Комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон. Мер столиці Віталій Кличко пообіцяв полагодити дороги і мости, що не бачили оновлення по 40-50 років. Тим часом «Укравтодор» обіцяє відремонтувати Запорізький міст до Дня Незалежності України. «Слово і діло» дізналось, як давно в Україні не реконструювалися найбільші мости.

Столичний Петрівський залізничний міст побудували у 1945 році, а останній ремонт робили ще у 2005-му. Трішки «молодшим» є Дарницький залізничний міст – 1949 рік, однак відтоді його жодного разу не реконструювали. Крюківський залізнично-автомобільний міст відкрили 149 років тому, але під час Другої світової війни його знищили. А після війни, 21 грудня 1949 року міст через Дніпро був відбудований та введений в експлуатацію, востаннє його оновлювали у 2007-му.

Через Дніпро ще пролягає Мерефо-Херсонський залізничний міст, який побудували у 1951 році. Уже наступного року звели І та ІІ автомобільно-залізничні мости Преображенського у Запоріжжі – досі жоден з цих мостів не оновлювали.

А от міст Патона у Києві відновлювали у 2004-му (побудували в 1953 році). У Херсоні в 1954 році звели Антонівський залізничний міст, який за 66 років так і не реконструювали. Більше пощастило Амурському залізнично-автомобільному мосту, який у 2002 році капітально відремонтували за 18 млн грн.

Ще два мости у Дніпрі відновили у 2019 році – Центральний та Кайдацький. Тоді на оновлення шляхопроводів витратили 409 млн грн. Більше капітальних ремонтів на старих мостах України не проводили.

Нагадаємо, раніше «Слово і Діло» готувало інфографіку про те, скільки років служать основні мости Києва та коли їх востаннє ремонтували.

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