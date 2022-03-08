Війна.
Чи могли ми уявити навіть у страшному сні, що ця люта нечисть прийде в наше життя? Чи могли ми уявити наслідки, до яких призведуть безглузді та злочинні дії політиканів за останні роки?
Вісім років війною спекулювали. Вісім років війна була предметом торгів та об’єктом залякувань на ток-шоу. Але весь цей час ми не уявляли, що в наш дім, в кожен куточок України прийде справжня ВІЙНА. Та сама люта й безжалісна. Цинічна і кровожерлива. Яка забирає життя дітей і дорослих — наших воїнів добра.
Ми не вірили у 2014-му. Не вірили і ще місяць тому. Не могли уявити, що маразматичні замашки агресора зайдуть настільки далеко.
Цей злочин має бути розслідуваним у Гаазькому трибуналі. І всі причетні до нього мають понести найжорстокішу кару. ВСІ. І агресори, і зрадники. І вони ж мають пам’ятати, що крім закону людського є ще і Бог — перед Ними доведеться відповідати за все.
За війною обов’язково прийде Мир!
Який він буде — залежить від нас. Чи зробимо ми висновки з минулого України? Чи знову будемо будувати хитку державу на тому, що нас начебто роз’єднує: мова, церква, історія, герої? Чи знову будемо цим підпитувати політиків, яким так зручно divide et impera (розподіляй і володарюй)?
Війна змінила все. Як би моторошно не звучало, але саме війна об’єднала українців.
Війна — наша нова точка відліку. Схоже, це наш останній шанс зберегти свою ідентичність та різноманітність. Коли різні мови, вірування, різні герої та погляди на історію — не проблема, а перевага. Та отримувати користь від цього ми зможемо, лише коли за будь-яку ціну будемо поважати один одного. Бо разом із повагою, ми тепер точно матимемо нескорену впевненість і віру: ми — УКРАЇНЦІ і ми будемо захищати один одного!
Єднаємось! Це наша земля
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Артем ИльюкБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета, глава фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Артем ИльюкБлоггер
|Депутат Николаевского городского совета, глава фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Війна.
Чи могли ми уявити навіть у страшному сні, що ця люта нечисть прийде в наше життя? Чи могли ми уявити наслідки, до яких призведуть безглузді та злочинні дії політиканів за останні роки?
Вісім років війною спекулювали. Вісім років війна була предметом торгів та об’єктом залякувань на ток-шоу. Але весь цей час ми не уявляли, що в наш дім, в кожен куточок України прийде справжня ВІЙНА. Та сама люта й безжалісна. Цинічна і кровожерлива. Яка забирає життя дітей і дорослих — наших воїнів добра.
Ми не вірили у 2014-му. Не вірили і ще місяць тому. Не могли уявити, що маразматичні замашки агресора зайдуть настільки далеко.
Цей злочин має бути розслідуваним у Гаазькому трибуналі. І всі причетні до нього мають понести найжорстокішу кару. ВСІ. І агресори, і зрадники. І вони ж мають пам’ятати, що крім закону людського є ще і Бог — перед Ними доведеться відповідати за все.
За війною обов’язково прийде Мир!
Який він буде — залежить від нас. Чи зробимо ми висновки з минулого України? Чи знову будемо будувати хитку державу на тому, що нас начебто роз’єднує: мова, церква, історія, герої? Чи знову будемо цим підпитувати політиків, яким так зручно divide et impera (розподіляй і володарюй)?
Війна змінила все. Як би моторошно не звучало, але саме війна об’єднала українців.
Війна — наша нова точка відліку. Схоже, це наш останній шанс зберегти свою ідентичність та різноманітність. Коли різні мови, вірування, різні герої та погляди на історію — не проблема, а перевага. Та отримувати користь від цього ми зможемо, лише коли за будь-яку ціну будемо поважати один одного. Бо разом із повагою, ми тепер точно матимемо нескорену впевненість і віру: ми — УКРАЇНЦІ і ми будемо захищати один одного!
Єднаємось! Це наша земля
|
Депутатский корпус горсовета сократится уже на ближайших выборах
4544
|
За спиной у николаевцев хотят приватизировать завод «Заря»
4340
|
Обращение к депутатам областного совета
3356
|
Дворовой праймериз: мы ищем депутатов из подъездов
3967
|
«Обуть» «скорые помощи» в зимнюю резину – вопрос жизни и смерти
3389
|
Шо, опять?!
3757
|
Филькина грамота
3262
|
Сегодняшняя сессия – это позор власти
3318
|
Об исполнительном комитете Николаевского городского совета
3416
|
Кто имеет право на бесплатный газовый счетчик?
12578
|
Николаев – не выгребная яма
3645
|
Учителям и воспитателям – муниципальную надбавку!
3620
|
Отопление на бумаге – показатель профессионализма городской власти
3168
|
Николаев без наркотиков
2968
|
Я не нуждаюсь в повышении заработной платы
2948
|
С наступающими праздниками!
3717
|
Николаеву нужен новый мэр
4875
|
Venceremos! (Или как говорят в Николаеве – не всеремось!)
4241
|
Через 100 лет символом Николаева может стать кладбище
3982
|
Депутаты обязаны спасти николаевцев от «монумента дюминской славы»
5322
|
Буду поддерживать Захарову
3266
|
Почему Сенкевич выборочно подходит к проблемам городского хозяйства?
3940
|
Как превратить 20 миллионов гривен в 3 миллиона
3664
|
Несколько слов о сегодняшней сессии облсовета
2384
|
«Мертвые души» Вознесенска
3756
|
А что вы получили от ЖЭКов за последние годы?
3052
|
Местным политикам выгоден кризис ЖКХ в Николаеве
2643
|
200 миллионов гривен газовой аферы — какой урок пора извлечь Николаеву
2515
|
Обращение к мэру Николаева
4166
|
Отдадут ли депутаты ₴150 миллионов в руки арестованным чиновникам?
2263
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиарда
1731