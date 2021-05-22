В американском штате Нью-Джерси за прививку от коронавируса дают бесплатное пиво и шот крепкого напитка. Сербский ресторатор угощает вакцинировавшихся быком на вертеле. В Румынии решили прививать от COVID-19 в замке Дракулы. Почему страны пошли на такие яркие и затратные кампании вакцинации? Может ли чек на $100 убедить сомневающихся привиться? Наши партнеры из NewsMaker рассказывают, как и почему в разных странах мира стимулируют население вакцинироваться.
США: бесплатное пиво, пакет фруктов и чек на $100
Как идет вакцинация
В начале мая в США отменили предварительную запись на прививку: центры вакцинации открыли для всех, кто старше 16 лет. Согласно официальной статистике, в США сделано более 250 миллионов прививок. Обе дозы вакцины получили уже более 108 миллионов американцев (около 36% населения). В Белом доме рассчитывают уже ко Дню независимости США 4 июля привить хотя бы одной дозой не менее 70% взрослого населения.
Несмотря на такой, казалось бы, хороший темп вакцинации, в США около 8% тех, кто получил первую дозу препаратов Pfizer или Moderna, пропустили вторую прививку. А последние социологические исследования некоммерческой организации The Kaiser Family Foundation показали, что почти каждый четвертый или пятый все еще не готов или не планирует прививаться от коронавируса. Большинство опрошенных американцев опасаются возможных побочных эффектов или сомневаются в эффективности вакцин.
Что делают власти
В нескольких штатах сразу решили исправить ситуацию. В Нью-Джерси запустили программу под названием «Шот и пиво» (англ. Shot and a Beer). Она предполагает, что все жители штата, привившиеся в мае от COVID-19, получат сертификаты на бесплатное пиво и рюмку крепкого алкоголя в некоторых барах.
В Мэриленде губернатор пообещал сотрудникам бюджетных учреждений чек на $100, если те сделают прививку от COVID-19. В штате Западная Вирджиния тоже предложили всем жителям от 16 до 35 лет по $100 за укол. Власти Лос-Анджелеса решили бесплатно выдавать привившимся по пакету с фруктами и овощами.
Некоторые компании в США предлагают привившимся клиентам промокоды, скидки и подарки, а иногда доплачивают собственным сотрудникам, прошедшим вакцинацию. Некоторым категориям работников McDonalds начисляют за прививку сумму, равную четырем часам работы.
Сербия: 25 евро, бык на вертеле и много еды
Как идет вакцинация
Пока во многих странах есть проблема с нехваткой вакцин, Сербия борется за то, чтобы убедить своих граждан вакцинироваться. На 7 миллионов жителей Сербия уже получила 15 миллионов доз вакцины: правительство Белграда обеспечило своих граждан препаратами Pfizer, AstraZeneca, «Спутник V» и Sinopharm.
С декабря прошлого года в Сербии обе дозы получили почти 25% населения. Сейчас в стране один самых высоких показателей вакцинации в Европе. Но местные власти говорят, что скептицизм сербов в отношении вакцин может помешать достигнуть коллективного иммунитета.
Что делают власти
Сербские власти решили бороться со скептиками деньгами. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что готов заплатить жителям Сербии старше 16 лет, сделавшим прививку от коронавируса до 31 мая, 3000 динаров (25 евро, или $30). Госслужащим, которые сделали прививку и все равно заразились, предоставят оплачиваемый отпуск по болезни, добавил сербский президент.
«Я посоветовался с премьер-министром. Мы решили, что не можем принимать насильственные решения о вакцинации. Мы думали, как вознаградить людей, проявивших ответственность. И приняли решение оказать дополнительную финансовую помощь вакцинированным», — заявил Вучич в эфире местного телеканала.
Финансовую помощь дают только за вакцинацию одним из четырех одобренных в стране препаратов — Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V». Предоставить документы, подтверждающие вакцинацию, нужно до 15 июня. Финансовую помощь выплатят до 20 июня.
Позднее президента поддержали и местные бизнесмены: владельцы кафе и торговых центров тоже готовы делать скидки и даже предлагать бесплатные обеды тем, кто вакцинируется.
Владелец кафе «Библиотека близ Милютина» Ставро Раскович из города Крагуеваце уже семь лет проводит день открытых дверей — когда все желающие могут прийти и сдать кровь. В этом году традицию не стали отменять, но сдачу крови заменили на прививку от коронавируса. Всех пришедших ждали вакцины и угощения — бык на вертеле и тушеная дичь. В вакцинном «меню» значились Pfizer/BioNTech и китайская Sinopharm.
Не все в стране однозначно восприняли инициативы бизнеса и властей. Например, известный сербский эпидемиолог Зоран Радованович рассказал AFP, что Сербия, вероятно, была первой страной в мире, предложившей плату за вакцинацию от COVID-19. Радованович отметил, что у этой инициативы есть и плюсы, и минусы, потому что она может подтолкнуть к вакцинации людей, живущих бедно, но вызвать отторжение у других. «Суть такая: если государство платит мне за то, что, как утверждается, делается для моего же блага, это подозрительно», — пояснил эпидемиолог.
Румыния: прививка в замке Дракулы и экскурсия по выставке орудий пыток
Как идет вакцинация
В Румынии с начала пандемии зарегистрировали чуть более миллиона случаев заражения коронавирусом и почти 29 тысяч смертей. Население Румынии — чуть меньше 19,5 миллиона человек. Вакцинация от COVID-19 в стране началась 27 декабря 2020 года, и с тех пор врачам удалось привить хотя бы одной дозой почти 19% населения страны. А обе дозы получили 12% граждан Румынии.
В марте правительство Румынии говорило, что поставило цель: к сентябрю вакцинировать 10 миллионов человек. Но опрос социологов из компании Globesec говорит, что почти половина (49%) румын не собираются вакцинироваться. Это один из самых высоких уровней недоверия к вакцинам в Европе.
За пять месяцев с момента опроса отношение румын к вакцинации особо не изменилось. В октябре 2020 года 45% опрошенных были готовы привиться, а в марте этот показатель составлял 46%.
Что делают власти
В начале мая в Румынии решили подойти к проблеме креативно: замок Бран, так же известный как замок Дракулы, превратили в центр вакцинации. В мае каждые выходные любой желающий без предварительной записи может прийти в замок на экскурсию, и бесплатно посмотреть выставку средневековых пыток. Но только при условии, что посетитель согласится сделать прививку от коронавируса.
Прививает посетителей мобильная бригада врачей. Все, кто вакцинируются в замке, получают грамоту, доказывающую, что посетитель «доказал свою смелость и ответственность, и вакцинировался». «Ждем вас в замке Бран в следующие 100 лет», — говорится в тексте грамоты.
Отметим, выставкой средневековых орудий пыток руководство музея решило напомнить, каково было жить во времена, когда не было ни шприцов, ни вакцин. «Наша идея заключалась в том, чтобы показать, как мучились люди в Европе 500-600 лет назад», — рассказал директор музея по маркетингу Александру Пришку.
Правительство Румынии и администраторы замка также надеются, что акция замка привлечет туристов в Карпаты. Во время пандемии поток посетителей почти сошел на нет.
А что в других странах?
В некоторых странах местные власти предлагают за вакцинацию подарки. В Израиле дела с вакцинацией продвигаются неплохо — уже к февралю привили больше 60% населения. Но в некоторых городах все равно раздают небольшие продовольственные наборыили обеспечивают льготами.
Муниципалитет одного из израильских городов объявил «конкурс вакцинации» для учеников 11 и 12 классов: школы-победители получали бесплатные билеты на культурные мероприятия и около 5 тысяч билетов на футбольные матчи. Воспользоваться ими смогут только привившиеся.
В Японии в некоторых городах за каждую дозу вакцины выдают подарочные сертификаты на сумму, равную 1 тысяче иен (около $10). В префектуре Сайтама, например, в бюджете на 2021 год для этих мер предусмотрено около 60 миллионов иен (примерно $570 тысяч).
По такому же пути пошли власти некоторых регионов России. В Москве пожилым людям старше 60 предлагали за вакцинацию подарочную карту на тысячу рублей. На Чукотке пожилым людям обещали единовременную выплату двух тысяч рублей, в Хабаровском крае — десяток яиц бесплатно.
А это работает?
Некоторые страны пока не подводили итоги и не знают, насколько эффективными оказались такие поощрительные меры. Однако большое социологическое исследование, опубликованное в начале мая Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, все же говорит, что стимуляция работает, по крайней мере в США.
В исследовании приняли участие около 75 тысяч добровольцев. Результаты показали, что денежные выплаты на треть повышают готовность людей привиться от коронавируса. Лучше всего такие вознаграждения воспринимают среди сторонников демократов. Речь, напомним, о $100 за прививку. При этом исследование показало, что в 15% случаев денежные выплаты, напротив, снижают желание сделать прививку.
При поддержке «Медиасети».
Денис Дерменжи, hromadske, NewsMaker
В американском штате Нью-Джерси за прививку от коронавируса дают бесплатное пиво и шот крепкого напитка. Сербский ресторатор угощает вакцинировавшихся быком на вертеле. В Румынии решили прививать от COVID-19 в замке Дракулы. Почему страны пошли на такие яркие и затратные кампании вакцинации? Может ли чек на $100 убедить сомневающихся привиться? Наши партнеры из NewsMaker рассказывают, как и почему в разных странах мира стимулируют население вакцинироваться.
США: бесплатное пиво, пакет фруктов и чек на $100
Как идет вакцинация
В начале мая в США отменили предварительную запись на прививку: центры вакцинации открыли для всех, кто старше 16 лет. Согласно официальной статистике, в США сделано более 250 миллионов прививок. Обе дозы вакцины получили уже более 108 миллионов американцев (около 36% населения). В Белом доме рассчитывают уже ко Дню независимости США 4 июля привить хотя бы одной дозой не менее 70% взрослого населения.
Несмотря на такой, казалось бы, хороший темп вакцинации, в США около 8% тех, кто получил первую дозу препаратов Pfizer или Moderna, пропустили вторую прививку. А последние социологические исследования некоммерческой организации The Kaiser Family Foundation показали, что почти каждый четвертый или пятый все еще не готов или не планирует прививаться от коронавируса. Большинство опрошенных американцев опасаются возможных побочных эффектов или сомневаются в эффективности вакцин.
Что делают власти
В нескольких штатах сразу решили исправить ситуацию. В Нью-Джерси запустили программу под названием «Шот и пиво» (англ. Shot and a Beer). Она предполагает, что все жители штата, привившиеся в мае от COVID-19, получат сертификаты на бесплатное пиво и рюмку крепкого алкоголя в некоторых барах.
В Мэриленде губернатор пообещал сотрудникам бюджетных учреждений чек на $100, если те сделают прививку от COVID-19. В штате Западная Вирджиния тоже предложили всем жителям от 16 до 35 лет по $100 за укол. Власти Лос-Анджелеса решили бесплатно выдавать привившимся по пакету с фруктами и овощами.
Некоторые компании в США предлагают привившимся клиентам промокоды, скидки и подарки, а иногда доплачивают собственным сотрудникам, прошедшим вакцинацию. Некоторым категориям работников McDonalds начисляют за прививку сумму, равную четырем часам работы.
Сербия: 25 евро, бык на вертеле и много еды
Как идет вакцинация
Пока во многих странах есть проблема с нехваткой вакцин, Сербия борется за то, чтобы убедить своих граждан вакцинироваться. На 7 миллионов жителей Сербия уже получила 15 миллионов доз вакцины: правительство Белграда обеспечило своих граждан препаратами Pfizer, AstraZeneca, «Спутник V» и Sinopharm.
С декабря прошлого года в Сербии обе дозы получили почти 25% населения. Сейчас в стране один самых высоких показателей вакцинации в Европе. Но местные власти говорят, что скептицизм сербов в отношении вакцин может помешать достигнуть коллективного иммунитета.
Что делают власти
Сербские власти решили бороться со скептиками деньгами. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что готов заплатить жителям Сербии старше 16 лет, сделавшим прививку от коронавируса до 31 мая, 3000 динаров (25 евро, или $30). Госслужащим, которые сделали прививку и все равно заразились, предоставят оплачиваемый отпуск по болезни, добавил сербский президент.
«Я посоветовался с премьер-министром. Мы решили, что не можем принимать насильственные решения о вакцинации. Мы думали, как вознаградить людей, проявивших ответственность. И приняли решение оказать дополнительную финансовую помощь вакцинированным», — заявил Вучич в эфире местного телеканала.
Финансовую помощь дают только за вакцинацию одним из четырех одобренных в стране препаратов — Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V». Предоставить документы, подтверждающие вакцинацию, нужно до 15 июня. Финансовую помощь выплатят до 20 июня.
Позднее президента поддержали и местные бизнесмены: владельцы кафе и торговых центров тоже готовы делать скидки и даже предлагать бесплатные обеды тем, кто вакцинируется.
Владелец кафе «Библиотека близ Милютина» Ставро Раскович из города Крагуеваце уже семь лет проводит день открытых дверей — когда все желающие могут прийти и сдать кровь. В этом году традицию не стали отменять, но сдачу крови заменили на прививку от коронавируса. Всех пришедших ждали вакцины и угощения — бык на вертеле и тушеная дичь. В вакцинном «меню» значились Pfizer/BioNTech и китайская Sinopharm.
Не все в стране однозначно восприняли инициативы бизнеса и властей. Например, известный сербский эпидемиолог Зоран Радованович рассказал AFP, что Сербия, вероятно, была первой страной в мире, предложившей плату за вакцинацию от COVID-19. Радованович отметил, что у этой инициативы есть и плюсы, и минусы, потому что она может подтолкнуть к вакцинации людей, живущих бедно, но вызвать отторжение у других. «Суть такая: если государство платит мне за то, что, как утверждается, делается для моего же блага, это подозрительно», — пояснил эпидемиолог.
Румыния: прививка в замке Дракулы и экскурсия по выставке орудий пыток
Как идет вакцинация
В Румынии с начала пандемии зарегистрировали чуть более миллиона случаев заражения коронавирусом и почти 29 тысяч смертей. Население Румынии — чуть меньше 19,5 миллиона человек. Вакцинация от COVID-19 в стране началась 27 декабря 2020 года, и с тех пор врачам удалось привить хотя бы одной дозой почти 19% населения страны. А обе дозы получили 12% граждан Румынии.
В марте правительство Румынии говорило, что поставило цель: к сентябрю вакцинировать 10 миллионов человек. Но опрос социологов из компании Globesec говорит, что почти половина (49%) румын не собираются вакцинироваться. Это один из самых высоких уровней недоверия к вакцинам в Европе.
За пять месяцев с момента опроса отношение румын к вакцинации особо не изменилось. В октябре 2020 года 45% опрошенных были готовы привиться, а в марте этот показатель составлял 46%.
Что делают власти
В начале мая в Румынии решили подойти к проблеме креативно: замок Бран, так же известный как замок Дракулы, превратили в центр вакцинации. В мае каждые выходные любой желающий без предварительной записи может прийти в замок на экскурсию, и бесплатно посмотреть выставку средневековых пыток. Но только при условии, что посетитель согласится сделать прививку от коронавируса.
Прививает посетителей мобильная бригада врачей. Все, кто вакцинируются в замке, получают грамоту, доказывающую, что посетитель «доказал свою смелость и ответственность, и вакцинировался». «Ждем вас в замке Бран в следующие 100 лет», — говорится в тексте грамоты.
Отметим, выставкой средневековых орудий пыток руководство музея решило напомнить, каково было жить во времена, когда не было ни шприцов, ни вакцин. «Наша идея заключалась в том, чтобы показать, как мучились люди в Европе 500-600 лет назад», — рассказал директор музея по маркетингу Александру Пришку.
Правительство Румынии и администраторы замка также надеются, что акция замка привлечет туристов в Карпаты. Во время пандемии поток посетителей почти сошел на нет.
А что в других странах?
В некоторых странах местные власти предлагают за вакцинацию подарки. В Израиле дела с вакцинацией продвигаются неплохо — уже к февралю привили больше 60% населения. Но в некоторых городах все равно раздают небольшие продовольственные наборыили обеспечивают льготами.
Муниципалитет одного из израильских городов объявил «конкурс вакцинации» для учеников 11 и 12 классов: школы-победители получали бесплатные билеты на культурные мероприятия и около 5 тысяч билетов на футбольные матчи. Воспользоваться ими смогут только привившиеся.
В Японии в некоторых городах за каждую дозу вакцины выдают подарочные сертификаты на сумму, равную 1 тысяче иен (около $10). В префектуре Сайтама, например, в бюджете на 2021 год для этих мер предусмотрено около 60 миллионов иен (примерно $570 тысяч).
По такому же пути пошли власти некоторых регионов России. В Москве пожилым людям старше 60 предлагали за вакцинацию подарочную карту на тысячу рублей. На Чукотке пожилым людям обещали единовременную выплату двух тысяч рублей, в Хабаровском крае — десяток яиц бесплатно.
А это работает?
Некоторые страны пока не подводили итоги и не знают, насколько эффективными оказались такие поощрительные меры. Однако большое социологическое исследование, опубликованное в начале мая Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, все же говорит, что стимуляция работает, по крайней мере в США.
В исследовании приняли участие около 75 тысяч добровольцев. Результаты показали, что денежные выплаты на треть повышают готовность людей привиться от коронавируса. Лучше всего такие вознаграждения воспринимают среди сторонников демократов. Речь, напомним, о $100 за прививку. При этом исследование показало, что в 15% случаев денежные выплаты, напротив, снижают желание сделать прививку.
При поддержке «Медиасети».
Денис Дерменжи, hromadske, NewsMaker