти. Он отметил более 4,3 миллиона гривен роялти от «Квартала 95», еще более 2 миллионов — от «Киностолицы» и «Драйв Продакшн». Также глава государство владеет большим количеством торговых марок и патентов.

В 2020 году Зеленский зарегистрировал 13 торговых марок в Украине и две за рубежом. Как заверили в ОП, процесс регистрации начался задолго до избрания на пост президента.

У главы Офиса президента Андрея Ермака тоже не найти чего-то интересного, а по сравнению со многими другими должностными лицами его вообще можно назвать аскетом. Так, за год Ермак получил 475 тысяч гривен дохода, львиная доля которого (445 тысяч) — зарплата в ОП.

Машина у Ермака одна — Mercedes-Benz 2019 выпуска, из недвижимости — тоже только квартира площадью 107,8 кв.м в Киеве. Возможно, ему стоило бы взять пример со своего подчиненного Олега Татарова, которого Офис президента так упорно защищает от НАБУ — у него в собственности три квартиры в Киеве, еще одна в Ирпене, нежилая недвижимость и паркоместа.

Более того, Татаров владеет еще и четырьмя пока недостроенными квартирами в Киеве общей площадью более 380 квадратов. А его гражданская жена, похоже, талантливая бизнесвумен — за год предпринимательская деятельность принесла ей почти 7 миллионов гривен.

Но вернемся к Ермаку. Следует заметить, что какие-то деньги у него все-таки есть: на счетах в банке — 227 тысяч гривен, а наличными он хранит 153 тысячи долларов и 50 тысяч евро. Кроме того, Ермаку задолжали почти 10 миллионов гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, хоть и не занимается культурой в стране, однако, похоже, имеет слабость к искусству и коллекционированию — причем всего и сразу. Он задекларировал множество коллекционных монет, картины, гравюры, старинные часы XIX-XX веков, художественные шахматы и нарды, коллекционные почтовые марки, более 700 бутылок коллекционного вина, итальянскую мебель, набор светильников и многое другое.

На самом деле декларация Авакова — такое место, где можно «зависнуть» надолго. Там же можно увидеть, что деньги на покупку многочисленных коллекций у министра есть. Кроме того, Аваков, очевидно, любит раскладывать яйца по разным корзинам — он хранит наличными доллары США, евро, японские иены, австралийские доллары и фунты стерлингов.

А вот Петр Порошенко (у которого с Арсеном Борисовичем отношения так себе) не боится складывать свои деньги в одну корзину — зато в какую! Там лежит 51 миллион долларов наличными. Это сколько же места нужно, чтобы все это поместилось?! Тем более, что где-то надо найти место и на вторую корзину — ту, где лежат 423 миллиона гривен наличными.

У главы правящей партии «Слуга Народа» Александра Корниенко зарегистрированы не только материальные блага, но и нечто более возвышенное — авторские права на песни группы «2Саша». До того как возглавить самую влиятельную сейчас политсилу, Корниенко вместе с Александром Санченко (теперь также депутатом) выступали в составе этой группы. Как говорится на Facebook-странице «2Саша» — это «дуэт лирических и юмористических песен».

Еще один, совершенно нелирический герой последних месяцев — секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. И что больше всего удивляет в его декларации — собрание книг из 20 160 экземпляров!

Кстати, интересно, что займет больше места — 20 тысяч книг Данилова или 50 миллионов долларов наличными Порошенко?

Пострадавшие люди

Ради баланса Вселенной следует вспомнить не только великого и могущественного секретаря СНБО, но и его «жертв».

Нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козак, несмотря на введенные санкции, стал вдвое богаче. Так, в 2020 году он владел активами на сумму более 17 миллионов евро, а еще год назад — 8,2 миллиона. Доходы также выросли почти на 3 миллиона евро — с 8,2 до почти 11.

И хотя против гражданской жены Козака Натальи Лавренюк СНБО тоже ввел санкции, вносить ее в декларацию депутат упорно отказывается. При этом он не забыл отметить все компании, на которые зарегистрированы заблокированные телеканалы ZIK, «112 Украина» и NewsOne. Поэтому Козак теперь такой медиамагнат на паузе.

Соратник Козака Виктор Медведчук (хотя, точнее, это Козак — соратник Медведчука) также вдвое увеличил свои денежные активы — с 7 миллионов евро до 14,5. Что интересно, больше всего денег на счету супруга депутата Оксана Марченко держит в российских рублях — более 784 миллионов (почти 9,5 миллиона евро).

Кроме того, Медведчук задекларировал много самого разнообразного имущества: старые редкие книги, ювелирные изделия, множество часов и тому подобное. Но, как известно, главное богатство — духовное. Из-за этого у Медведчука есть коллекция из 227 икон, две из которых относятся к XVII веку, остальные — XVIII-XX вв.

Возможно, Виктору Владимировичу стоит обратиться с претензиями к патриарху Кириллу — икон много, а санкций избежать не удалось.

Несмотря на то, что еще один партийный коллега Козака и Медведчука Вадим Рабинович под санкции не попал, было бы преступлением не упомянуть про его ордена. Так, в 1999 году он получил от УПЦ Московского патриархата орден Николая Чудотворца — «за приумножение добра на земле» (золотой с драгоценными камнями). К сожалению, в декларации не указано, какое именно добро приумножил Рабинович.

В дальнейшем он, похоже, приумножал добро немного в другом направлении — в 2013 году получил награду от УПЦ уже Киевского патриархата — орден Андрея Первозванного, тоже золотой и тоже с драгоценными камнями.

Партия мэров

Чтобы вернуться к земным делам, можно взглянуть на состояния более близких к людям должностных лиц — мэров.

Так, глава Одессы Геннадий Труханов — ценитель элитных часов. В своем перечне он назвал Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet, A.Lange & Sohne. Их стоимость не указана, но названия брендов намекают, что речь идет о немалых суммах.

Любовь к элитным вещам Труханову, похоже, передалась от матери. Ведь в собственности Марии Дмитриевны есть часы Bovet и ювелирные изделия: два кольца из драгоценного металла с драгоценными камнями, две пары сережек и подвеска.

Но с одесским коллегой может посоревноваться мэр Днепра Борис Филатов: у него 5 часов, а у жены — кольца с изумрудом и бриллиантом (в отличие от семейства Трухановых, Филатовы не постеснялись уточнить вид камней), а также по две пары колье и сережек. Однако в этой декларации есть кое-что поинтереснее.

Например, у Филатова есть билет на полет в космос. Да, это не шутка, речь идет о суборбитальном полете, который должна осуществить компания Virgin Galactic. Купил его мэр еще в 2009 году, и стоит этот билет 1,4 миллиона гривен. Впрочем, когда же Филатов все-таки полетит — неизвестно.

Кроме того, Филатова смело можно назвать королем парковок — в его собственности 11 парковочных мест: одно в Киеве, остальные — в Днепре. Однако, если долистать до раздела про автомобили, становится понятно, зачем же ему столько. Глава Днепра вместе с супругой владеют 7 автомобилями — в том числе три Porsche, два Mercedes, два мотоцикла, парусно-моторное судно РУСИЧ, гидроцикл и вертолет Eurocopter стоимостью 800 тысяч гривен.

Если мэр Днепра в своих автомобильных вкусах, скорее, «традиционен», то у мэра Полтавы Александра Мамая предпочтения специфические — он ценитель Горьковского автомобильного завода. Так, Мамай владеет двумя легковыми автомобилями ГАЗ (63 и 67 годов выпуска), двумя грузовыми автомобилями ГАЗ (93 и 95 годов), а также прицепом ГАЗ 1970 года. Единственное, что из транспорта мэра Полтавы не является продукцией ГАЗа — прицеп КрАЗ.

Вадим Бойченко уже второй раз стал мэром Мариуполя — и, что интересно, после перехода на эту должность его жена начала зарабатывать больше мужа. Конечно, в этом нет ничего плохого, но именно этот конкретный случай немного напоминает «рокировочку».

Так, перед победой на выборах Бойченко работал на заводе из холдинга олигарха Рината Ахметова «Метинвест» и за 2015 год заработал 5 миллионов гривен. А когда сел в кресло мэра, то на работу в «Метинвест» «повезло» устроиться уже жене Бойченко, которая до этого нигде не работала.

И если за первый год там она заработала почти 3 миллиона гривен, то в 2020-м Галина Бойченко заработала в компании Ахметова почти 13 миллионов. А сам мэр за работу на благо Мариуполя получил 560 тысяч. Несмотря на это, Вадим Бойченко влияние Ахметова на себя категорически отрицает.

Мэр Львова Андрей Садовой тоже может похвастаться супругой, которая серьезно пополняет семейный бюджет. В прошлом году Екатерина Кот-Садовая заработала 6 миллионов гривен, тогда как ее муж — 695 тысяч.

Впрочем, у Андрея Ивановича есть нечто такое, что деньгами не измеряется — в разделе «торговая марка или коммерческое наименование» у него записан знак «Самопомощь». Сколько именно стоит такой знак — неизвестно. Есть подозрение, что с 2019 года он обесценился, ведь по результатам парламентских выборов «Самопомощь» в Раду не попала.

Бонусом вспомним уже бывшего мэра Славянская Нелю Штепу. В ее собственности нет легковых автомобилей, а есть только грузовик ЗИЛ 1991 года выпуска. Но если вы переживаете за материальное состояние Нели Игоревны, то не стоит — в разделе «денежные активы» у нее записаны 450 тысяч гривен и 65 тысяч долларов.

В заключение хотим напомнить, что радоваться состояниям наших чиновников мы можем именно благодаря сомнительному с точки зрения права решению правительства, с помощью которого оно обошло не менее сомнительное решение Конституционного суда о закрытии реестра деклараций. Однако реестр власти хоть и открыли, но об обещаниях вернуть реальное тюремное заключение за ложь в декларациях пока не очень вспоминают.