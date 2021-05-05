«Бесплатной земли на всех не хватит», говорят в Госгеокадастре о праве украинцев приватизировать 2 гектара сельхозземли. При этом накануне отмены моратория землю в Николаевской области нарезают рекордными темпами — за прошлый год больше 5 тысяч га. Как выяснил Центр журналистских расследований, руководство областного Геокадастра щедро одаривает гектарами чиновников, депутатов, правоохранителей, аферистов и, конечно же, не забывает о себе любимых.

Земля не для всех

Пенсионеру из Баштанского района Александру Присяжному понадобилось два года, чтобы получить обещанные государством 2 га земли для ведения личного крестьянского хозяйства.

«Я трижды подавал заявления в главное управление Геокадастра в Николаевской области, и все разы получал отказ», — рассказывает Александр Андреевич.

Неправильно заверенные документы, неприоритетная для приватизации территория — так чиновники обосновывали, почему не могут выделить мужчине земельный участок. И только после обращения в Николаевский окружной админсуд о незаконности таких отказов Госгеокадастр соблаговолил Александру Присяжному приватизировать двухгектарный надел.

Глава комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский подтверждает, что это не единичный случай.

«Большинству украинцев нереально получить бесплатную землю. Ее становится все меньше, и в земельном законодательстве рядовому гражданину разобраться очень трудно. При этом не стоит забывать про коррупцию. Много отказов Госгеокадастра необоснованны: просто не хотят отдавать землю, чтобы ее получили приближенные», — сказал Кобылянский.

Кроме Присяжного, на земельные участки претендовали и его родственники. Они хотели обзавестись полем возле села Привольного, но им отказали и в Геокадастре, и в суде. Зато больше 80 га в Привольном перешло в частную собственность и оказалось в аренде у фирмы топ-чиновника областного совета, депутата Владимира Фроленко.

Красота спасет агробизнес

В марте прошлого года Госгеокадастр издал указ о приватизации 39 участков по 2 га на территории Привольнянского сельсовета Баштанского района. По факту Геокадастр нарезал один большой участок площадью 84 га, который с 2016 года арендовал у государства Владимир Фроленко, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и первый заместитель главы Николаевского облсовета.

Центр получил копию указа и фамилии счастливчиков, которым удалось бесплатно получить земельные участки. Большая часть из них прописаны в Николаеве и поселке Радостный Сад Николаевского района. Однако за то, насколько им удобно вести сельское хозяйство так далеко от места проживания, переживать не стоит. Вскоре после приватизации все земельные участки общей площадью 78 га оказались в собственности жительницы Николаева — некой Ольги Чабаненко. А арендует у нее землю частное предприятие «Висла» Владимира Фроленко.

Ольга Чабаненко занималась услугами салонов красоты

Успешная агробизнеследи Ольга Чабаненко с 2017 и до 2021 года была зарегистрирована как предприниматель с основным видом деятельности «услуги парикмахерских и салонов красоты». В мобильном приложении Getcontact ее номер подписан как «Оля Брови».

Несмотря на то, что женщина официально не имеет отношения к фермерскому бизнесу, не владеет и не руководит ни одной сельхозкомпанией, в прошлом году она получила еще 62 га сельхозземли в Баштанском районе. Их вывели из государственной собственности по аналогичной схеме — через приватизацию 2 га под личное крестьянское хозяйство. А затем так же объединили в участки по 20-30 га. Несменный и арендатор — предприятие «Висла».

Пояснить, как в течение года в ее собственности оказалось 140 га сельхозземли, Ольга Чабаненко не смогла.

«Этими вопросами занимается мой супруг. Я в эти дела не влажу», — заявила собственница земли.

Вскоре с журналистом Центра связался мужчина и представился Виталием — гражданским мужем Ольги Чабаненко. Свою фамилию мужчина отказался сообщать наотрез. В разговоре он убеждал, что приобрел земельные наделы у посредника, однако за какие средства и владеет ли какими-то агрофирмами, также решил оставить в секрете. А ведь минимальная стоимость земли, которой владеет якобы его супруга, составляет 3,8 миллиона гривен. Согласно нормативной оценке Госгеокадастра по состоянию на начало 2021 года, гектар пашни в Николаевской области стоит 27 тысяч. А после снятия запрета на продажу цена сельхозземли будет только расти.

«С Владимиром Фроленко мы не знакомы. Просто к нам приехал Сергей Попов (директор ЧП АФ «Висла» — Ред.) и изьявил желание арендовать всю эту землю», — заявил мужчина.

Как земля, которую несколько лет арендовал Фроленко, магическим образом оказалась вновь в аренде, но уже у его предприятия? Об этих странных совпадениях мы написали Владимиру Фроленко в мессенджере, поскольку он не отвечал на звонки. Однако депутат переложил всю ответственность на директора своего предприятия.

Эксперт по земельным вопросам доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский рассказал, что подобный вывод госземли — способ обхода моратория, поскольку законодательство не запрещает продавать приватизированные участки для индивидуального сельского хозяйства. А массовая приватизация последние годы практикуется во многих областях.

«Это связано с земельной децентрализацией. Под шумок приватизировали земли, пока Госгеокадастр не передал их в коммунальную собственность. После этого управления геокадастра просто лишатся полномочий распоряжаться такими землями, и получить их в частную собственность будет намного сложнее», — сказал Олег Нивьевский.

Владимир Фроленко и его компании ЧП АФ «Висла» и ФХ «Струна» используют более 1200 га государственной земли. Сейчас для того, чтобы стать арендатором или покупателем госземли, нужно участвовать в аукционе и предлагать цену больше, чем ставки других бизнесменов. Это полезно для местных советов, в чьи бюджеты пошла б плата за покупку или пользование землей, но невыгодно для дельцов. Зачем переплачивать, если коррупционные схемы позволяют подобраться к земле намного ближе и дешевле?

Гектары — махинатору

Не упустили возможности приобщиться к «освоению» земельных ресурсов и партийные коллеги Владимира Фроленко.

18 ноября 2019 года Госгеокадастр отдал в частную собственность 48 участков по 2 га, также на территории Привольнянского сельсовета Баштанского района. Все они расположены на территории, которую с 2015 года арендовал скандальный николаевский бизнесмен Леонид Гусев. Он известен тем, что вместе с женой отмывал средства на закупках Южно-Украинской АЭС и создал клоны коммунальных ЖЭКов в Николаеве для уклонения от уплаты налогов.

В 2017 году Гусева признали виновным в фиктивном предпринимательстве, а также присвоении и растрате средств. Через ряд фиктивных предприятий он выводил деньги, которые «зарабатывал» в сговоре с чиновниками Южно-Украинской АЭС на закупках по завышенной стоимости. В результате предприятие получило 17 миллионов гривен убытка, а махинатор — 5 лет тюрьмы с испытательным сроком в три года.

В 2020 году Гусев прошел от партии «ОПЗЖ» в Николаевский райсовет. Однако так и не получил мандат — избирательная комиссия отказала в регистрации депутатом из-за отсутствия одной из справок. И если на политическом поприще он потерпел неудачу, то в плане схем — преуспевает как и раньше. Земля, которую Леонид Анатольевич арендовал, оказалась уже оформленной на него и его родственников.

Всего в собственность семейства Гусевых на протяжении 2019-2020 годов попало 148 га сельхозземель, приватизированных на 74 человек. Их минимальная стоимость, согласно нормативной оценке Госгеокадастра — 4 миллиона гривен.

Журналисты Центра попытались связаться с Леонидом Гусевым через работников Привольненского сельсовета. Ему сообщили тему разговора, однако общаться он не пожелал.

«Он запретил что-либо Вам сообщать. Не хочет выходить на связь», — сказала работница сельсовета.

Украинская земля для прокремлевских депутатов

В ноябре 2019 года Госгеокадастр за один день отдал на приватизацию 62 га сельхозземель в Вознесенском районе, еще 10 — за один день месяцем позже. Вскоре все земельные участки попали в собственность гражданской супруги депутата от партии «ОПЗЖ» местного райсовета Виталия Зверова Ольги Ковальчук.

Виталий Зверов и Ольга Ковальчук





Примечательно, что земля, которую Госгеокадастр отдал якобы под личное сельское хозяйство, была распахана незаконно. В 2006 году Вознесенская райгосадминистрация отдала земельный участок площадью 72 га на территории Щербановского сельсовета в аренду для сенокошения и выпаса скота. Однако арендатор в нарушение договора засеял ее ячменем и подсолнечником.