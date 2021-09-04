Постапокалиптический мир без мужчин, политический секс-скандал с президентом США Биллом Клинтоном и стажеркой Белого дома Моникой Левински в 1999 году, родственные перипетии, в которые вмешиваются привидения — таковы темы сериальных премьер этой осени. В грядущем сезоне зрителей ожидает много оригинальных разножанровых новинок. Про самые интересные из них — в материале hromadske.

Импичмент: Американская история преступлений (FX/Amazon Prime Video). 10 эпизодов

Когда: 7 сентября

В центре нового сезона популярного сериала «Американская история преступлений» — политический сексуальный скандал, случившийся с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и стажеркой Белого дома Моникой Левински. В свое время он едва не привел к импичменту президента. Интересно, что одним из продюсеров шоу стала сама Левински. В интервью она рассказывала, что сначала колебалась, идти ли на такой шаг, но создатель сериала Райан Мерфи убедил: это хорошее решение.

В предыдущих частях шоу говорилось о деле Симпсона (суд над американским футболистом и актером О. Джей Симпсоном, которого обвиняли в убийстве бывшей жены и ее приятеля) и об убийстве итальянского модельера Джанни Версаче. Это художественные сериалы, основанные на реальных событиях.

В главных ролях: Сара Полсон («Американская история ужасов», «Сестра Рэтчед»), Биана Фельдштейн и лауреат премий BAFTA и «Золотой глобус» Клайв Оуэн.

Сцены из супружеской жизни (HBO Max). 5 эпизодов

Когда: 12 сентября

Римейк одноименного сериала 1973 от мастера шведского психологического кино Ингмара Бергмана. Он написал сценарий по собственному опыту, перенеся на экран отношения со своей музой и партнершей Линн Ульман. Действие нового сериала от HBO переносится из Швеции 70-х годов в современную Америку.

Главные актеры играют супругов, которая почти десять лет живут вместе, и воспроизводят динамику их отношений: с разводами и примирениями, от влюбленности до ненависти. Сценаристом и режиссером стал Хагай Леви. Для израильского кинорежиссера это не первый опыт работы над психологическими драмами о трудностях семейной жизни. До этого он работал над телесериалом «Любовники», который в 2015 году получил «Золотой глобус» как лучший драматический сериал.

Y: Последний человек (Hulu). 10 эпизодов

Когда: 13 сентября

Какой будет новая реальность без мужчин? События сериала разворачиваются в постапокалиптическом мире, где болезнь неизвестного происхождения уничтожила всех млекопитающих мужского пола с Y-хромосомой. В живых остался только один молодой человек по имени Йорик Браун, а еще его ручной капуцин Амперсанд.

Сериал поднимает актуальные проблемы в контексте феминизма. Интересно, что режиссерами всех эпизодов стали женщины, а в ключевые роли в производстве сериала тоже достались женщинам: оператор, дизайнер постановки, костюмер, редактор, координатор трюков.

Полуночная месса (Netflix). 7 эпизодов

Когда: 24 сентября

После успеха сериала «Призраки дома на холме» Netflix готов порадовать поклонников еще одним мистическим хоррором. На маленький изолированный остров прибывает харизматичный священник. После его появления там начинают происходить чудеса — и местные жители их никак не могут объяснить. Все сообщество становится крайне религиозным, однако некоторые начинают сомневаться: какова настоящая цена этих чудес?

Сценаристом и режиссером «Полуночной мессы» стал Майк Флэнеган. Именно он и создал предыдущий хит Netflix «Призраки дома...». Флэнеган работает исключительно в жанре ужасов. В его активе — фильмы «Окулус», «Игра Джеральда» и «Уиджи: Происхождение зла».

Основание (Apple TV+). 10 эпизодов

Когда: 24 сентября

В 1966 году трилогия Айзека Азимова «Основание» выиграла премию Хьюго, которая вручается за лучшие произведения в жанре научной фантастики и фэнтези. Эта серия книг стала источником вдохновения для «Звездных войн». Но более 50 лет все попытки экранизации проваливались. Пока за дело не взялся Apple TV+.

Сериал рассказывает об Основании, группе изгнанников, которые обнаруживают, что единственный способ спасти Галактическую империю от уничтожения — это бороться против политики самой империи. В ролях как новички, так и уже известные актеры Ли Пейс («Стражи Галактики», кинотрилогия «Хоббит») и Джаред Харрис (известный по ролям в сериалах «Чернобыль» и «Корона»).

Призраки (CBS)

Когда: 7 октября

Ситкомы о семьях, для которых скандал — это дело пяти минут, давно стали классикой комедийного жанра. И казалось бы, здесь сложно придумать что-то новое. Впрочем, если представить вместо большой семьи призраков старого поместья, то даже этот жанр может стать свежим и неожиданным.

Новый телесериал от канала CBS является римейком британского шоу от BBC. Саманта и Джей считают, что их мечты осуществились, когда они получили в наследство замечательный загородный дом. Но оказывается, что сооружение в аварийном состоянии, а компания призраков, которые его населяют, не в восторге от новых хозяев. Этот сериал — то, что нужно, чтобы настроиться на хеллоуинское настроение в начале октября.

Я знаю, что вы сделали прошлым летом (Amazon Prime Video). 8 эпизодов

Когда: 15 октября

Еще один хоррор-сериал, премьера которого состоится как раз перед Хэллоуином. У него такая же фабула, как и у одноименного фильма 1997 года: группу подростков преследует жестокий убийца — из-за их тайны. События сериала происходят через год после смертельной автомобильной аварии, которая случилась в выпускную ночь.

Подростки пытаются разобраться, кто на них охотится, и открывают темные стороны идеального (на первый взгляд) города. Каждый что-то скрывает, и раскрытие тайны не того человека может быть смертельным. Современная попытка оживить популярный в девяностые и двухтысячные жанр слэшера. Этот поджанр хоррора отличается тем, что антигерой является реальной, а не мифической личностью, и убивает жертв с помощью холодного оружия или электропилы (как в серии фильмов «Пила»).

Психиатр по соседству (Apple TV+). 8 эпизодов

Когда: 12 ноября

«Психиатр по соседству» — адаптация популярного подкаста, вдохновенного событиями современной жизни. Черная комедия расскажет о волшебном врача Исааке Гершкопфе, который берет под контроль жизнь своего пациента Мартина Марковица. Лимитированный сериал от Apple TV+ стоит пересмотреть ради комического дуэта Пола Радда («Человек-муравей», «Откуда ты знаешь?», «Люблю тебя, чувак») и Вилла Феррела («Персонаж», «Эльф»). К тому же он затрагивает такие популярные в современной культуре темы, как этика психотерапевтов и терапевтические отношения.

Ковбой Бибоп (Netflix). 10 эпизодов

Когда: 19 ноября

Netflix любит делать блестящие промо-кампании для своих сериалов. А то, что про начало live-action адаптации популярного аниме «Ковбой Бибоп» они объявили еще в 2017 году, свидетельствует о грандиозном проекте для фанов.

Известно, что сериал появится на стриминге в ноябре, и студия уже объявила актерский состав. Это Джон Чо в главной роли, Даниэлла Пинеда, Мустафа Шакир и милейший корги в роли Эйна, самой умной собаки в мире.

Оригинальное аниме — это космический вестерн, который рассказывает историю экипажа космического корабля «Бибоп». Они зарабатывают на жизнь, охотясь за головами. Их приключения — комические, философские, а порой и трагические.

Колесо времени (Amazon Prime Video). 7 эпизодов

Когда: ноябрь 2021 года

Пока весь мир ждет новую адаптацию «Властелина колец» от Amazon, которая уже успела стать самым дорогим сериалом в истории, студия готовится к выпуску еще одного эпического фэнтезийного сериала. Его сценарий написан на основе фэнтези-цикла американского писателя Роберта Джордана.

В главной роли — актриса Розамунд Пайк, известная благодаря ролям в фильмах «Гордость и предубеждение» и «Потерянная». Она воплотит образ Морейн, участницы женского магического ордена «Айз Седай». Героиня собирает группу молодых людей, считая, что кто-то из них может быть перевоплощением Дракона, могучей личности, которой пророчили спасти мир или уничтожить его.

Amazon уверен в успехе этого проекта — еще во время съемок первого сезона, в мае 2021 года, его продлили на второй.

Александра Калиниченко, hromadske