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З 1 травня для українців знову зміняться умови сплати за газ — це буде вже друга зміна правил гри від початку року. Проте влада, схоже, намагається зробити все, аби якомога менше людей помітило це. На нові тарифи населення переведуть автоматично, хоча від підвищення цін такий хід, здається, не врятує.

Як і скільки ми будемо платити за блакитне паливо, а також як на ціни впливатимуть державні та приватні монополісти — читайте у матеріалі hromadske.

Що зміниться з 1 травня?

З цієї дати постачальники газу автоматично переведуть усіх українців на річні контракти. До 25 квітня на своїх сайтах постачальники мають опублікувати ціну на газ, яка діятиме впродовж року — з 1 травня 2020-го до 30 квітня 2021-го.

Тож поки неможливо точно сказати, якою буде ціна, але дуже ймовірно, що вищою ніж ті 6,99 гривні за кубометр, які були зафіксовані урядом до кінця березня. Зокрема, про це говорить і той факт, що 16 квітня ціни на українському ринку досягли максимуму за два роки.

Водночас, коли постачальник встановить ціну, протягом року він не зможе її підвищити — зміни можливі лише в бік зниження.

Також варто розуміти, що у різних постачальників ціни відрізнятимуться. І коли вони оприлюднять свої пропозиції, українці зможуть змінити постачальника, обравши того, хто запропонує вигіднішу ціну. Як це зробити, ми писали в нашому матеріалі (дивіться останній розділ).

Але якщо змінювати постачальника ви не плануєте, то робити нічого не треба — з 1 травня новий річний контракт запрацює автоматично, і ви будете отримувати платіжки, як і завжди.

Також у споживачів є можливість у межах одного постачальника змінювати річні тарифи на місячні або квартальні (якщо вони, звісно, є). Наприклад, якщо влітку ціни підуть униз, можливо, вигідним рішенням буде перейти на місячний тариф. Проте є нюанс — потім повернутися до річного контракту можна буде лише з дозволу постачальника.

Навіщо знову щось змінювати і до чого тут МВФ?

Влада каже, що запровадження річного тарифу має захистити населення від цінових коливань. Пам’ятаєте, чому взимку уряд запровадив фіксовані тарифи? Бо в умовах ринку ціни пішли вгору, і люди почали виходити на так звані «тарифні майдани».

Проте фіксована ціна аж ніяк не узгоджується з ринком газу, який в Україні запрацював з літа 2020 року. І річ не тільки в тому, що ринок потрібен для здорової конкуренції, а й у тому, що він — одна з умов співпраці з Міжнародним валютним фондом (на яку Україна погодилась).

І якщо тимчасове заморожування цін влада якось ще може «продати» МВФ, то про постійні фіксовані ціни не йдеться. Так, наприкінці березня голова представництва Фонду в Україні Йоста Люнгман закликав український уряд утриматися від ручного контролю цін на газ. Він також запропонував систему, про яку не каже тільки лінивий — адресні субсидії тим, хто не може платити.

«Існує (і буде існувати) значна частина українського населення, яка не може покрити витрати на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства — ідентифікувати їх і надати фінансову підтримку через бюджет», — сказав Люнгман.

Не прислухатися до МВФ уряд не може, адже в умовах коронакризи ми маємо серйозний дефіцит бюджету, і транш МВФ нам конче потрібен. Ба більше, тут іще Путін брязкає зброєю на кордонах і погрожує війною, у зв’язку з чим позичати гроші Міністерству фінансів стає все важче.

Тож зрештою формально Україна повертається до ринкових умов, але з іншого боку — влада зобов’язує постачальників упродовж року не змінювати ціни, що можна назвати своєрідним заморожуванням тарифу.

Таке рішення українського уряду схоже на спробу пройти між цівками — і МВФ не розчарувати, і населення турбулентністю цін не злити (принаймні рік).

Ми звернулися до МВФ і запитали, що там думають про нові газові правила. У представництві Фонду в Україні відповіли: «Поки що не маємо коментарів щодо цієї ініціативи».

Великі й маленькі

Щоб ціни на річні контракти були якомога меншими, держава в особі «Нафтогазу» обіцяє забезпечити постачальників газом на весь рік. Так, наприкінці березня компанія уклала угоду з фірмою «ЙЕ Енергія» олігарха Дмитра Фірташа, яка постачає газ регіональним газзбутам.

Річ у тім, що «Нафтогаз» має доступ до дешевого ресурсу своєї дочірньої компанії «Укргазвидобування», яка, власне, і видобуває газ в Україні. Тобто «Нафтогаз» продаватиме «ЙЕ Енергія» блакитне паливо за цінами, дещо нижчими від ринкових, а газзбути, відповідно, зможуть забезпечувати українців газом упродовж року.

Тут треба пам’ятати, що газзбути Фірташа є монополістами ринку, до того ж сам «Нафтогаз» також збільшує свою частку.

«Регіональні газзбути відповідають за постачання газу 65% домогосподарств. «Нафтогаз», зі свого боку, постачає газ 13% споживачів роздрібного ринку», — зазначено на сайті держкомпанії.

Тобто «Нафтогаз» і компанії Фірташа мають майже 80% ринку, і в обох є доступ до ресурсу «Укргазвидобування».

Павло Калашник, hromadske