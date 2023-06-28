«Дзинь» – сообщение от начальника, напоминающего о дедлайне.

«Теленьк» – родительский чат с домашним заданием детям.

«Бзз» — сын спрашивает, есть ли что-нибудь сладкое дома.

Мессенджеры стремительно вошли в обиход украинцев, и почти каждый в своем смартфоне имеет несколько любимых. Насколько безопасно пространство для обсуждения чувствительных тем и обмена персональными данными и какие из них защищают нашу конфиденциальность?

Прежде чем посмотреть популярные украинские мессенджеры, поговорим об их основном преимуществе — сквозном шифровании. Этот вид защиты контента обеспечивает сообщения и телефонные звонки. То есть доступ к информации имеет только отправитель и получатель. Если злоумышленники или даже владельцы сервиса захотят перехватить диалог, пока он будет «в пути», получат только шифр. Поэтому если вы хотите обсудить конфиденциальную информацию по телефону, лучше сделать это через мессенджер.

Viber

Применение является самым популярным мессенджером среди Украинцев. Сообщения от родных, коллег и даже брендов автоматически приходят именно сюда.

В приложении можно создавать групповые чаты и сообщества, общаться через аудио и видеовызовы (доступно как для личного чата, так и для группы).

Разработчики заявляют, что приложение имеет сквозное шифрование. Впрочем, важно знать, что в 2015 году компания перенесла в Россию свои серверы, а в 2022 году открыла в стране официальное представительство.

Благодаря популярности мессенджера вы сможете достучаться почти до каждого адресата из телефонной книги, и это значительное преимущество. Но лучше не обмениваться здесь конфиденциальной информацией, а оставить приложение для поздравлений с днем рождения и видео о котах.

Telegram

Мессенджер приобрел широкую популярность благодаря каналам, мгновенно публикующим новости. Важно помнить, что сам мессенджер не имеет внутреннего регулирования правдивости информации, поэтому легко наткнуться на фейки или пропаганду.

Telegram не имеет стандартного сквозного шифрования, поэтому переписку в обычных чатах могут перехватить третьи лица. Чтобы включить защиту, следует перейти в секретный чат с лицом. Для этого откройте нужный диалог, нажмите на аватарку собеседника, далее – на кнопку «Больше» и «Начать секретный чат».

В приложении можно присоединяться к групповым чатам, звонить по аудио или видео, настраивать автоудаление сообщений.

WhatsApp

Мессенджер по стандарту использует сквозное шифрование, хотя владельцы рассматривали возможность удалить эту функцию. Приложение активно собирает информацию о вас. В 2021 году WhatsApp предоставил материнской компании Facebook доступ к некоторым данным пользователей.

Речь идет не о доступе к разговорам, а о номере телефона, IP, контактах, деталях транзакций. Эти данные могут помогать техгиганту в будущих рекламных кампаниях.

В WhatsApp можно создавать групповые чаты, совершать групповые аудио- или видеовызовы.

Signal

Имеет открытый код и заботится о конфиденциальности пользователей. Конфиденциальность переписки защищает сквозное шифрование. В отличие от WhatsApp, Signal не собирает никаких дополнительных данных, не относящихся к корректной работе мессенджера.

Приложение позволяет объединяться в группы и общие видеовызовы, а звонить можно только в личных сообщениях.

Чтобы зарегистрироваться в системе, нужно указать номер телефона. И хотя это один из самых защищенных мессенджеров сегодня, регистрация аккаунта может быть опасна именно на временно оккупированных территориях.

Threema

Мессенджер по стандарту имеет технологию сквозного шифрования и не требует номера телефона при регистрации. Он может стать хорошим помощником для новых абонентов на временно оккупированных территориях.

В мессенджере можно обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, отправлять короткие видео, делиться своим местонахождением и создавать групповые чаты.

Разработчики мессенджера акцентировали внимание на конфиденциальности: в случае потери телефона вы можете установить дополнительный пароль: когда его ввести, все предыдущие переписки будут удалены.

В отличие от предыдущих мессенджеров, Threema является платным приложением и стоит $5,99.

Выбирая мессенджер для себя, обязательно обращайте внимание на страну происхождения и стандартное сквозное шифрование. Почему оно так важно, объясняет эксперт по кибербезопасности ОО «Интерньюз-Украина» Павел Белоусов: «Сквозное шифрование — это не прихоть специалистов по кибербезопасности, это действительно важная технология, которая защищает каждый ваш разговор и переписку от третьих лиц. Есть пример, прекрасно иллюстрирующий ее важность. Помните, в начале полномасштабного вторжения новостная лента пестрела перехватами онлайн-переписок окупантов? Это прекрасная антиреклама пренебрежения защитой. Поэтому пусть оккупанты и дальше позволяют нам перехватывать их переписки, а мы с вами будем более осторожны в онлайн-общении. Выбирая мессенджер для общения, обязательно учтите все его преимущества и недостатки».

Материал создан в рамках общенациональной кампании по повышению уровня осведомленности населения Украины по киберугрозам и основным правилам кибергигиены, что это реализуется Представительством Фонда гражданских исследований и развития США в Украине при поддержке Государственного департамента США. Мнения авторов статьи не обязательно отражают позицию Государственного департамента США.

Источник: ОО «Интерньюз-Украина