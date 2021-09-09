В 1970 году Министерство торговли УССР выпустило каталог парфюмерии и косметики, в котором были представлены лучшие образцы парфюмеров Харькова, Львова, Симферополя, Золотоноши. Особое место занимала в нем продукция Николаевского парфюмерно-косметического комбината «Алые паруса». И это было время настоящего взлета николаевского предприятия.

Название «Алые паруса» у фирмы появилось в 1965 году. До этого на улице Малой Морской с 1926 года работал завод по производству стекольной тары для винно-водочной продукции. Его месторасположение очень удобное — рядом морской торговый порт, а по территории проходит ветка железной дороги союзного значения. Недалеко от этого завода работала парфюмерная фабрика «Астра», которая выпускала несколько наименований духов и одеколона. Во время войны здание «Астры» было полностью разрушено. Стекольный завод уцелел, но требовал капитального ремонта.

В 1944 году после освобождения Николаева от фашистов городские власти решили объединить эти два предприятия на территории стекольного завода. Сносились близлежащие жилые дома, строились цеха. Стекольное производство стало выпускать флаконы для духов и одеколона.

Первым вошел в эксплуатацию парфюмерный цех — это конвейерное производство, женский коллектив в количестве 250 человек работал в две смены. На втором этаже располагался заготовительный цех, где в баках, емкостью по тонне, готовилась душистая продукция. Рядом в цехе композиции «композиторы» изготавливали составляющие по рецептурам, соблюдалась строгость их выполнения. А парфюмеры, наши кудесники, следили за этим. Специалисты создавали новые запахи — фантазийные, романтические, цветочные, мужские, женские, которые пользовались огромным успехом. Специальности «парфюмер» ни один вуз не научит, человеку нужно родиться с тонким обонянием и чувством различия запахов.

Огромной популярностью пользовалась серия «Алые паруса», в нее входило семь наименований изделий. Пленительный тонкий аромат этой серии напоминал о прелести мечтательной Ассоль — героине романтической повести Александра Грина.

Далеко за пределами Украины были известны парфюмерные наборы «Наши ароматы», «Рідна Україна». Духи «Корабелы» были созданы в честь николаевских судостроителей. Такие наборы дарили иностранным делегациям, почетным гостям города. В те времена все знаменитые артисты, приезжавшие в Николаев на гастроли, стремились посетить наш комбинат, они дарили нам свои выступления, а мы им — щедрые подарки. И не только наши земляки, такие как Л. Сенчина, С. Захаров, А. Серов, мама которого была нашим почетным ветераном труда, а и В. Лановой, В. Тихонов, Т. Доронина, Э. Быстрицкая, М. Распутина, Е. Леонов и др. Эдита Пьеха рекламировала нашу косметику, потому что любила ею пользоваться. За нашими духами «Росинка», «Ника» даже в Москве, на Тверской, стояли очереди.

Начиналось создание этих шедевров с названий. Объявлялся конкурс на названия, заявки подавали все желающие, отбирались лучшие и отправлялись в Москву на всесоюзный художественный совет. И над теми названиями, которые они утвердили, начинала работать лаборатория новых видов. Работали творчески, применяя новые технологии и технологические возможности наших вспомогательных цехов, — стекольного, картонажного, металлоштамповочного. Параллельно работали парфюмеры над созданием запаха, и косметическая лаборатория над содержимым кремов, шампуней, мыла и другой продукции.

Ассортимент продукции увеличивался, с каждым месяцем его пополняли новые виды. Парфюмерный цех выпускал до 150 наименований духов, одеколонов, лосьонов, туалетных вод. Одиннадцать бригад работали в две смены, а торговля требовала увеличения количества изделий, соответственно спросу покупателей.

Успешно работало и косметическое производство, изделия разрабатывались и выпускались только на натуральном сырье. Кремы, зубные пасты в тубах, тубы производила для них тубная линия металлоштамповочного цеха, находящегося рядом. Паста «Сульсена» от перхоти выпускалась только нашим комбинатом. Приобрели французские линии по производству губной помады и стали выпускать губную помаду всех цветов и оттенков, а также тени для век. Производили компактную пудру и рассыпную, зубной порошок. А жидкий крем для рук — это легенда. Мы его выпускали уже пятнадцать лет и спрос был стабильный, в рекламе он не нуждался. И вдруг журнал «Советская торговля» дает ему рекламу как лучшему крему для всех типов кожи.

Однажды «Эрмитаж» — известный музей, решил оживить старинные полотна из запасников, нарисованные на коже. Стали искать средства для этих целей, т. е. крема. Начали с кремов, изготавливаемых столичными фабриками «Дзинтарс», «Свобода», «Северное сияние» — не подошли. Снизошли до нашего крема для рук, и на нем остановились. Хотя наше предприятие считалось по сравнению с ними — глубинка, периферия. А лучшего крема не нашли.

Кстати, парфюмерно-косметический комбинат «Алые паруса» был единственным комбинатом на весь бывший Союз, имевшим расширенное производство. Флаконы свои, нигде больше не повторяющиеся, металлоштамповка своя и отсюда выпускаемая продукция — уникальная.

Мы еще обеспечивали работой наши дома престарелых, УТОГ и даже СИЗО Херсона и Николаева. Они по нашим закроям собирали упаковочные коробки из картона, набивали пыжами колпачки для наших изделий.

Большим спросом у покупателей пользовалось и мыло, производимое на комбинате — детское, туалетное и хозяйственное. В то время без наших сувениров-презентов ни один серьезный вопрос нельзя было «решить» в Министерстве судостроительной промышленности Союза. Говорили, что мыло и крем для рук «Алые паруса» открывали двери всех министерств и гостиниц. И когда рухнул угол цеха (под фундамент подошли сточные воды) и нужен был ремонт варочного отделения мыловаренного цеха, судостроители помогли нам быстро восстановить производство и наладить выпуск.

Производство работало успешно, в бюджет города поступали солидные суммы. Коллектив из двух с половиной тысяч человек выполнял и перевыполнял плановые задания. Зарплаты всех устраивали. Получали 40% квартальных премий и тринадцатые зарплаты. Передовики награждались путевками, целые цеха, бригады посетили Крым, Прибалтику, Беларусь, Волгоград и другие места.

Все желающие отдыхали на собственной базе отдыха в Коблево у самого берега моря. Путевка стоила 7 руб. 20 коп. на две недели. Только июль месяц был полностью занят работниками стекольного цеха. Непрерывно работающую печь останавливали на капитальный ремонт, коллектив отдыхал. И это был самый красочный заезд. Обязательно устраивался праздник «Нептуна», и весь берег праздновал. У комбината был собственный детский сад, старшие дети оздоравливались в пионерском лагере, в сосновом бору под Херсоном. Было недалеко от комбината общежитие для холостяков. А для иногородних семейных специалистов — два дома в центре города. Почти все специалисты приезжали к нам из Краснодара, где оканчивали институт по специальности — технология эфиромасличного производства. Рядом с комбинатом построили восьмидесятиквартирный жилой дом. И проблем с обеспечением жильем не было.

В сентябре девяносто четвертого года отметили юбилей — 50-летие со дня основания комбината. Были приглашены почетные ветераны труда, награжденные орденами, на сцену выходили династии, их было много.

То время было лучшим в истории «Алых парусов». Наполненные ветром, они несли славу южного города по просторам и весям необъятной страны — от Заполярья до хлопковых полей Средней Азии.

Но когда страна рухнула, надорвались и паруса.

Шла подготовка к приватизации, самым циничным образом оценивалась стоимость производства, оборудования, сырья на складах, оказались ненужными и база отдыха, и детский сад — все срочно продали. Нашлись деловые люди, желающие выкупить 51% акций по самой низкой цене. И оценили все в 18 млн денежных знаков, которые тогда «ходили» в Украине. А на территории комбината строился девятиэтажный корпус для тубно-косметического производства, были возведены стены, и оценивалось это тоже в 18 млн.

Кстати, такие производства продолжали работать на предприятиях нашего объединения «Союзпарфюмерпром» при Минпищепроме Союза в Харькове, Свердловске, Краснодаре. Нам не судилось! Потом в этом здании заработал супермаркет. Нам, работникам комбината, досталось по девять акций и все.

24 ноября 1994 года состоялось учредительное собрание акционеров. Со всей Украины съехались деловые люди, был даже священнослужитель в своем облачении, это — владельцы 51% акций. Возглавлял их киевлянин, некий Виктор Иванович, он стал председателем правления акционерного общества «Алые паруса», наш директор — президентом, а вице-президентами — бывшие заместители мэра города, т. к. прошли выборы в местные советы, и они получили отставку. Наши заместители директора опустились до подчинения им. Все эти чужие люди мечтали о скорейшем банкротстве «Алых парусов». Хотя по уставу они не имели на это право в течение пяти лет.

Начались сокращения работников, закрывались цеха, первым уничтожили стекольный цех, за ним парфюмерный — что ему делать без флаконов? Коллектив решил отсудить 51% акций, и через два года эти акции вернулись в Фонд госимущества города. Но ненадолго. Появляется коммерсант из Свердловска, у него есть дело-концерн «Калина», созданный на базе парфюмерной фабрики «Уральские самоцветы». Пользуясь плачевной ситуацией на «Алых парусах», продукция которого уже не гремела на весь мир, «Калина» в 1999 году получила над ним полный контроль. Им это обошлось в 2 млн долларов. На этот факт особого внимания не обращали, в деньгах нуждались все.

В первые годы под началом российской компании жизнь «Алых парусов» стала налаживаться. К концу 2002 года их доход увеличился в шесть раз. И вдруг «Калина» принимает решение избавиться от «Алых парусов». Одной из причин, по которой были приобретены в конце 90-х «Алые паруса», — это возможность избавиться от двойного налогообложения уральской продукции в Украине, завоевать украинский рынок — получилось.

В результате 84% акций «Алых парусов» достались действующему тогда председателю правления, местному бизнесмену. Четыре года спустя комбината не стало. Кредиторы согласились с запущенной процедурой банкротства, и суду ничего не оставалось, кроме как поставить точку в биографии комбината.

Было учреждено предприятие, названное ООО «Амальгама Люкс». И сегодня, по прошествии многих лет, живет продукция «Алых парусов», которую они выпускают под своей маркой бригадой в составе нескольких человек, и говорят, что они не имеют никакого отношения к комбинату «Алые паруса». Такие изделия, как крем для рук «Алые паруса», детский крем «Зайчик» и крем-паста от перхоти «Сульсена», которые они выпускают по рецептурам «Алых парусов», никогда не потеряют своей популярности у покупателей и будут успешно продаваться.

В исчезновении парфюмерно-косметического комбината «Алые паруса» частично можно винить экономическую ситуацию в стране. В то время исчезли многие известные предприятия и в нашем городе. А можно ли было в те лихие годы сохранить предприятие?

Слишком много в то время зависело лично от руководителей, их способности выстоять в сложных условиях, предложить такой антикризисный план, который в конечном итоге мог спасти предприятие. Комбинат мог выстоять, как это сделали все остальные предприятия бывшего «Союзпарфюмерпрома». В их числе и украинские — харьковский «Эффект», львовская «Красная гвоздика», которые благодаря иностранным инвесторам успешно работают и ныне.

У нашего руководства таких целей не было. Очень жаль! И как в разбитом судне, давно выброшенном на берег, судне с давно спущенными парусами, чувствуют себя бывшие работники «Алых парусов».

Любовь Новикова, ветеран производства,

«Южная правда»