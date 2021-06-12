«Аборти там були як ”доброго дня”»

«Я теж завагітніла перед випуском. Думала, що виховаю дитину, та і хлопець був не проти. Але потім Зіна Володимирівна (директорка — ред.) викликала мене до кабінету й почала тиснути. Мовляв, я розумна дівчинка, мені не треба ця дитина, а треба навчатися, казала, що я не маю згубити своє життя і що треба робити аборт. Що я дівчина легкої поведінки. Вони для мене були авторитетом, тому я їх послухалася», — розповідає випускниця інтернату Сніжана.

Вона пригадує, що процедура була нібито неофіційною, а заяву вона написала вже після цього.

«Від мене спершу нічого не вимагали. Вже потім Зіна Володимирівна покликала до кабінету і сказала написати заяву, щоб у неї не було проблем. Я сказала, що відмовляюся. Вона наполягала, я зі сльозами написала. Мені диктували, а я писала», — каже Сніжана.

Ще одна колишня вихованка, Ганна Татуревич, також пригадує ситуації з абортами в закладі.

«Коли я навчалася, траплялися не лише аборти, а й . Я тоді була класі в шостому, і, пам’ятаю, одна дівчинка ходила з животом. Потім її кудись відвезли і привезли вже без живота. Вона хотіла залишити дитину — тим паче, вона була повнолітньою, просто навчалася в 11 класі. Але... моральний тиск з боку вихователей, Зінаїди Володимирівни. Вона намагалася триматися, приховувати, але їй провели штучні пологи», — каже Ганна.

Ганна Татуревич, випускниця Березківського інтернату

«Коли я була в четвертому класі, я товаришувала з дівчиною з 11-го. І її теж змусили зробити аборт — це точно вона мені казала. Була ще одна дівчинка, яка теж зробила і ходила заплакана. Але чи змусили її — тільки вона може сказати. Проте ходили чутки, що змусили», — пригадує Вікторія Євтушенко.

Оксана Фарфорей, колишня помічниця вихователя інтернату, теж згадувала про аборти в закладі:

«Це було там як “Здрастуйте”. Їх переводили до ізолятору, давали таблетки. В кого як минало. У когось потім була кровотеча, температура, когось нудило. Але дуже мало кого таки відвозили до лікарні. І я знаю, що деякі дівчата досі мають проблеми в сім’ях, бо вони не можуть мати дітей».

Оксана Фарфорей, колишня працівниця Березківського інтернату

Голова правління «Української мережі за права дитини» Дар’я Касьянова, яка більше 10 років опікується інтернатами, каже, що аборти в таких закладах — на жаль, справді поширена практика.

«У моїй практиці було таке, що їм робили штучні пологи, оскільки термін був пізній», — каже Касьянова.

Ще одна випускниця Лариса Диренко каже, що дівчата вагітніли, бо не були підготовлені до життя: «Вони не розуміли, чого не треба робити, які можуть бути наслідки. Нас цього не навчали».

Випускниця інтернату Лариса Гулей

Погоджується з цим і дитячий омбудсмен Микола Кулеба:

«Батько з мамою поїхали на заробітки, і мама вбила тата. Бабуся мені про це розповіла, а моїм молодшим братам та сестрам — ні. Вони думали, що батько живий, просто в лікарні. На емоціях, бо все тримала в собі, я побилася з дівчинкою. Як зараз пам’ятаю: Зіна Володимирівна шикує лінійку і перед усіма каже: “Татуревич, ти кончена. Ти будеш, як і твоя мати, сидіти у в’язниці за вбивство”. І вона це каже при всіх! На лінійці! А мої брати й сестри не знають, що батька вже немає в живих!», — пригадує колишня вихованка Ганна Татуревич.

«Нам казали, що дівчата будуть проститутками, що в нас немає майбутнього. Ми будемо красти і спати з хлопцями за гроші. Казали, що ми тупі. Розумієте, коли таке говорять — дитина починає про це думати. І я вже гадала, може, випущусь, і зі мною таке буде», — продовжує розповідати Сніжана.

«Їм торочили, що вони будуть повіями, і деякі справді пішли цим займатися»

«Нам не давали вибору і тиснули морально. Сказали, що нам лишається тільки аборт. Після нього я щоночі плакала. Для мене це було жахливо — я вбила людину!», — каже Сніжана.

«Дико читати в коментарях про “розпусне” життя дівчини. Дитина перебувала в закладі, де її навіть не навчили вести здоровий спосіб життя та будувати стосунки. А коли завагітніла — залякали і змусили перервати вагітність. Не запропонували допомогу, не підтримали, ба навпаки: дівчина отримала травму на все життя», — написав Кулеба.

За його словами, справу намагалися закрити одразу, однак він судився кілька років. Проте безуспішно.

«Дмитро одразу заявив лікарю — і це є в медичній картці, — що травму він отримав від удару старшокласників. Я ще уточнив у травматолога, чи нема на тілі інших тілесних ушкоджень чи ушкоджень шкірного покриву. Він сказав, що немає», — каже Мочарський.

«Я зв’язався з донькою директорки закладу, і та повідомила, що Дмитро впав з дерева і зараз в лікарні», — розповідає Микола Мочарський.

Ще одну історію нам розповів Микола Мочарський. Він каже, що 2011 року приїхав до інтернату в Берізках з невісткою — навідати її братика Дмитра Левкушу, який на той час навчався у другому класі. Однак там його не було, а діти нічого не казали.

«І до кого апелювати? Мені зараз розповідають, що там на кожному кроці висить телефон гарячої лінії. А яка дитина буде телефонувати та розповідати про інтернат? Де гарантія, що завтра про це не дізнаються і не будуть знову бити, знову не буде дідівщини, знову старших дівчат не підмовлять надавати малим за те, що вони наробили?», — обурюється Павло Шульга.

«В когось не за кольором, не під лінійку лежить кофта — у всіх вивертають речі, перевертають усі ліжка, і ми маємо це все скласти. Після цього тебе травлять і роблять “темну” самі діти. І це робиться спеціально», — розповідає Ганна Татуревич.

Били одне одного, за словами випускників, і самі діти — влаштовували так звані «темні».

«Одного хлопчика, Рому, так побили, що в нього вухо розпухло. Але вихователю нічого не було: сказали, що він вдарився. І казали, що діти самі винні, бо це вони так поводяться», — каже Сніжана.

«Ввечері діти гралися — плювали бумажками один в одного. І через це вчитель одного з вихованців так побив, що ззаду був відбиток 45-го розміру, і спереду теж було синє. Я одразу побігла до Зіни Володимирівни скаржитися. І нічого йому не було. Тім, хто розповідав, потім ще люлєй давали. Ми ще стояли на лінійці до пізньої години: всіх було покарано. Якось трапилося — одну дівчину вихователь побив у їдальні: по всьому тілу ногами і потім ще головою зарядив в стіну», — пригадує Вікторія.

«Її вдарили так, що вона впісялася. Я не хочу, щоб це просто так лишилося. Я хочу, щоб цю людину покарали», — каже Ганна.

Одна з випускниць цього року, теж на ім’я Ганна, розповідає, що її молодшу сестру в інтернаті теж били.

«Якось я не витримала і втекла на два дні до бабусі. Але тоді вона ще не оформила опікунство і, згідно з законом, не мала права лишити мене в себе. Мене потім били за те, що я втекла. Мокрим рушником. Я скаржилася бабусі, вона ходила в Первомайську в соцслужбу. Але результатів від наших скарг не було, навіть попри те, що не я одна скаржилася», — каже Ганна Татуревич.

«Я була в 9 класі, коли знайшла свою маму, і вона приїхала до мене. Але Зіна Володимирівна сказала, що вони мене їй не віддадуть. Мовляв, де ви були стільки років. Сказала моїй мамі, що ту позбавили батьківських прав, хоча це була неправда. А коли я втекла і потім приїхала назад, то про мене ходила така слава… Мене нібито знайшли на трасі, нібито мати змушувала мене так заробляти гроші, бо їй треба на алкоголь», — каже Вікторія Євтушенко.

«Нам завжди казали, що ми потєряні, що ми не гідні нічого хорошого, що ми засранки, такі-сякі. Всі дівчата страждали через низьку самооцінку. Ми думали, що не гідні нормального чоловіка, нормального життя. Як обирати нормального чоловіка, яким він повинен бути? Ми не знали. От клюнув — і слава богу. А потім чоловіки б’ють цих дівчат. Замість того, щоб дітям казати, що на них чекає хороше життя, нам казали, що ми “потєряні”», — розповідає Лариса Диренко.

«Коли ми випускаємось — у нас поламана психіка, ми не знаємо, як поводитися, як іти по життю, з ким як говорити. Цього нас там не навчали, і я б хотіла, щоб усе змінилось. Там дуже багато дітей, які заслуговують на те, щоб з ними працювали адекватні вихователі», — каже Сніжана.

«Багато дівчат були там з першого класу і нічого не бачили, крім цього поля й Зіни, яку вважають мамою. Їм вбивали в голови, що вони будуть повіями, і деякі справді пішли цим займатися», — додає вона.

«Діти сидять на лавочках, зачесані, з приклеєними бантиками»

«Вона (директорка — ред.) завжди знала про перевірки. Нас тоді вели до гардеробниці, вдягали, нас повідомляли, що ми маємо казати, якщо таки щось запитають — і попереджували, що нам буде, якщо ми цього не скажемо. А тим, хто найбільше розхвалить інтернат, обіцяли такі собі премії», — пригадує Ганна Татуревич.

«Нас могли відвести на прогулянку, а перед цим додатково погодувати. Це в Зіни Володимирівни була така “фішечка” — вона під час цього давала відвідувачам коментарі», — розповідає випускниця Сніжана.

Голова правління «Української мережі за права дитини» Дар’я Касьянова, яка часто приїздила з моніторинговими візитами до різних інтернатів, теж каже, що керівництво цих закладів попереджають про перевірки.

«Я завжди дивувалася. Навіть коли ми лише за годину телефонували й казали, що приїдемо, вони завжди були в повній бойовій готовності. Всі діти сидять на лавочках, зачесані, з приклеєними бантиками. Вони довели це до автоматизму, і я думаю, що їх інформують», — каже Касьянова.

«Це старе радянське шоу. Знаєте, коли приїздили партійні працівники і діти вибігали в костюмчиках. Мені аж гидко казати, але навіть посуд змінювали: замість алюмінієвого брали порцеляну. А в цей же час дівчата знімають тарганів, а директорці та її родині окремо готують їжу. А дівчинка з цього закладу йде прибиральницею до директорки додому», — каже Павло Шульга.

Окрім того, деякі випускниці судилися з директоркою за гроші.

«Мої однокласниці судилися через вихідне “пособіє”. Одна відсудила, бо мала адвоката. Інші дві програли: у них адвокатів не було. Вона (директорка — ред.) всім, хто вступав до ПТУ, давала півтори тисячі, а тим, хто вступав трохи вище — давала кому три, кому три з половиною. А мала видати всім по 7 тисяч. Тож цій дівчині, яка суд виграла, вона доплатила ще 5,5 тисяч. Ми розписувалися в тому, що отримали певну суму, але навіть не знали, що вона має нам виплатити так багато. Дізналися лише після цього суду»,— розповіла нам випускниця інтернату Тетяна.

Про відповідний судовий процес свідчить і ухвала суду в реєстрі. Керівництво закладу подавало апеляційну скаргу, однак програло.

Сніжана, випускниця Березківського інтернату

«Інтернат чудовий» «Мені здається, Зінаїда Володимирівна не заслуговує на весь цей бруд, який ллється на неї зараз», — каже випускниця Катерина Стасюк, яка сама зв’язалася з нами під час підготовки матеріалу. За її словами, усі висловлювання проти інтернату є неправдою. «Мене вдарили тільки один раз, але якби я сама була на місці вихователя — вчинила б набагато гірше. Бо я дуже жахливо поводилася», — розповіла випускниця. Також нам телефонували й інші випускники — висловлювалися на захист інтернату та звинувачували в брехні тих, хто висловився проти. Ще одна випускниця заявила, що дівчата нібито брешуть: насправді їм жилося в інтернаті добре. У закладі, доки не приїхала Зінаїда Халімон, ми поговорили з одинадцятикласником Ігорем — «президентом» інтернату. «Інтернат чудовий. Я навіть хочу, щоб моя сестра навчалася тут і надалі. Вихователі допомагають, все про всіх знають. Підтримують у будь-якій ситуації, розуміють нас. А те, що говорять — це все брехня», — сказав нам Ігор. На захист інтернату став і торічний випускник Сергій: він упевнений, що робити аборт дівчину не змушували. «Те, що її змусили зробити аборт — це неправда. Пам’ятаю, у нас була вагітна дівчина, але їй ніхто не робив аборт, просто відпустили. Зібрали документи про вагітність, потім їй виповнилося 18 років. Про все домовились. І її нормально відпустили, вона народила дитину, зараз у неї син», — переконує Сергій. Випускник 2004 року Олег також запевняє, що інтернатом задоволений. «У мене батьки пили. В другому класі я потрапив до інтернату. Я дуже вдячний учителям, які мене виховали і всього навчили — в прямому сенсі допомогли вступити в університет», — каже Олег. Він запевняє, що за його перебування там нікого не били, і не розуміє, звідки в решти дітей стільки негативу. «Нас навчали праці, толерантності. Багато моїх однокласників зараз працюють за кордоном. Просто коли дуже багато свободи, багато дозволяють, а потім привчають до режиму, розкладу — це може не подобатися», — каже Олег. Психологи кажуть, що таке розділення дітей на групи можна пояснити. «З одного боку, це може бути стокгольмським синдромом: той, хто є жертвою, проникається симпатією до кривдників і виправдовує їх. Проте це ще й певний захисний інстинкт. Вони не мають іншого дому, крім інтернату, не мають іншого прихистку і не мають навіть важливих для них дорослих, з яких вони могли б брати приклад під час власного дорослішання. У них не було змоги побачити, як виглядають інші моделі», — каже психологиня Оксана Сашенко. «Вони захищають своє рідненьке, своє гніздечко, своє минуле — яким би воно не було. Мені писала вихованка, яка 10 років тому випустилася. Сказала, що також вела неправильний спосіб життя, що до них приїздили поліцейські, а дівчата виїздили з різними чоловіками й директорка це покривала. Я попросив її дати свідчення. Але вона відмовилася — сказала, що не хоче повертатися в минуле. І я розумію. Бо дівчатам і хлопцям, які насмілилися говорити, писали однолітки, мовляв, ах ти невдячна, він же стільки для тебе зробив! А про те, що цей чоловік заходив до спальні дівчат і розбещував їх, ніхто не хотів говорити», — каже Павло Шульга.

«Я спершу була спокійною, а потім зрозуміла: або тебе, або ти» «Так, вони складні. Але це ми дозволили їм жити на кладовищах, просити гроші, принижуватися, займатися сексом, роками не позбавляли алко- і наркозалежних батьків прав. Ось з таким вантажем приходять діти у ці заклади. Авжеж, є випадки маніпуляцій, але таке є скрізь. Звісно, все потрібно перевіряти, але довіряти слід обов’язково. Якщо діти кажуть про це вголос — отже, там відбувається щось таке, про що мовчати неможливо», — каже голова правління «Української мережі за права дитини» Дар’я Касьянова. «Кажуть, що діти самі винні, бо це ж вони так себе поводять. Але це ви їх зробили такими! Коли я туди приїхала — була спокійною, а потім зрозуміла: або тебе, або ти. Зрозуміла, що мушу себе захищати», — розповідає випускниця Сніжана. «Я розумію, що ми складні діти. Часто неслухняні. Але ж треба виховувати, а не вимагати, а за відмови одразу бити й принижувати», — каже випускниця Вікторія. Психологи наголошують, що з такими дітьми треба постійно працювати. «Було б дуже добре, щоб психолог, який супроводжує дітей в інтернаті, був підтримкою: не критикував, не засуджував, а приймав і допомагав. Щоб він допомагав їм набути потрібних навичок, навчитися будувати здорові стосунки в колективі», — каже психологиня Оксана Сашенко. Волонтери, які працюють з інтернатами, розповідають, що часто дорослі маніпулюють поганою поведінкою дітей ще й для того, щоб приховувати власні протиправні дії: говорять, що ті брешуть. «У нас взагалі дуже дивне ставлення до дітей. Ми, з одного боку, нібито дуже переймаємося за них (особливо кілька днів на рік), а з іншого — абсолютно не прислухаємося до того, що вони кажуть. Хоча Конвенція про права дітей стверджує, що ми маємо прислуховуватися, брати до уваги та ухвалювати рішення в інтересах дитини і з огляду на її думку. Але ми завжди піддаємо сумніву все, що стосується насильства, а потім дивуємось: чому ж вони про це не розповідають!», — каже Касьянова.

Кількість інтернатних закладів (комунальної форми власності) «Діти сприймають інтернат як покарання за вчинки батьків» «Інтернати, які ми маємо — це рудимент радянської системи. Вони спрямовані на те, щоб держава ще змалечку керувала дитиною та формувала її. Але нині така система неприйнятна. Дослідження, які проводилися протягом останніх 50 років, показували, що дитина, ув’язнена в інтернатному закладі, не може сформуватися нормально», — казав нам в інтерв’ю дитячий омбудсмен Микола Кулеба, який просуває реформу інтернатної системи та наголошує, що їх треба закрити. Станом на 2020 рік в Україні було 697 інтернатних закладів, у яких навчалися 96 тисяч дітей. Цілодобово там жили 55 тисяч, і 48 тисяч з них мали батьків. За даними Кабінету міністрів України, на утримання інтернатів держава щороку виділяє близько 12 мільярдів гривень. «Сьогодні майже всі цивілізовані країни відмовилися від цієї системи. Авжеж, є невеликі заклади для дітей із важкими хворобами, які потребують постійного догляду, але це не так, як у нас», — каже Кулеба. Психологи стверджують, що один дорослий може одночасно фокусуватися не більше ніж на п’ятьох дітях. А в українських інтернатах їх набагато більше. «Якби за одним дорослим було закріплено щонайбільше п’ятеро дітей, які можуть до нього прийти та пожалітися — у них могло б сформуватися відчуття безпеки та стабільності, відчуття того, що вони потрібні. Але в сучасній системі немає так багато дорослих. Саме через це виникають усі ці травми, ці відчуття непотрібності та незахищеності. Відбувається таке: “Я хочу уваги і я її недоотримую, тому що зараз цей дорослий віддає її комусь іншому”. І це в кращому випадку. Часом дорослі взагалі відмежовуються, дуже холодно і поверхнево роблять свою роботу», — каже психологиня Оксана Сашенко. «Почасти діти сприймають перебування в інтернаті як покарання за вчинки батьків. Це вже в дорослому віці вони починають розуміти, що то була тільки провина батьків. А до якогось періоду по-дитячому звинувачують себе і вірять, коли їм кажуть, що вони нічого не досягнуть», — пояснює Дар’я Касьянова. Реформа інтернатів офіційно стартувала у 2017 році. Однак досі тривають дискусії щодо того, чи варто їх закривати. «До цієї реформи ми ставимося позитивно — ми за те, щоб діти були в сім’ях. Але є ще й спеціальні школи-інтернати, куди потрапляють через певні освітні потреби. Це, скажімо, діти з інвалідністю. Єдина їхня можливість навчатися — такі школи. Батьки, які живуть поряд, можуть їх забирати, але з віддалених районів важко постійно возити, тому дітей залишають там. Ми проти того, щоб закривати такі спеціальні школи, якщо не створено послугу на місцях», — каже голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справах дітей Павло Сушко. «Просто так прибрати інтернати неможливо. Поки там є діти, поки немає розуміння, на яких підставах дитина там опинилася і чи є можливість відправити її назад у родину чи знайти нову. Час, який потрібен, щоб закрити — хоча б рік-два. Тобто це нешвидкий процес, який, по суті, ще не почався», — пояснює Дар’я Касьянова. В межах реформи школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до 31 грудня 2021 року мають бути перетворені на дитячі будинки та змінити підпорядкування. Також у 2019 році ухвалили закон про соціальні послуги, який набув чинності в січні 2020-го. Він має сприяти реформі інтернатів, оскільки повинен створити послуги на місцях для дітей із вадами здоров’я. Однак до цього часу він фактично не працює, оскільки під нього ще не ухвалені потрібні нормативно-правові акти. «Реформа деінституалізації — це не про закриття інтернатів. Тут один напрямок — не допустити потрапляння дітей в інтернатні заклади. Другий — реінтегрувати їх назад у громаду. Обидва передбачають альтернативу інтернатам. Якщо дитина має особливі освітні потреби, то в громаді створюється інклюзивна група чи інклюзивний клас. Якщо дитина має складні порушення розвитку та потребує медичної реабілітації — вона має бути в центрі медичної реабілітації разом із мамою. Якщо дитина сирота або позбавлена батьківського піклування — у названій сім’ї чи будинку сімейного типу», — каже заступниця голови «Української мережі за права дітей» Маріанна Онуфрик. На її думку, закон про соціальні послуги не працює не тільки через недофінансування. «В цьому законі є стаття про базові соціальні послуги. Забезпечити їх мають органи місцевого самоврядування, якщо на це є запит. Наприклад, послуга денного догляду для дітей з інвалідністю. Але проблема в тому, що немає жодної відповідальності за недотримання цього закону», — каже Онуфрик.