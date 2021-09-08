Діяльність і вагомість Національного музею Революції гідності можна назвати унікальною для України відповідно до кількості та масштабів реалізованого, значення у формуванні культури пам’яті, проте у фокус медій найчастіше потрапляють новини іншого ґатунку: обшуки до річниці Революції гідності, приписи прокуратури із забороною спорудження Меморіалу Героям Небесної Сотні, нещодавня історія зі встановленням радянських інсталяцій для президентського відеоролика до Дня Незалежності. Тепер – нездоровий ажіотаж довкола конкурсу на його гендиректора. Нездоровий, бо, виглядає, що ті, хто здіймають бучу, дотепер взагалі не цікавились діяльністю музею або старанно це приховують.

Попри очікування на цікаві змагання стратегій і програм кандидатів, з’ясувалось, що претендентів на посаду небагато, та й з поміж них більшість, на думку комісії, не відповідають основним критеріям для такого закладу (процедуру обрання комісії та перше її засідання, на якому приймалось рішення, доступне на ютуб-каналі організатора конкурсу Українського інституту національної пам’яті (УІНП); документи від кандидатів тут).

Тож замість альтернативних візій розвитку Музею Майдану наразі можемо спостерігати звинувачення, які базуються на нерозумінні місії, завдань і цінностей музею, а частина з них взагалі не відповідає реальному стану справ – попросту ігнорує та спотворює інформацію про діяльність інституції.

Голос народу

Упродовж 2014–2016 років під час творення Національного музею Революції гідності було чимало обговорень, якою мала би бути ця інституція: між музейниками, майданівцями, правозахисниками, громадським активістами, родинами Небесної сотні, істориками, врешті, всіма, хто виявляв до цієї справи інтерес. Важливо наголосити – ті, хто вболівав за постання Музею і Меморіалу, не просто долучились до дискусії, якими вони мають бути, але й вплинули на результат: внесли свої пропозиції, які з постанням реальної інституції були поставлені як завдання до реалізації.

Відбулася низка публічних дискусій, заходів, організованих за участі ініціативи «Музей Майдану / Музей свободи». Насамперед, мова про «Terra Dignitas / Територія Гідності» – конкурс ідей на пошук рішень щодо меморіалізації подій Революції гідності. Упродовж пів року тривало відкрите громадське обговорення. Загалом за час проведення конкурсу до обговорень було залучено понад 1650 учасників. Близько сотні людей працювали над конкурсною процедурою в різних сферах: архітектори, дослідники, соціологи, перекладачі, поети, історики тощо. У голосуванні взяли участь близько 10 000 українців.

Тож до моменту офіційного заснування Музею було пройдено масштабний процес з’ясування громадської думки та очікувань щодо форми, змісту, локацій та головних напрямків діяльності музейно-меморіального закладу. У тривалих дискусіях викристалізувалось бачення, яке лягло не лише у завдання наступного конкурсу на меморіал та музей. Очікування, сформульовані громадськістю, лягли у статутні завдання державної інституції – Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності та програму його діяльності.

Готовність до діалогу як вразливість