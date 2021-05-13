В середине мая 2021 года между Израилем и палестинскими боевиками из группировки ХАМАС разгорелась новая война. К настоящему времени террористы выпустили в сторону израильской территории свыше 1,5 тыс. ракет, с обеих сторон убиты десятки человек.

От ракетного огня из сектора Газа Израиль защищает система Железный купол. Но даже несмотря на ее высокотехнологичность, на фоне массированных залпов палестинцев некоторые ракеты пробивают брешь в воздушной защите израильтян.

НВ приводит пять фактов о Железном куполе, с помощью которого Израиль держит оборону.

Разработка проекта длилась всего три года

В 2006 году, когда разгорелась Вторая ливанская война, израильские города пострадали от тысяч ракет, выпущенных террористической группировкой Хезболла. Десятки мирных израильтян погибли, а сотни тысяч были эвакуированы или прятались в бомбоубежищах.

В том же году, понимая важность воздушной обороны, Управление исследований и разработок министерства обороны Израиля поручило местной компании Rafael приступить к разработке проекта Железный купол.

После ряда согласований и утверждений со стороны профильных комиссий, в 2008-м в Rafael смогли начать полноценное проектирование и испытания новой системы ПРО, и уже в 2011 году две первых батареи были развернуты под Ашкелоном и Беэр-Шевой для защиты от ракет, выпущенных из сектора Газа.

За первые месяцы боевого дежурства Железный купол смог перехватить десятки снарядов.

Батарея Железного купола состоит из трех частей

Стоимость одной батареи системы Железный купол составляет не менее $ 50 млн. В нее входят: многоцелевая радиолокационная станция, центр управления огнем и три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками Тамир.

Радиолокаторы для «Купола», которые идентифицируют цель и определяют траекторию выпущенной ракеты, производит израильская компания ELTA Systems.

Из-за примитивности устройства и низкой точности ракет Кассам, используемых палестинскими боевиками, после расчета траектории полета Железный купол перехватывает только те снаряды, которые предположительно упадут в зоне их ответственности — населенных пунктах и возле критических объектов.

Такой подход позволяет сэкономить расходы на ракеты-перехватчики Тамир, стоимость всего одной из которых, по разным оценкам, составляет от $20 до $100 тысяч.

Система радиолокации полностью автоматизирована и фиксирует вражеские цели на расстоянии до 40 километров. Выпущенные по команде центра управления огнем ракеты-перехватчики могут маневрировать в воздухе. Находясь возле цели, они взрываются, уничтожая снаряд противника, — однако сохраняется опасность того, что части выведенной из строя ракеты могут упасть в черте города и нанести урон.

Сейчас в Израиле развернуты 10 таких систем

В течение десяти лет, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использует эту систему ПРО, в стране были развернуты 10 батарей Железного купола. По данным компании — производителя установок Rafael, одна батарея может оборонять от ракетных атак город средних размеров.

В то же время, по оценкам экспертов, чтобы защитить всю страну от ракетных угроз настоящего времени, необходимы 13 систем Железный купол.

С финансированием проекта Израилю помогают Соединенные Штаты, которые также приобрели две батареи Железного купола для нужд собственной армии.

Эффективность Железного купола — свыше 90%

По данным разработчика Железного купола, десять лет использования этой системы израильской армией показали ее 90%-ю эффективность. По данным компании Rafael, к настоящему времени «Купол» перехватил более 2,5 тысяч вражеских ракет.

Батареи могут выполнять оборонную задачу днем и ночью и при любых погодных условиях, включая дождь, пылевые бури, туман и облачность. Помимо этого, израильская система ПРО может прикрывать сухопутные войска, совершающие маневры, и корабли.

Слабое место израильской системы ПРО — неизвестный предел сдерживания

Несмотря на высокую эффективность Железного купола, эксперты и журналисты предупреждают, что слабое место этой системы противоракетной обороны состоит в том, что ее так называемая «точка насыщения» — то есть предельное количество вражеских ракет, которые единовременно может перехватить «Купол» — неизвестна.

За несколько дней во время последнего обострения между Израилем и Палестиной группировка ХАМАС выпустила свыше 1,5 тыс. ракет по израильской территории, некоторые из которых прорвались сквозь «Купол». Для сравнения: за весь август 2011 года террористы выпустили 144 ракеты.

С ростом количества единовременных залпов, растет и вероятность неудачных перехватов. К тому же время от времени израильская система ПРО отправляет целых две ракеты для перехвата одного вражеского залпа, чтобы удостовериться в сбитии цели, что увеличивает риски истощения боевого запаса «Купола» до окончания атаки.

Нарастание частоты обстрелов со стороны палестинских группировок вполне вероятно: по оценкам экспертов, ХАМАС и Палестинский исламский джихад располагают десятками тысяч простейших ракет Кассам, по сути представляющих собой трубы, начиненные взрывчаткой, и к настоящему времени могут справляться с их производством собственными силами, не прибегая к помощи Ирана и других союзников Палестины. При этом палестинские ракеты в разы дешевле израильских.

К тому же наблюдатели отмечают, что снаряды Кассам более позднего, третьего поколения, имеют большую дальность поражения по сравнению с ранними модификациями — около 16 километров. А некоторые ракеты попадали в населенные пункты, удаленные от сектора Газа даже на большее расстояние.

Но угрозу для израильской обороны представляют ракеты не только высокой, но и малой дальности, поскольку, как заявлял высокопоставленный израильский военный в отставке Майкл Херцог в комментарии американским журналистам, Железный купол менее эффективен на расстоянии четыре километра и меньше.

Александр Стрельников, НВ