Ежегодно в декабре Соборную площадь подготавливают к новогодним праздникам: устанавливают иллюминации, аттракционы и обустраивают домики для проведения ярмарки. Как только главная площадь города готова радовать николаевцев своей новогодней атмосферой, она сразу же становится любимым местом горожан в зимний период и неизменным центром их встреч. Пока жители города наслаждаются новогодней атмосферой, в мэрии Николаева публикуют анонсы праздничных мероприятий.

Однако в этом году в связи с пандемией коронавируса николаевцев ожидают ограничения. Как будут проходить новогодние гуляния 2021/2022 и когда ожидать огни на главной ёлке города – в материале НикВести.

Когда торжественно зажгут огни главной ёлки Николаева?

На главной площади Николаева идет подготовка к новогодним праздникам: устанавливают декорации, уже установлен ледовый каток, домики для ярмарки, аттракционы и даже новогодняя ёлка. В этому году расположение новогодних атрибутов отличается от того, как это было в прошлом. Например, светящуюся арку разместили по направлению к елке, а цифры, символизирующие новый 2022 год, традиционно установили в её начале.

Празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря – в День Святого Николая. В этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской ёлке торжественно зажгут огни. В завершение вечера николаевцев порадует праздничный салют.

Ожидать ли николаевцам новогодние празднования на Соборной площади?

Несмотря на то, что городском совете объявили конкурс проектов и творческих идей для празднования Дня Святого Николая и Нового года, и даже предусмотрели на это 600 тысяч гривен из бюджета Николаева, празднований в этом году не будет. Оказалось, что в связи с пандемией коронавируса горсовет получил предписание Госпродпотребслужбы о запрете всех новогодних мероприятий на Соборной площади.

«Сегодня мы получили письмо-предписание Госпродпотребслужбы касательно недопущения праздников на центральной площади в связи с короновирусными ограничениями. Я думаю, что мы такое письмо не должны воспринимать категорично, потому что там запрещается все полностью: и каток, и фаст-фуд, возможно вообще нельзя ходить, если взять комплексно. Я думаю, что это неправильно, потому что мы должны себя приучать жить с этим, но обезопасить себя», – сказал вице-мэр Николаева Виталий Луков.

Помимо этого в период новогодних праздников у посетителей ярмарки на Соборной площади будут проверять COVID-сертификаты. Заниматься этим будут специально уполномоченные люди.

«Мы общались с организатором массовых праздников на площади Соборной (ООО «Аттракцион-Инвест», – прим.). Мы договорились, что там будет большое количество людей, которые будут в специальной униформе проверять сертификаты на всех локальных объектах. Никакого большого концерта, скопления людей и т.д. там не будет», – сказал заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

В то же время, в случае нарушения карантинных ограничений, говорит Юрий Гранатуров, за это будет отвечать организаторы – размер штрафа вице-губернатор озвучил в 170 тысяч гривен.

Как будут проходить празднования в области?

Аналогичная ситуация с ограничениями на новогодние празднования сложилась и в области – там также не будут проводиться массовые гуляния на новогодние праздники. Несмотря на это, определенные мероприятия проводиться все же будут, однако, как говорит заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, на них будут пускать только тех людей, у которых есть «зеленые» и «желтые» сертификаты о вакцинации против COVID-19. В то же время, областные власти обещают контролировать эти процессы и следить за соблюдением всех карантинных ограничений.

Юлия Бойченко, НикВести