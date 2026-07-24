Де знайти свою точку опори: як працюють Центри життєстійкості на Миколаївщині

Постійний стрес, тривожність та необхідність швидко адаптуватися до нових умов — це те, з чим сьогодні стикаються чи не всі українці. Впоратися з ними самостійно буває складно: це абсолютно нормально. Щоб допомогти людям долати життєві кризи та знаходити ресурс для відновлення, у громадах Миколаївщини відкривають Центри життєстійкості.

Що таке Центр життєстійкості

Це безбар’єрні, безпечні та дружні простори, де кожен житель громади може безкоштовно і без жодних довідок отримати фахову психосоціальну підтримку. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи Олени Зеленської.

У Центрі можна проконсультуватися з фахівцем із соціальної роботи або конфіденційно поспілкуватися з психологом, щоб знайти вихід зі складної життєвої ситуації.

Яку допомогу тут надають і чому це важливо

Головна мета таких центрів — знизити загальний рівень тривоги та допомогти людям без зайвих складнощів отримувати соціальну підтримку. Сюди може звернутися будь-хто, кому зараз важко. Зокрема — вимушено переміщені родини, батьки, які стикаються з труднощами у вихованні дітей або відчувають вигорання та втому, а також люди, які переживають стрес від різких змін у житті, втрати роботи чи розлуки з близькими.

Так людина отримує конкретні навички, які дозволяють працювати з наслідками пережитого стресу та стабілізувати свій стан у повсякденному житті. Крім індивідуальних консультацій, тут можна знайти спільноту: поспілкуватися з людьми зі схожими проблемами, долучитися до груп взаємодопомоги або місцевих волонтерських ініціатив. Окремий акцент робиться на підтримці сімей з дітьми — наприклад, через програму «Батьківство без стресу» та інші спільні активності для батьків, де допомагають знаходити підхід до дітей і відновлювати власні сили.

Як розбудовують центри у громадах області

Проєкт уже працює в регіоні. Наприклад, у Баштанській громаді такий простір успішно діє за підтримки ЮНІСЕФ. У Вознесенську Центр життєстійкості приймає відвідувачів із червня 2024 року. Облаштували його завдяки спільним зусиллям держави, місцевої влади та міжнародних організацій. Також простір функціонує і в місті Миколаїв.

Незалежно від міста, до будь-якого з цих центрів можна прийти, щоб просто відновити сили. Відвідувачі можуть випити чаю та обговорити свої питання з психологом чи соціальним працівником. Усе влаштовано так, щоб людина почувалася комфортно і розуміла, що їй готові допомогти.

Як і куди можна звернутися

Центри відкриті для всіх, кому потрібна допомога у подоланні стресу чи вирішенні соціальних питань.

Наприклад, соціальні працівники можуть проконсультувати щодо оформлення документів чи соціальних виплат, підказати, де отримати гуманітарну або юридичну допомогу, та просто скоординувати людину, перенаправивши її до потрібних служб у громаді.

Детальніше про роботу проєкту читайте на сайті.

Дізнатися більше та отримати первинну консультацію можна за номерами:



У місті Миколаїв:

093 521 82 84

099 349 11 02

099 868 16 28



У місті Баштанка:

099 823 01 94

099 823 01 99



У місті Вознесенськ:

095 104 7961

Проєкт «Стійкі сім’ї, стійке майбутнє: трансформація системи догляду за дітьми в Одеській та Миколаївській областях» реалізується МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» у партнерстві з ГО «Одеська обласна організація медико-психолого-педагогічної допомоги ГО “Здорове суспільство” спільно з UNICEF Ukraine за фінансової підтримки @Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) через державний банк розвитку KfW.