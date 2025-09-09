Корпоративний фонд: можливості для групи компаній

Корпоративний фонд (корпоративний інвестиційний фонд, КІФ) для групи компаній, яка вже має досвід та працює на ринку, може стати не лише додатковим інструментом залучення капіталу, але й ефективним елементом управління капіталом та інструментом зменшення податкового навантаження. При цьому результат використання можливостей корпоративного фонду при побудові структури володіння компаніями групи не залежить від сфери діяльності таких компаній, адже венчурні фонди мають можливість інвестувати у будь-яку сферу економіки.

Ось що може дати корпоративний фонд групі компаній, у разі побудови структури володіння з використанням КІФ:

Фінансова та інвестиційна користь

Залучення капіталу – фонд може акумулювати кошти як від засновників, так і від зовнішніх інвесторів (фізичних та юридичних осіб, у т.ч. іноземних).

Розширення джерел фінансування – можливість інвестувати не лише власні прибутки, а й кошти інвесторів.

Диверсифікація активів – фонд може володіти корпоративними правами різних компаній групи, а також інвестувати в інші проєкти, ринки, фінансові інструменти.

Гнучкість у структурі інвестицій – можливість об’єднати операційний бізнес із фінансовими інструментами, нерухомістю чи стартапами в одній інвестплатформі.

Організаційно-правова користь

Прозора структура власності – КІФ може виступати холдинговим центром для групи, володіючи корпоративними правами операційних компаній групи.

Захист активів – корпоративний фонд відокремлений від засновників та компаній групи, що створює додатковий рівень безпеки.

Гнучке корпоративне управління – є можливість вводити наглядову раду, що дає можливість 100 % контролю за діяльністю компанії з управління активами такого фонду.

Податкові та регуляторні переваги

Особливості оподаткування – інвестиційні фонди в Україні є платниками на прибуток на загальних підставах, проте кошти спільного інвестування не включаються до бази оподаткування цим податком, а отже не оподатковуються податком на прибуток.

Можливість зменшення податкового навантаження – особливо актуально для груп, які мають декілька бізнес-напрямів із різними маржинальностями.

Інструмент для міжнародних інвестицій – фонд може виступати зрозумілим і легітимним партнером для іноземних інвесторів, надаючи їм захищену форму входу на ринок.

Стратегічна користь

Підвищення інвестиційної привабливості групи – наявність корпоративного фонду виглядає професійно та зрозуміло для міжнародних партнерів, структура володіння з використанням КІФ прозора та дає можливість з легкістю проходити міжнародний аудит.

Можливість масштабування – фонд може фінансувати нові проєкти і стартапи у межах групи.

Спадковість та передача бізнесу – корпоративний фонд спрощує процес передачі бізнесу наступникам та зменшує ризики розпорошення активів.

Отже, корпоративний фонд може стати для групи компаній одночасно холдингом, інвестплатформою та податково ефективним “банком” активів.

Якщо ви хочете використати можливості та переваги корпоративного інвестиційного фонду для побудови структури групи компаній і не знаєте з чого почати, краще скористатись порадами фахівців, які спеціалізуються на діяльності корпоративних інвестиційних фондів і мають багаторічний досвід роботи з цим інструментом.

Юлія Задубинна