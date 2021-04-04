Связь между физическим и психическим здоровьем была ключевой темой дискуссий в эпоху пандемии, которая серьезно повлияла на многих людей.

Наряду с ежедневными тревогами по поводу "глобального заболевания", затрагивающей миллионы людей, потерей рабочих мест и минимизацией социальных контактов (и это лишь некоторые из них), пандемия поставила под вопрос, станут ли разрушительными последствия коронавируса для здравоохранения, экономики или психического здоровья.

Как эти недавно обнаруженные проблемы со здоровьем могут повлиять на туристическую индустрию после COVID-19?

Связь между путешествиями и психическим здоровьем

За годы до того, как мы начали понимать ценность нормального психического здоровья, отдых был важной составляющей человеческого счастья. По словам доктора Хелены МакКаун, председателя представительского органа Британской медицинской ассоциации (BMA), COVID-19 стал интересным примером для исследований. Когда путешествия были запрещены и передвижение было возможно только на региональном уровне, мы увидели как подобные ограничения повлияли на нашу жизнь.

"В более общем смысле становится все более очевидным, что люди планировали отпуск и с нетерпением ждали его", - говорит Хелена. "Для людей это передышка и расслабление, а последние 12 месяцев нам не удавалось получить этот необходимый нам отдых".

Это, в свою очередь, влияет на нашу мотивацию, продуктивность и общее понимание жизни. Чего мы все жаждем, так отпуска – мнения врачей. Но из-за вируса, который может оставаться на поверхностях и быстро распространяться от человека к человеку, логистика, которая находится между залитым солнцем пляжем и COVID-реальностью, может быть несколько устрашающей.

Поговорим об общественном транспорте

Это была наименее любимая часть путешествий даже до конца 2019 года, давайте будем честными. Мысль о том, что "мы не будем платить за две недели парковки в аэропорту", толкала людей пользоваться автобусами, поездами и метро в любое время дня и ночи. Тащить негабаритный и тяжелый багаж, чтобы отпугнуть даже самых решительных потенциальных воров.

Затем вы оказываетесь в душном зале ожидания, наполненном запахом кофе, с сотнями других пассажиров. Причина, по которой все потеют, проста - в аэропортах нет окон. Напоминаем: вы уже несколько часов в пути и, вероятно, все еще в радиусе 25 км от вашего дома.

И, наконец, сам самолет, который, хотя сам по себе и не является важной частью путешествия, скорее всего, будет иметь значение.

"Понятно, что при поездке в общественном транспорте будет некоторое беспокойство", - объясняет Хелена. "И самолеты, вероятно, здесь играют основную роль - циркуляция воздуха в течение нескольких часов и дискомфорт, вызванный ношением масок в течение длительного времени".

Неудивительно, что туры, поездки и другие виды отдыха могут стать более популярными, чем когда-либо после COVID-19.

Привычное поведение в поездках

Отрасли, которым туризм помогает выжить, в последние 12 месяцев вызывают все большую обеспокоенность. Культурные объекты, театры, рестораны и бары, музеи, пострадали больше других, и некоторым пришлось закрыться навсегда. Те, кому удалось остаться на плаву, с нетерпением ждут того дня, когда толпы вернутся - но будет ли все как прежде?

Согласно статье National Geographic, события прошлого года фактически изменили наше чувство страха. Социальное дистанцирование означало, что приходилось переходить на другую сторону улицы, чтобы не приближаться к другим людям. Возникает вопрос, сможем ли мы вернуться к тому, чтобы без опасений находиться плечом к плечу с незнакомцем в переполненном зале.

Хотя будущее нахождения в помещениях остается неясным, скорее всего, что до тех пор, пока у нас не будет вакцинированного большинства в мире, такие меры, как социальное дистанцирование, дезинфекция и ношение защитных масок, останутся в силе.

Вакцины – ключ к возвращению туристической индустрии

В последнее время в новостях много говорилось о вакцинах: сертификатах, их преимуществах и недостатках, а также о прогрессе, достигнутом за последние несколько месяцев. Но программы вакцинации замедляются из-за неуверенности и беспокойства общества.

"Недавно мы стали свидетелями остановки в некоторых странах континента развертывания вакцины из-за некоторых опасений по поводу того, что вакцина AstraZeneca имеет неблагоприятные последствия для здоровья", - говорит Хелена. "Это сложный вопрос, потому что, хотя для надлежащего решения проблем необходимо время, это означает, что в некоторых частях Европы прогресс задерживается".

Что касается "вакцинных сертификатов", они сами по себе становятся ловушкой для общества, люди год были изолированным от семьи и друзей из-за COVID-19. Требование "вакцинных паспортов" для поездок и посещения общественных мест потенциально лишает свободы выбора по двум причинам:

• Если вы не хотите делать прививку по состоянию здоровья или по личным причинам;

• Отсутствие прививки впоследствии ограничивает вашу свободу передвижения по сравнению с вакцинированными.

Для людей, которых разделяли границы, особенно, когда многие страны сейчас выбирают ту или иную форму сертификации вакцин, это усиливает чувство разделения, созданное "очень странным годом". Помимо отпусков, дилемма состоит в том, чтобы объяснить, как власти могут оправдать запрет людям путешествовать по личным причинам, причинам, связанным со здоровьем и работой.

Переживать – это нормально

Здесь стоит упомянуть, что мы выходим из одного из самых сложных испытаний над людьми в истории. Совершенно нормально чувствовать, что мир сейчас кажется чем-то большим.

Возвращение к путешествиям означает возвращение к толпе, человеческому взаимодействию, совместному перемещению и транспорту - слова, которые могут заставить нас съежиться от дискомфорта прямо сейчас. Но это также возвращение к опыту, обогащающим приключениям, новым знакомствам и неизведанным землям.

Мир ждет - и он никуда не денется. Не торопитесь, оставайтесь в своей зоне комфорта и отправляйтесь в путешествие тогда, когда будете к этому готовы.

Сара Пальмер, Euronews