Із 2000 року по всій Україні починаються реконструкції залізничних вокзалів обласних центрів. Чому ж Миколаєва немає у цьому списку? Адже, якщо проаналізувати сучасний стан будівлі та відгуки людей, все вказує на єдине рішення – НА РЕКОНСТРУКЦІЮ!

Результати опитування показують, що доволі велика кількість пасажирів оцінює вокзал незадовільно.

Як зробити вокзал комфортним для пасажирів та вигідним із економічної точки зору?

Усе дуже просто!

Перше. Пріоритет – комфорт відвідувача.

Беремо існуючу будівлю вокзалу, зберігаємо несучий каркас, зменшуємо та компактно розташовуємо усі потрібні приміщення. Створюємо максимально адаптивний доступ до колій з будівлі, на шляху до яких немає нічого зайвого. При вході розміщуємо великі касові зали та окремі пункти самообслуговування. Пам’ятаєте ці прохідні каси - зони очікування – перехід до першої платформи – хол вокзалу? Тому зона очікування відокремлена та ізольована, але із швидким доступом до неї пасажирів. Наразі до санвузлів можна зайти з вулиці, обійшовши будівлю вокзалу і спустившись у підвал. Для комфорту, санвузли та інші приміщення обслуговування пасажирів розташовуємо на першому поверсі.

Уся ця зона згруповується, займає половину існуючої будівлі вокзалу та має свій окремий вхід.

Друге. Пріоритет – економічна складова.

Для підтримки, обслуговування та розвитку вокзалу додаємо допоміжну функцію, наприклад конференц-зали та кафе. Саме їх оренда та прибуток зацікавить інвесторів у реконструкції вокзалу. Крізь зарубіжний досвід можна побачити, що зараз існує тенденція зменшувати саме вокзальні приміщення та доповнювати будівлі новими. Звичайний стан залізничного вокзалу – це постійні зміни, які відбуваються із розвитком людства та зміною кількості населення. Тому слід передбачати майбутні потреби. Додавши зону конференц-залів та кафе, виконується потреба сьогодення. У майбутньому, за рахунок саме цієї зони, можна збільшити приміщення вокзалу, або змінювати її призначення в залежності від попиту.

Допоміжна зона займає іншу половину існуючої будівлі вокзалу.

Третє. Дивимося на будівлю з точки зору ділянки.

Реалії – виходячи з вокзалу ти знаходишся на парковці - автомобільній зупинці – зупинці громадського транспорту.

Мрії - зупинка громадського транспорту (№10 на рис.), що не перетинає потоки пішоходів, які тільки вийшли з будівлі. Передбачаються окрема зона висадки пасажирів з авто - №6, парковка на 200 паркомісць - №7-8 та перехопна дворівнева парковка на 350 паркомісць - №9 (на майбутню перспективу). Усі пішоходи мають вдосталь простору та абсолютну безпеку руху – привокзальна площа перед будівлею (№4 на рис.), експлуатований навіс над коліями для захисту від дощу та руху пішоходів по ньому (№3 на рис.). На цьому навісі можна створити безліч різних зон: очікування на свіжому повітрі, відпочинок, тераси, рекреації, лаунж, бібліотека. Також дістатися до нього можна навіть із великим багажем, адже по боках будівлі знаходяться пандуси.

Реалії – точки роздрібної торгівлі розташовані хаотично та навмання.

Мрії - винесення точок роздрібної торгівлі у окрему зону / надання точкам роздрібної торгівлі свою зону для структуризації простору (№5).

Ідеальний вокзал готовий!

Будівля вокзалу – це обличчя міста. Чому би не задати рівень архітектури та комфорту Миколаєва якісною реконструкцією залізничного вокзалу? Зробити його саме тим поштовхом для зросту? Місто повинно розвивати людей, а люди – місто.

Анна Степанова