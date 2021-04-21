Высшее образование продлевает жизнь в среднем на 6 лет. Во всяком случае в Америке. Но и в Украине скоро будет точно так же.

Исследователи проанализировали данные 50 миллионов свидетельств о смерти с 1990 по 2018 годы. И изучали, как на продолжительность жизни влияют разные факторы. Оказалось, что разрыв в продолжительности жизни людей разных пола, расы и этнической принадлежности сокращается — эти факторы влияют на то, сколько лет проживет человек, все меньше. А неравенство по признаку наличия высшего образования растет.

25-летний американец, который окончил университет, проживет на 6 лет дольше, чем его сверстник, бросивший ВУЗ

При том, чем ближе к современности, тем большее расхождение. Люди с высшим образованием живут все дольше, а без него все меньше.

Ожидаемая продолжительность жизни 25-летних американцев в зависимости от наличия высшего образования (BA) (то есть сколько лет они еще проживут после 25 лет)

Точно ответить на вопрос "почему так?" пока что сложно

Вообще о том, что богатые живут дольше бедных, известно давно, и это можно логично объяснить: у богатых лучше условия жизни, они могут позволить себе более здоровое питание, имеют доступ к лучшим врачам. А вот разница в продолжительности жизни из-за уровня образования изучена намного меньше.

И на этот счет есть разные мнения. Одни исследователи считают, что люди с лучшим образованием ведут более здоровый образ жизни. Например, каждый дополнительный год в университете уменьшает шансы стать курильщиком и набрать лишний вес. Еще люди с высшим образованием лучше зарабатывают, поэтому у них лучше условия жизни.

Другие говорят, что отсутствие высшего образования мешает устроиться на работу, где нужны высокообразованные специалисты, а количество таких рабочих мест сейчас растет, особенно из-за автоматизации простых процессов. А раз у тебя нет работы тебе остается низкооплачиваемая работа, качество твоей жизни будет ниже, а потребление алкоголя и наркотиков выше. Конечно, на продолжительность жизни это сказывается плохо.

А что это значит для Украины? Исследование, которое показало такие результаты, проведено в Америке. Аналогичного для Украины нет. К тому у нас точно пока что не такие условия, как в США. Не такое качество высшего образования, чтобы без него не брали на высокооплачиваемую работу. Выпускники вузов спокойно могут работать на низкооплачиваемой работе. Не так сильно распространена автоматизация.

Но это пока что, вечно так продолжаться не будет. Возьмем хотя бы те причины неравенства, названные выше. Качество образования точно будет расти. Работодатели уже сейчас ощущают нехватку квалифицированных сотрудников, а готовить всех своими силами не могут — поэтому серьезно заинтересованы, чтобы университеты выпускали людей, которых не надо будет учить заново. Уровень автоматизации тоже будет увеличиваться — с ростом экономики и притоком инвестиций это неизбежно.

Значит, наступит момент, когда проблемы, которые сейчас есть в США, станут актуальными и для нас. Это, во-первых, значит, что нужно следить за тем, как их решают американцы, чтобы понять, как Украина может использовать их опыт. Во-вторых, это значит, что нынешняя молодежь, у которой пока нет детей или они недавно родились, должна помочь детям понять: от наличия высшего образования и от его качества зависит то, сколько лет они проживут.

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