Дом с химерами архитектора Владислава Городецкого с 2005 года используется в качестве Резиденции Президента Украины. Именно здесь проходят официальные приемы главы государства с делегациями других стран.
До коронавирусного локдауна только на одном этаже здесь проводили экскурсии для киевлян и гостей столицы. А вот — выше — это уже режимный объект. Даже журналистов пускали на брифинги по итогам переговоров только в один из залов Дома с химерами.
Для LB.ua открыли все двери, показав все комнаты «обители» Президента. Мы узнали: есть ли под Резиденцией подземные «катакомбы», как под Верховной Радой и Кабмином.
Где ко встрече готовился теперь уже президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель, есть ли в Резиденции «золотой унитаз». И как выглядит опечатанная комната для переговоров «тет-а-тет».
Дом с химерами (напротив Офиса Президента на улице Банковой в Киеве) был построен «украинским Гауди» (как часто называют Городецкого) в 1901—1902 годах. Своё название здание получило благодаря скульптурным украшениям, тематика которых — наземный и подводный животный мир, атрибуты охоты, сказочные существа. Ведь Городецкий, как известно, любил охоту и сафари.
Уже сам фасад здания со скульптурами Элио Саля из цемента, что было новаторством на то время, до сих пор поражает. В 2003 году по старым чертежам Городецкого была проведена реконструкция, восстановлен интерьер и уникальные росписи на стенах.
Заместитель руководителя Офиса Президента и Службы Государственного Протокола и церемониала Офиса Президента Украины Игорь Брусило рассказал, что уже с парадного входа Резиденции у гостей возникает неподдельный интерес. Еще бы! На потолке — огромный цветной гипсовый спрут, осьминог, щупальца которого спускаются по стенам. По его центру — светильник виде большой ракушки с морскими звёздами.
«У президентов эта лепнина вызывает заинтересованность. Иногда даже удивление. Могу точно сказать, что никто не остаётся безразличным. Это однозначно и точно… Многие спрашивают: а настоящие ли все эти ракушки? Ведь они действительно выглядят так. Но это гипс, покрытый перламутром», — добавил главный протоколист Владимира Зеленского.
От сюда же открывается вид на роскошную лестницу. По ней делегации поднимаются на три верхних этажа, где находятся комнаты для переговоров и приёмов. Красная ковровая дорожка, балясины в виде лап птиц и крыльев. На стенах — фрески с сюжетами охоты и «трофеи»: гипсовые слоны, антилопы, куропатки. Со слов Брусило, президенты других стран часто спрашивают об истории создания Городецким такого убранства.
«Лестница — это настоящий каррарский мрамор с чёрными прожилками. Одна из самых ценных пород мрамора в мире. Архитектор Городецкий использовал его, чтобы укрепить здание внутри. Ведь в доме — три нижних этажа и три — наверх», — продолжает замглавы ОП.
Сразу уточняем о наличии здесь подземных «катакомб», соединяющих Резиденцию с Офисом президента, Верховной Радой и Кабмином.
Брусило на это отвечает с улыбкой: «Скажу так. Я об этом слышал. Но мне лично не приходилось там бывать. Поэтому факт наличия таких «катакомб» я подтвердить не могу. Но слухи об этом ходят».
Центральная комната на следующем — четвёртом этаже — это «Зал верительных грамот». Тут установлен штандарт президента и государственный флаг. Согласно протоколу, Президент на их фоне принимает грамоты послов. Правда, после реконструкции Мариинского дворца эти церемонии стали проводить там.
Из этой комнаты есть выход в небольшой «Зал для подписания» двусторонних документов. На полу — шикарный паркет с узорами, стены — в оливковых тонах и восстановленный камин с керамической плиткой времён Городецкого. На потолке — фрески с морскими животными. Тут же замечаем по периметру наверху — камеры наблюдения.
«Ранее тут стоял большой стол. Журналистов сюда ещё не пускали. По сути, вы первые… Да, есть камеры. Ведь это режимный объект», — признается Брусило, проводя по коридору, где на этом же этаже есть ещё один зал.
«Сюда мы зайти не сможем... Это «китайская» комната, где как раз проходят переговоры президентов тет-а-тет. Дверь здесь опломбирована. Это происходит после каждой встречи», — показывает пломбу с номером протоколист.
Рядом с «китайской» — небольшая так называемая «функциональная комната», где к встрече могут подготовиться президенты других стран. Внутри — шкаф, туалетный столик с зеркалом, удобное белое кресло. При желании, здесь на самом деле можно и переодеться, привести себя в порядок. Со слов Брусило, к переговорам здесь готовился вице-президент, а теперь уже президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Литвы (2009—2019) Даля Грибаускайте и многие другие высокие гости.
На этом же этаже находится «Большой переговорный зал». Правда, его интерьер явно «выбивается» из общего стиля Дома с химерами. Это обычное современное просторное помещение в светлых тонах и с длинным полированным столом. Как предусматривает протокол, глава нашего государства всегда сидит в центре, спиной к окну и напротив визави другой страны.
Стоит признать, что само кресло Президента не совсем комфортное из-за небольших габаритов и колёс, которые на деревянном паркете его делают крайне неустойчивым. Сразу возник вопрос: «Как в него помещался увесистый Виктор Янукович? А кресло — однозначно неудобное».
Брусило согласился, что этот момент стоит учесть на будущее. Поскольку «одно из заданий протокола — создать атмосферу полного удобства до мелочей для переговоров. Поэтому сами нормы протокола — одинаковы для всех стран. Хотя все мы разные, у нас свои культурные коды и мировосприятие. Нормы же протокола нужны для того, чтобы избежать неудобных ситуаций».
При входе на последний этаж, несомненно, внимание каждого обратит кованая чёрная лестница. Её конструкция вызовет ассоциации у всех, кто смотрел популярный сериал «Карточный домик». Где герой — президент США Фрэнк Андервуд спускался по похожей лестнице для переговоров «без посторонних ушей». Впрочем, замглавы ОП убедил, что «в нашем случае — это всего лишь выход на крышу», больше технический объект. «И я не припомню, чтобы президенты здесь выходили», — с улыбкой прокомментировал он.
Одна из первых «приватных» комнат тут — для отдыха или брифинга гостя. Здесь — большое количество мягких диванов, шикарные портьеры в цветочный принт, деревянный комод и приглушённый свет, что действительно создаёт камерную, спокойную атмосферу.
Следующая — «частная» комната для подготовки украинского Президента. Тут ничего лишнего — стол для переговоров с помощниками, камин, светлые стены с синим декором. Справа от стола главы государства — вход в уборную, где «золотого унитаза» мы не обнаружили.
Брусило рассказал, что в зависимости от формата, стол для переговоров могут убрать. Тогда совещания проводятся просто стоя. Как правило, здесь они длятся не более 10-15 минут перед продолжением визита.
Ланчи или официальные обеды проводят в двух залах. В зависимости от количества гостей. В «Малом обеденном зале» накрывают ланч максимально для 12 человек. Стол и стулья здесь аккуратно накрыты белыми чехлами. Еду и напитки, которые готовят повара ДУС, подают из соседней комнаты на специальных передвижных столиках.
Двигаемся далее по коридору. На стенах — картины, на столах — статуэтки животных. Замечаем лифт, который, кстати, был изначально установлен в доме еще самим Городецким. Тут же — небольшая подсобная кухня. «Тут готовят к подаче ланчи и обеды», — уточняет протоколист.
В «Большом обеденном зале» в зеленых тонах приемы накрывают для делегаций, если количество с каждой стороны превышает 6 персон. Во время обеда Президент Украины сидит по центру и спиной к окну, напротив главного гостя. Первая Леди — всегда справа от гаранта.
И «вишенка на торте» — это выход на просторный балкон с видом на Офис президента и окна кабинета Владимира Зеленского на 4 этаже. Брусило рассказал, что главы государств в перерывах переговоров иногда выходят сюда. «Особенно, когда это май или лето. Киев в это время очень красивый. Тогда можно выйти сюда и продолжить переговоры», — добавил замглавы ОП. Что же касается курения сигарет и айкос, то по протоколу, это нежелательно. Хотя, со слов главного протоколиста страны, бывают исключения. «Но я не помню, чтобы сюда выходили президенты покурить», — подвел итог Брусило.
Анна Стешенко, LB.ua
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Дом с химерами архитектора Владислава Городецкого с 2005 года используется в качестве Резиденции Президента Украины. Именно здесь проходят официальные приемы главы государства с делегациями других стран.
До коронавирусного локдауна только на одном этаже здесь проводили экскурсии для киевлян и гостей столицы. А вот — выше — это уже режимный объект. Даже журналистов пускали на брифинги по итогам переговоров только в один из залов Дома с химерами.
Для LB.ua открыли все двери, показав все комнаты «обители» Президента. Мы узнали: есть ли под Резиденцией подземные «катакомбы», как под Верховной Радой и Кабмином.
Где ко встрече готовился теперь уже президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель, есть ли в Резиденции «золотой унитаз». И как выглядит опечатанная комната для переговоров «тет-а-тет».
Дом с химерами (напротив Офиса Президента на улице Банковой в Киеве) был построен «украинским Гауди» (как часто называют Городецкого) в 1901—1902 годах. Своё название здание получило благодаря скульптурным украшениям, тематика которых — наземный и подводный животный мир, атрибуты охоты, сказочные существа. Ведь Городецкий, как известно, любил охоту и сафари.
Уже сам фасад здания со скульптурами Элио Саля из цемента, что было новаторством на то время, до сих пор поражает. В 2003 году по старым чертежам Городецкого была проведена реконструкция, восстановлен интерьер и уникальные росписи на стенах.
Заместитель руководителя Офиса Президента и Службы Государственного Протокола и церемониала Офиса Президента Украины Игорь Брусило рассказал, что уже с парадного входа Резиденции у гостей возникает неподдельный интерес. Еще бы! На потолке — огромный цветной гипсовый спрут, осьминог, щупальца которого спускаются по стенам. По его центру — светильник виде большой ракушки с морскими звёздами.
«У президентов эта лепнина вызывает заинтересованность. Иногда даже удивление. Могу точно сказать, что никто не остаётся безразличным. Это однозначно и точно… Многие спрашивают: а настоящие ли все эти ракушки? Ведь они действительно выглядят так. Но это гипс, покрытый перламутром», — добавил главный протоколист Владимира Зеленского.
От сюда же открывается вид на роскошную лестницу. По ней делегации поднимаются на три верхних этажа, где находятся комнаты для переговоров и приёмов. Красная ковровая дорожка, балясины в виде лап птиц и крыльев. На стенах — фрески с сюжетами охоты и «трофеи»: гипсовые слоны, антилопы, куропатки. Со слов Брусило, президенты других стран часто спрашивают об истории создания Городецким такого убранства.
«Лестница — это настоящий каррарский мрамор с чёрными прожилками. Одна из самых ценных пород мрамора в мире. Архитектор Городецкий использовал его, чтобы укрепить здание внутри. Ведь в доме — три нижних этажа и три — наверх», — продолжает замглавы ОП.
Сразу уточняем о наличии здесь подземных «катакомб», соединяющих Резиденцию с Офисом президента, Верховной Радой и Кабмином.
Брусило на это отвечает с улыбкой: «Скажу так. Я об этом слышал. Но мне лично не приходилось там бывать. Поэтому факт наличия таких «катакомб» я подтвердить не могу. Но слухи об этом ходят».
Центральная комната на следующем — четвёртом этаже — это «Зал верительных грамот». Тут установлен штандарт президента и государственный флаг. Согласно протоколу, Президент на их фоне принимает грамоты послов. Правда, после реконструкции Мариинского дворца эти церемонии стали проводить там.
Из этой комнаты есть выход в небольшой «Зал для подписания» двусторонних документов. На полу — шикарный паркет с узорами, стены — в оливковых тонах и восстановленный камин с керамической плиткой времён Городецкого. На потолке — фрески с морскими животными. Тут же замечаем по периметру наверху — камеры наблюдения.
«Ранее тут стоял большой стол. Журналистов сюда ещё не пускали. По сути, вы первые… Да, есть камеры. Ведь это режимный объект», — признается Брусило, проводя по коридору, где на этом же этаже есть ещё один зал.
«Сюда мы зайти не сможем... Это «китайская» комната, где как раз проходят переговоры президентов тет-а-тет. Дверь здесь опломбирована. Это происходит после каждой встречи», — показывает пломбу с номером протоколист.
Рядом с «китайской» — небольшая так называемая «функциональная комната», где к встрече могут подготовиться президенты других стран. Внутри — шкаф, туалетный столик с зеркалом, удобное белое кресло. При желании, здесь на самом деле можно и переодеться, привести себя в порядок. Со слов Брусило, к переговорам здесь готовился вице-президент, а теперь уже президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Литвы (2009—2019) Даля Грибаускайте и многие другие высокие гости.
На этом же этаже находится «Большой переговорный зал». Правда, его интерьер явно «выбивается» из общего стиля Дома с химерами. Это обычное современное просторное помещение в светлых тонах и с длинным полированным столом. Как предусматривает протокол, глава нашего государства всегда сидит в центре, спиной к окну и напротив визави другой страны.
Стоит признать, что само кресло Президента не совсем комфортное из-за небольших габаритов и колёс, которые на деревянном паркете его делают крайне неустойчивым. Сразу возник вопрос: «Как в него помещался увесистый Виктор Янукович? А кресло — однозначно неудобное».
Брусило согласился, что этот момент стоит учесть на будущее. Поскольку «одно из заданий протокола — создать атмосферу полного удобства до мелочей для переговоров. Поэтому сами нормы протокола — одинаковы для всех стран. Хотя все мы разные, у нас свои культурные коды и мировосприятие. Нормы же протокола нужны для того, чтобы избежать неудобных ситуаций».
При входе на последний этаж, несомненно, внимание каждого обратит кованая чёрная лестница. Её конструкция вызовет ассоциации у всех, кто смотрел популярный сериал «Карточный домик». Где герой — президент США Фрэнк Андервуд спускался по похожей лестнице для переговоров «без посторонних ушей». Впрочем, замглавы ОП убедил, что «в нашем случае — это всего лишь выход на крышу», больше технический объект. «И я не припомню, чтобы президенты здесь выходили», — с улыбкой прокомментировал он.
Одна из первых «приватных» комнат тут — для отдыха или брифинга гостя. Здесь — большое количество мягких диванов, шикарные портьеры в цветочный принт, деревянный комод и приглушённый свет, что действительно создаёт камерную, спокойную атмосферу.
Следующая — «частная» комната для подготовки украинского Президента. Тут ничего лишнего — стол для переговоров с помощниками, камин, светлые стены с синим декором. Справа от стола главы государства — вход в уборную, где «золотого унитаза» мы не обнаружили.
Брусило рассказал, что в зависимости от формата, стол для переговоров могут убрать. Тогда совещания проводятся просто стоя. Как правило, здесь они длятся не более 10-15 минут перед продолжением визита.
Ланчи или официальные обеды проводят в двух залах. В зависимости от количества гостей. В «Малом обеденном зале» накрывают ланч максимально для 12 человек. Стол и стулья здесь аккуратно накрыты белыми чехлами. Еду и напитки, которые готовят повара ДУС, подают из соседней комнаты на специальных передвижных столиках.
Двигаемся далее по коридору. На стенах — картины, на столах — статуэтки животных. Замечаем лифт, который, кстати, был изначально установлен в доме еще самим Городецким. Тут же — небольшая подсобная кухня. «Тут готовят к подаче ланчи и обеды», — уточняет протоколист.
В «Большом обеденном зале» в зеленых тонах приемы накрывают для делегаций, если количество с каждой стороны превышает 6 персон. Во время обеда Президент Украины сидит по центру и спиной к окну, напротив главного гостя. Первая Леди — всегда справа от гаранта.
И «вишенка на торте» — это выход на просторный балкон с видом на Офис президента и окна кабинета Владимира Зеленского на 4 этаже. Брусило рассказал, что главы государств в перерывах переговоров иногда выходят сюда. «Особенно, когда это май или лето. Киев в это время очень красивый. Тогда можно выйти сюда и продолжить переговоры», — добавил замглавы ОП. Что же касается курения сигарет и айкос, то по протоколу, это нежелательно. Хотя, со слов главного протоколиста страны, бывают исключения. «Но я не помню, чтобы сюда выходили президенты покурить», — подвел итог Брусило.
Анна Стешенко, LB.ua