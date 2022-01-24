Все буде Маріуполь і шашлик

Вітаємо всіх президентів та всі сосни!

Миколаївській міський голова після кілька місяців проблем зі здоров’ям повернувся до роботи. І вже пообіцяв зовсім скоро представити депутатам нову структуру виконавчих органів влади і сподівається в лютому її провести через рішення міської ради. А поки, він потрохи призначає на ключові посади у виконавчих органах мешканців Маріуполя. Бо в Маріуполі, за його думкою, злагоджена команда і Олександр Федорович знайомий із мером цього міста. Не знаю, як буде з новою структурою, але люди призначаються на посади у старій структурі. І працюватимуть вони вже зараз. І зобов’язані вони будуть власним призначенням персонально меру. Молодець Олександр Федорович!

П’ятому Президентові України Петру Порошенку Печерській суд столиці обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Хоча сторона обвинувачення просила арешт із заставою у мільярд гривень. Розгляд справи супроводжувався масовими мітингами прихильників демократії зі всієї України. Спочатку біля Київського аеропорту Жуляни імені Ігоря Сікорського, потім – вже на Володимирівської вулиці біля Печерського суду. Після засідання суду Петро Порошенко проголосив що, початок цитати: "Настав час прихлопнути кришку піаніно!".

Отже – грізна атака Володимира Олександровича на свого політичного опонента, бо ніхто не має сумніву, хто атакує Порошенка, поки що закінчилась пшиком. Поки що, інстинкт самозбереження взяв гору над жагою помсти. Але нікуди не ділося нерозуміння політичних процесів, невміння прорахувати наслідки власних слів та дій, намагання надурити міжнародних партнерів та зневага до власного народу, про що ми ще поговоримо. Отже, це ще не кінець історії.

Президент Сполучених Штатів говорить про очевидну загрозу російського вторгнення в Україну, попереджаючи про катастрофічні наслідки для Путіна, у разі, якщо вторгнення таки станеться, а Державний Секретар США прямо називає речі своїми іменами – Путін не визнає права на існування України, тому, зараз йдеться про саме існування України як суверенної та демократичної держави. А Президент України, Верховний, не забудьте – Верховний, а не якійсь там звичайний Головнокомандувач Зеленський, в той самий час говорить, що немає приводів для паніки, і все буде шашлик. І в той самий час Зеленський дає інтерв’ю американському виданню «Вашингтон пост», в якому говорить, що Росія може захопити, наприклад, Харків, але всі українці боронитимуть свою землю, як один. Але, незрозуміло, навіщо їм це робити, якщо Верховний Головнокомандуючий не закликає до захисту, заспокоює всіх і все іде по плану.

Отже, коли Зеленський говорить правду? Коли заспокоює нас всіх, як нерозумних дітей, чи коли говорить західним союзникам, про можливість захоплення росіянами Харкова? До речі, харків’янам маринувати м’ясо на шашлики чи як? Такі суперечливі заяви не надають впевненості та не дають можливості зорієнтуватися всім нам – до чого готуватися? Що робити? І все це просто якійсь дикій совок з повною неповагою до власного народу, з якому не говорять правди, а ось іноземцям говорять правду. Чи якусь нову брехню? З таким Головнокомандуючим ніякого Путіна не треба.

Але все це привід для обурення, але не привід для нашої бездіяльності. Просто треба пам’ятати, що, у разі справжньої халепи, нам всім слід розраховувати лише на себе та на допомогу наших союзників. І менше дивитися «відоси», прости Господи, «головнокомандуючого».

На останок, вітаю всіх із Днем Соборності України. Україна – єдина, Соборна держава. Із Харковом разом. Щоби там не казав генератор випадкових діл та слів Володимир Олександрович.

За цим кланяюся – побачимось!