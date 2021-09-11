Ежегодно каждую вторую субботу сентября Николаев отмечает годовщину со дня своего основания. В этот день по всему городу проходят различные мероприятия – от ярмарок до художественных выставок, а вечером тысячи николаевцев заполняют Соборную площадь, чтобы посмотреть главное мероприятие дня – праздничный концерт с фейерверком. Обычно на вечерний концерт власти города приглашают известных исполнителей и этот год не стал исключением – для николаевцев выступят группы Pianoboy и Агонь.

Сегодня Николаев отмечает 232-ю годовщину со дня своего основания. Поскольку ещё совсем недавно Украина отметила 30 лет независимости НикВести решили подготовить ко Дню города материал и показать, как изменился Николаев за годы своей независимости и что сегодня представляют собой излюбленные раньше места николаевцев.

Соборная – главная пешеходная улица Николаева и место, по которому прогуляться приезжает каждый гость города. На фото 90-х годов мы можем наблюдать обилие зелёных зон вдоль улицы Соборной, тогда ещё – Советской. Сегодня же их стало несколько меньше, поскольку с тех пор возле памятника кораблестроителям появился McDonald's, а территорию вокруг него реконструировали.

Так когда-то выглядело здание на пересечении улицы Соборной и улицы Адмирала Макарова – там в 1953 году расположился самый крупный в городе кинотеатр им. Ильича. Тогда городской голова Григорий Сирченко торжетвенно перерезал ленту и открыл кинотеатр. После этого люди направились в зал смотреть первый киносеанс. Видео того, как это было можно посмотреть по ссылке. Сегодня же в здании бывшего кинотеатра по улице Соборной разместилось понравившееся многим николаевцам и приезжим туристам заведение «Грифель», а по улице Адмирала Макарова – заведение «Lviv Croissants».

Ранее в доме на углу улиц Соборная и Потёмкинская был расположен магазин «Салон новорожденных». В нём продавали вещи для самых маленьких и, как видим на фото, магазин пользовался большим успехом среди николаевцев. Сегодня же на его месте расположены три магазина: спортивных товаров, мужской одежды и ювелирных изделий.

«Детский мир» занял свое нынешнее место в июне 1985 году. С того времени мало что изменилось в внешнем облике здания, однако очевидно, что прибавилось пёстрой рекламы. Сложно не заметить, что к зданию «Детского мира» также пристроили помещение, где на сегодняшний день расположился «Склад обуви» – магазин недорогой обуви, который выходит на главную улицу города.

По улице Соборной когда-то было расположено полюбившееся многим николаевцам детское кафе «Малыш». Туда приходили взрослые и дети, чтобы насладиться, пожалуй, самыми вкусными молочным коктейлем и мороженым в Николаеве. Это место всегда было заполнено людьми, поэтому иногда нужно было постоять в очереди, чтобы заказать любимые десерты. Однако заведение давно закрыли, а на его месте сегодня находится один из сети магазинов электроники и аксессуаров «Цитрус», расположенных по всему городу.

Свернув с пешеходной Соборной на улицу Спасскую сегодня можно увидеть цветочный рынок, который раньше располагался вдоль главной пешеходной улицы города. Уже многие годы на его месте художники продают свои картины.

В исторической части Николаева также расположено здание Старой синагоги, которое было возведено ещё в 1822 году, однако спустя столетие она была закрыта советской властью, а в годы независимой Украины в городе была зарегистрирована организация – областная еврейская община, которая разместилась в здании старой Синагоги.

Начиная с 1980 года, с момента строительства здания речвокзала возле николаевского яхт-клуба, здесь бурлила жизнь. Через речвокзал в период навигации ежегодно проходили десятки тысяч людей. Отсюда осуществлялись рейсы теплоходов на пригородные дачи, в основном на дачи «Сады», а «Ракеты» – скоростные пассажирские суда ходили в Херсон и вверх по Южному Бугу. Тогда на пассажирском судне можно было добраться до самого Вознесенска.

Речвокзал стал тихим местом в начале двухтысячных – заброшенное здание и забытая всеми территория. Больше это место не принимало рейсы теплоходов, а николаевцы забыли о его существовании. Так было до тех пор, пока на месте старого речвокзала не появилось новое арт-пространство *8 Причал. Николаевский бизнесмен Николай Капацына реконструировал старое здание речвокзала и прилегающую к нему территорию в 2018 году. Так в забытое всеми место вдохнули новую жизнь. Сегодня здесь проходят различные культурные и развлекательные мероприятия, а николаевцы могут вспомнить, что такое речные прогулки.

В самой высокой точке Николаева, на высоте 52 метра над уровнем моря, находится здание обсерватории. Вход на территорию обсерватории закрыт, однако сегодня можно приобрести экскурсию в музей, который находится в её здании, и посмотреть на коллекцию астрономических приборов, часов, книг, фотографий и карт.

Любимое место детей – городок «Сказка». Сегодня «Сказка» значительно отличается от той, которая была в 90-х годах. С недавнего времени здесь расположены современные детские аттракционы и игровые площадки, благоустроена территория и появился новый фонтан. В то же время, работы на территории детского городка ещё продолжаются, поэтому полностью обновленную «Сказку» николаевцы смогут увидеть только в мае 2022 года.

Несколько изменил свой вид и паровоз «Кукушка» в детском городке «Сказка». В марте 2016 года работники Николаевского тепловозоремонтного завода занялись его реконструкцией. Тогда паровоз очистили от ржавчины, заменили старые металлические конструкции и покрасили, чем кардинально изменили его внешний вид. Такая инициатива произошла в бытность директора завода Вячеслава Симченко, который в 2021 году скончался, борясь с коронавирусной инфекцией.

Здание спортшколы «Надежда» было возведено ещё в 1981 году. С тех пор спортшкола всегда была центром спортивной жизни города. Однако за 30 лет «Надежда» полностью изменилась в своем виде. Не так давно завершилась реконструкция фасада здания спортшколы – работники демонтировали многолетнюю вывестку «Спортивная школа «Надежда», заменили окна и видоизменили лицевую сторону здания, сделав её в едином стиле серого цвета. Сегодня тут регулярно проходят баскетбольные матчи, на которые приходят посмотреть николаевцы, и тренировки муниципального баскетбольного клуба «Николаев».

Легендарный кинотеатр «Искра», который сегодня превратился в руины, ранее радовал горожан кинопоказами. Он был открыт в 1976 году и мог разместить в зале для кинопоказов за один сеанс 600 человек. Открытие кинотеатра помогло охватить кинодосугом крупные николаевские районы – ЮТЗ и Лески. На сегодняшний же день кинотеатр не работает, его здание ограждено забором, а планы о передачи его на баланс города «растянулись» на многие годы. В то же время, возле кинотеатра периодически устраивают ярмарки по продаже вещей и приезжие в город гастролеры разворачивают цирк, устанавливая конструкции купола и манеж.

Здание Николаевского городского совета – место, которое символизирует управление городом. Оно было построено относительно недавно – в 1954 году. Ранее на этом же месте было двухэтажное здание городской управы, однако оно было полностью разрушено в военные годы. Здание горсовета построено в классическом стиле, с портиками, колоннами и пилястрами. Многие даже сравнивают здание горсовета в Николаеве с Букингемским дворцом в Лондоне.

Если здание городского совета с момента своего строительства совсем не изменилось, то Соборная площадь кардинально изменила свой внешний вид. Например, в 2014 году здесь снесли памятник Ленину, а несколько лет назад площадь реконструировали, сменив зеленые газоны на гранитную плитку и фонтаны.

Встречает и провожает гостей Николаева пассажирский железнодорожный вокзал. Его здание было построено в 1987 году. До этого в городе использовали здание старого железнодорожного вокзала на Привокзальной площади, 1 — старинную постройку в классическом стиле. Многие годы власти Николаева говорят о реконструкции здания ж/д вокзала и привлечении туда инвестиций, однако с момента строительства здание и территория вокзала совсем не изменились.

Автор: Юлия Бойченко, НикВести

Фото: Вячеслав Тешнер

Архивные фотографии редакции предоставил Юрий Любаров, начальник управления культуры Николаевского городского совета