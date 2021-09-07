1981 год - начало строительства Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции.

2006 год - в промышленную эксплуатацию введен 1-й гидроагрегат ТГАЭС.

«Знаете, сегодня у меня двоякое чувство. 15 лет работы нашего первого гидроагрегата - это повод для гордости. За это время мы доказали не просто свою важность, но и прямую необходимость для энергосистемы страны. Именно наши два гидроагрегата являются главным фактором стабилизации нагрузки, а, следовательно, надежности работы ее южного сектора. Но их лишь два из шести предусмотренных проектом. Строительство Ташлыкской ГАЭС продолжается уже четыре десятилетия. И в этом месте грустно. Но все же оптимизма куда больше, потому что до пуска третьего гидроагрегата остались считанные месяцы. Жизнь продолжается. Мы, хоть и не так быстро, как хотелось, но все же развиваемся», — заместитель главного инженера - директор Каскада ГЭС-ГАЭС ОП ЮУАЭС Александр ФАЛЬЧИКОВ.

«Я устроился на работу на Каскад ГЭС-ГАЭС электромонтером по обслуживанию подстанции ОРУ-330 в 2005 году. Все этапы наладки и пуска гидроагрегата №1 для меня не прошли даром. Я получил опыт работы на электрическом оборудовании, который сейчас является важной подмогой на моей новой должности - электромонтера главного щита управления ТГАЭС. Работа интересная и перспективная. Впереди - впечатления от будущего пуска гидроагрегата №3. Мы все очень ожидаем этого события, ведь новые агрегаты - это развитие нашего предприятия, нашего города, а значит и всей нашей страны», — электромонтер главного щита управления Ташлыкской ГАЭС Кирилл ЕВСТИФЕЕВ.

«Первому ташлыкскому агрегату - 15 лет. Были они сложными и в то же время интересными. Опыт приобретается старым как мир способом - проб и ошибок. Эти полтора десятилетия стали для нас годами проверки на профессионализм и настойчивость в достижении поставленной цели. И мы этот экзамен сдали, скажу без лишней скромности, с оценкой «хорошо», — главный инженер Каскада ГЭС-ГАЭС Южно-Украинского энергокомплекса Сергей МУЗЫЧЕНКО.

«Немало воды утекло с момента пуска первого гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС. Гидроэнергетика чувствует это не только в аллегорическом, но и в буквальном смысле. Так уж случилось, что пуск нашей гидроаккумулирующей станции совпал с началом маловодного периода в бассейне реки Южный Буг. Этот фактор, без сомнения, - основной вызов сегодняшнего дня. Вода - топливо гидростанций. Без нее усилия нескольких поколений по возведению ГАЭС могут быть напрасными. В связи с этим не оставляет надежда на увеличение объема Александровского водохранилища до его последней логической проектной отметки 20,7 метра. Тогда мы сможем не только работать шестью предусмотренными агрегатами, но и помочь реке выжить», — заместитель начальника гидротехнического цеха Каскада ГЭС-ГАЭС Андрей ГНЕЗДИЛОВ.

«Больше года Ташлыкская ГАЭС на балансирующем рынке электроэнергии. Новые задачи, новые вызовы. В дополнение к заранее известному режиму наши гидроагрегаты отныне включаются в работу в любой момент, с предупреждением за 15 минут. Работать в таком режиме непросто - большее напряжение, дополнительные усилия. Но гидроаккумулирующая станция именно для этого и предназначена, тем более, когда в итоге получается неплохой финансовый результат», — начальник оперативно-диспетчерской службы Каскада ГЭС-ГАЭС Александр МЕЛЬНИЧУК.

Мы пригласили к разговору специалистов Ташлыкской ГАЭС по случаю сразу двух юбилеев - 15-летия со дня пуска первого гидроагрегата и 40-летия с начала строительства станции. «С печалью радость обнялись», - говорил когда-то украинский классик, и вряд ли мог предположить, что его слова окажутся пророческими не только для человеческих судеб, но и, как ни странно, будут очень уместными для рассказа об истории такого прозаичного объекта как гидроаккумулирующая электростанция.

Хоть многие из работников ТГАЭС не согласятся с ее «непоэтичностью». Они приведут немало красивых слов и сравнений, рассказывая о работе станции, а вместе с тем и аргументов в защиту важности и необходимости дела, которому служат.

Почему в защиту? Потому что не секрет, что именно у Ташлыкской ГАЭС самая сложная судьба из трех составляющих Южно-Украинского энергетического комплекса на Южном Буге.

Назначение

Идея гидрокомплекса на Южном Буге принадлежит проектному институту «Укргидропроект» (г. Харьков). Образовывая с ЮУАЭС единый энергокомплекс с общей системой управления и выдачи мощности, гидроаккумулирующая станция предназначена для покрытия пиковых нагрузок, заполнения ночных провалов, обеспечения аварийного и частотного резервов объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины. Неэффективная, несбалансированная структура генерирующих мощностей в ОЭС с резким превышением базисных мощностей (АЭС и ТЭС) и крайне низким удельным весом маневренных (ГЭС и ГАЭС) - меньше 10% при расчетной величине в 17% - вызывает большие трудности в регулировании суточных графиков нагрузок, прохождении ночных провалов, обеспечении аварийного и частотного резервов, приводит к снижению устойчивости и надежности работы энергосистемы в целом. Следовательно, существует острая потребность в пиковых и быстродействующих регулирующих мощностях, в частности и Ташлыкской ГАЭС.

Не следует забывать, что гидроаккумулирующая станция в составе энергетического комплекса обеспечивает базисный режим работы и создает аварийный резерв для Южно-Украинской АЭС. Так почему же она до сих пор не достроена?

История

Проект Южно-Украинского энергокомплекса разработан при участии национальных институтов «Атомэнергопроект», «Гидроэнергопроект» и многих других проектных и научно-исследовательских учреждений Украины. Объединение мощной атомной электростанции и возможностей гидроэнергокомплекса – Ташлыкской ГАЭС и Александровской ГЭС - привело к рождению уникального для Украины мощного энергетического предприятия, проект которого получил наивысшие оценки на международных выставках в Европе и США.

Сооружение объектов гидрокомплекса начали в 1981 году, а 10 лет спустя, в 1991-ом, строительство Ташлыкской ГАЭС прекратили - правительство ввело мораторий. И уже после его снятия, в 2001-ом (прошло 20 лет от начала строительства) генпроектировщик доработал проект с учетом состояния недостроенных сооружений и поставленного оборудования, условий строительства и параметров пускового комплекса, а также рекомендаций, полученных в процессе согласования и экспертиз уточненного проекта. Вот такой непростой путь.

Львиная доля изменений и дополнений была направлена на минимизацию и компенсацию вреда окружающей среде. Проект предусматривает природоохранные и социальные мероприятия для прилегающего региона.

Начало

В 2001 году строительство продолжили. Весной 2006-го подняли уровень нижнего водоема Ташлыкской ГАЭС - Александровского водохранилища - до 14,7 м, в конце того же года ввели в эксплуатацию первый агрегат станции. Таким образом был завершен базовый этап формирования большого промышленного предприятия по производству электроэнергии на юге Украины.

А уже в следующем, 2007 году, в ряды действующих стал второй агрегат ТГАЭС. С тех пор оба эффективно работают в объединенной энергосистеме Украины. От начала эксплуатации они произвели свыше 2,6 млрд киловатт-часов электроэнергии. Добавьте к этому выравнивание суточного графика нагрузок, предотвращение возможных веерных отключений, «продления жизни» атомных и тепловых энергоблоков благодаря тому, что они несли постоянную, базовую нагрузку, а перепады дефицита-излишков энергопотребления взяла на себя именно Ташлыкская ГАЭС.

По данным ГП «Укрэнерго», введение в 2006-2007 годах первой очереди строительства Ташлыкской ГАЭС с двумя агрегатами позволило уменьшить количество остановок блоков ТЭС в ночном провале и включений в вечерний максимум потребления электроэнергии, увеличить высокоманевренный резерв, улучшить условия работы ОЭС Украины.

Совершенствование

В коллективе сознаются, что за 15 лет эксплуатации трудностей было немало. В начале пути - с изучением новой техники импортного производства, ее особенностей, алгоритмов, технологии эксплуатации и обслуживания. Впоследствии началось совершенствование оборудования с применением новых материалов и методик в соответствии с требованиями времени. В перечень памятных событий добавились капитальные и текущие ремонты агрегатов. Некоторые из них стали вехами в истории Ташлыкской ГАЭС. В числе самых сложных и расходных по времени и человеческим усилиям, а, следовательно, и наиболее запоминающимися, были работы по реконструкции втулок лопаток направляющего аппарата гидроагрегатов №1 и №2, а также замена системы возбуждения гидроагрегата №1. Работа была выполнена колоссальная, говорят гидроэнергетики. Подтверждением ее качества является то, что оба гидроагрегата станции работают по диспетчерскому графику, неся нагрузку в турбинном и насосном режимах.

День сегодняшний

В марте 2021 года в вехи истории ТГАЭС была вписана еще одна памятная дата. Может не такая значительная, как годовщины начала строительства или пуска, но очень важная для коллектива и деятельности станции - год работы на балансирующем рынке электроэнергии Украины. Этот рыночный сегмент функционирует в режиме реального времени и обеспечивает баланс производства-потребления и финансовое урегулирование небалансов электроэнергии.

Первая заявка на разгрузку энергосистемы путем включения Ташлыкской ГАЭС в режиме энергопотребления (режим насоса) была акцептована 13 марта прошлого года, первая заявка на загрузку энергосистемы (работа Ташлыкской ГАЭС в режиме генератора) - через два дня после этого, 15 марта 2020-го. С тех пор режим и часовые интервалы работы гидроагрегатов изменились коренным образом, их включают в генераторном и в насосном режимах не только в вечерние и утренние максимумы, но и днем. Гидроаккумулирующая станция выводится на балансирующий рынок 3-5 раз в неделю, в зависимости от времени года, состояния энергосистемы, возможности подачи обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом-Трейдинг» заявок с учетом результатов продажи электроэнергии на других сегментах рынка.

Команда на загрузку или разгрузку может поступить в любой момент. А, следовательно, и оборудование, и люди ежеминутно должны быть в полной готовности. И с этим вызовом гидроэнергетики справились. Уже год они успешно работают по новым правилам.

Взгляд в завтрашний день

Вместе со становлением Ташлыкской ГАЭС давно вырос и сформировался коллектив единомышленников. Присущие ему высокий профессионализм, опыт и слаженность являются залогом реализации самых сложных задач. На сегодняшний момент, после 15-летней эксплуатации, оборудование станции подходит к выработке своего ресурса, поэтому начинается его плановая замена.

Не оставляет гидроэнергетиков и надежда на окончательное завершение строительства станции. Причиной для гордости и оптимизма является включение в работу третьего гидроагрегата, которое должно состояться уже в конце нынешнего года. В дальнейшей перспективе - еще три: №4,5,6. Технологии сегодня развиваются настолько быстро, что вполне возможно, когда придет время пускать следующие гидроагрегаты, это будут делать, например, в голосовом режиме, предполагают специалисты ТГАЭС. И уже сегодня пытаются идти в ногу с техническим прогрессом, понимая, что лишь так можно повысить качество обслуживания машин, их надежность и безопасность.

В ноябре прошлого года Кабинет Министров Украины утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года. В числе 13 указанных объектов есть и Ташлыкская ГАЭС. Для ее работы в полном составе (6 гидроагрегатов) достаточно уровня нижнего водоема - Александровского водохранилища - 16,9 метра. Но проект станции предусматривает и другую отметку - 20,7 метра. Весь накопленный запас между двумя указанными уровневыми показателями будет предназначаться для нужд населения и улучшения экологической ситуации в низовье Южного Буга. Это еще одна мечта энергетиков - чтобы воды в реке хватало и на работу гидроагрегатов, и на водопотребление людей, и на орошение полей, и на сохранение уникального уголка природы, где расположена Ташлыкская ГАЭС.

Что же касается представителей флоры и фауны, которые могут пострадать в процессе поднятия уровня водохранилища, - опережают специалисты ГАЭС мой вопрос, - существует целевая программа по перенесению и возрождению редких видов растений. А представители фауны, как показало в свое время поднятие уровня Александровского водохранилища до отметки 16,0 м, успешно переселяются выше линии затопления, поскольку заполнение водоема происходило и, по аналогии, будет происходить в будущем очень медленными темпами.

Следует добавить, что в стоимость проекта завершения строительства Ташлыкской ГАЭС заложено 910,6 млн грн на социально-экологическую программу развития региона - улучшение медицинского и социально-бытового обслуживания населения Николаевской области, развитие инженерных коммуникаций и тому подобное. На указанные цели уже потрачено 191,8 млн грн.

P.S.: Кое-что о красоте и поэтичности

Посмотрите за окно, такого пейзажа больше нет нигде в Украине, а может и на Земле, говорят в один голос все, с кем пришлось общаться на ТГАЭС. Для каждого из них Южноукраинск, живописный каньон Южного Буга, а за ним степь, порезанная балками и оврагами, - родной дом. Здесь выросли их дети и подрастают внуки. Для молодого же поколения работников станции - это уже малая родина, где они родились, получили профессию и занимаются любимым делом. Утром, отправляясь на работу, встречают восход солнца, а возвращаясь домой, наслаждаются прекрасными закатами. Каждого из них, и молодых, и седовласых, как никого другого волнует судьба этого края и его будущее. Они убеждены сами и готовы убеждать всех и каждого, что достройка Ташлыкской ГАЭС - глубоко экологический проект. Гидроаккумулирующая станция в ее полном составе не только повысит устойчивость энергосистемы Украины, а следовательно и энергонезависимость государства, но и, решив проблему вододефицита в низовье Южного Буга, поможет сохранить уникальный уголок природы, где им посчастливилось родиться и жить. Вот такая поэтика.

Галина Медвинская