В связи с пандемией коронавируса Николаевский горсовет получил предписание Госпродпотребслужбы о запрете всех новогодних мероприятий на Соборной площади.

Об этом рассказал первый заместитель городского головы Виталий Луков во время брифинга в пятницу, 3 декабря.

Виталий Луков отметил, что Госпродпотребслужба рекомендовала Николаевскому городскому совету вообще отказаться от новогодних празднований, но этот запрет не стоит воспринимать категорично.

– Сегодня мы получили письмо-предписание Госпродпотребслужбы касательно недопущения праздников на центральной площади в связи с короновирусными ограничениями. Я думаю, что мы такое письмо не должны воспринимать категорично, потому что там запрещается все полностью: и каток, и фаст-фуд, возможно вообще нельзя ходить, если взять комплексно. Я думаю, что это неправильно, потому что мы должны себя приучать жить с этим, но обезопасить себя, – сказал Виталий Луков.

Кроме того, он рассказал, что сейчас решается вопрос касательно проведения новогоднего концерта.

– Касательно проведения организованного мероприятия, мы сегодня будем думать над этим вопросом и в понедельник на аппаратном совещании будут уже четко даны поручения касательно того, проводить ли концерт – массовое мероприятие, или мы оставим так, как в прошлом году. Люди должны двигаться свободно, бес специально созданных мест концентрации и получить удовольствие от праздников, – подчеркнул заместитель мэра.

Он также отметил, что статистика по заболеваемости коронавирусов «идет в хорошем направлении», заметно уменьшилось количество людей с осложнениями.

Напомним, что празднование зимних праздников в Николаеве официально начнется 19 декабря. В этот день заработает традиционная ярмарка и аттракционы, а на главной городской елке торжественно зажгут огни. В завершение вечера гостей порадует праздничный салют.

Ранее сообщалось, за проведение новогодних праздников в Николаеве заплатят 600 тысяч гривен

Напомним, с декабря 2021 по январь 2025 годов организацией праздничных мероприятий на Соборной площади, Ингульском спуске и улице Адмиральской займется ООО «Аттракцион-Инвест».