Некоторые компании в США предлагают привившимся клиентам промокоды, скидки и подарки, а иногда доплачивают собственным сотрудникам, прошедшим вакцинацию. Некоторым категориям работников McDonalds начисляют за прививку сумму, равную четырем часам работы.

В Мэриленде губернатор пообещал сотрудникам бюджетных учреждений чек на $100, если те сделают прививку от COVID-19. В штате Западная Вирджиния тоже предложили всем жителям от 16 до 35 лет по $100 за укол. Власти Лос-Анджелеса решили бесплатно выдавать привившимся по пакету с фруктами и овощами.

В нескольких штатах сразу решили исправить ситуацию. В Нью-Джерси запустили программу под названием «Шот и пиво» (англ. Shot and a Beer). Она предполагает, что все жители штата, привившиеся в мае от COVID-19, получат сертификаты на бесплатное пиво и рюмку крепкого алкоголя в некоторых барах.

Сербия: 25 евро, бык на вертеле и много еды

Как идет вакцинация

Пока во многих странах есть проблема с нехваткой вакцин, Сербия борется за то, чтобы убедить своих граждан вакцинироваться. На 7 миллионов жителей Сербия уже получила 15 миллионов доз вакцины: правительство Белграда обеспечило своих граждан препаратами Pfizer, AstraZeneca, «Спутник V» и Sinopharm.

С декабря прошлого года в Сербии обе дозы получили почти 25% населения. Сейчас в стране один самых высоких показателей вакцинации в Европе. Но местные власти говорят, что скептицизм сербов в отношении вакцин может помешать достигнуть коллективного иммунитета.

Что делают власти Сербские власти решили бороться со скептиками деньгами. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что готов заплатить жителям Сербии старше 16 лет, сделавшим прививку от коронавируса до 31 мая, 3000 динаров (25 евро, или $30). Госслужащим, которые сделали прививку и все равно заразились, предоставят оплачиваемый отпуск по болезни, добавил сербский президент. «Я посоветовался с премьер-министром. Мы решили, что не можем принимать насильственные решения о вакцинации. Мы думали, как вознаградить людей, проявивших ответственность. И приняли решение оказать дополнительную финансовую помощь вакцинированным», — заявил Вучич в эфире местного телеканала. Финансовую помощь дают только за вакцинацию одним из четырех одобренных в стране препаратов — Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V». Предоставить документы, подтверждающие вакцинацию, нужно до 15 июня. Финансовую помощь выплатят до 20 июня. Позднее президента поддержали и местные бизнесмены: владельцы кафе и торговых центров тоже готовы делать скидки и даже предлагать бесплатные обеды тем, кто вакцинируется. Владелец кафе «Библиотека близ Милютина» Ставро Раскович из города Крагуеваце уже семь лет проводит день открытых дверей — когда все желающие могут прийти и сдать кровь. В этом году традицию не стали отменять, но сдачу крови заменили на прививку от коронавируса. Всех пришедших ждали вакцины и угощения — бык на вертеле и тушеная дичь. В вакцинном «меню» значились Pfizer/BioNTech и китайская Sinopharm. Не все в стране однозначно восприняли инициативы бизнеса и властей. Например, известный сербский эпидемиолог Зоран Радованович рассказал AFP, что Сербия, вероятно, была первой страной в мире, предложившей плату за вакцинацию от COVID-19. Радованович отметил, что у этой инициативы есть и плюсы, и минусы, потому что она может подтолкнуть к вакцинации людей, живущих бедно, но вызвать отторжение у других. «Суть такая: если государство платит мне за то, что, как утверждается, делается для моего же блага, это подозрительно», — пояснил эпидемиолог.