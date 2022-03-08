Війна

Війна.

Чи могли ми уявити навіть у страшному сні, що ця люта нечисть прийде в наше життя? Чи могли ми уявити наслідки, до яких призведуть безглузді та злочинні дії політиканів за останні роки?

Вісім років війною спекулювали. Вісім років війна була предметом торгів та об’єктом залякувань на ток-шоу. Але весь цей час ми не уявляли, що в наш дім, в кожен куточок України прийде справжня ВІЙНА. Та сама люта й безжалісна. Цинічна і кровожерлива. Яка забирає життя дітей і дорослих — наших воїнів добра.

Ми не вірили у 2014-му. Не вірили і ще місяць тому. Не могли уявити, що маразматичні замашки агресора зайдуть настільки далеко.

Цей злочин має бути розслідуваним у Гаазькому трибуналі. І всі причетні до нього мають понести найжорстокішу кару. ВСІ. І агресори, і зрадники. І вони ж мають пам’ятати, що крім закону людського є ще і Бог — перед Ними доведеться відповідати за все.

За війною обов’язково прийде Мир!

Який він буде — залежить від нас. Чи зробимо ми висновки з минулого України? Чи знову будемо будувати хитку державу на тому, що нас начебто роз’єднує: мова, церква, історія, герої? Чи знову будемо цим підпитувати політиків, яким так зручно divide et impera (розподіляй і володарюй)?

Війна змінила все. Як би моторошно не звучало, але саме війна об’єднала українців.

Війна — наша нова точка відліку. Схоже, це наш останній шанс зберегти свою ідентичність та різноманітність. Коли різні мови, вірування, різні герої та погляди на історію — не проблема, а перевага. Та отримувати користь від цього ми зможемо, лише коли за будь-яку ціну будемо поважати один одного. Бо разом із повагою, ми тепер точно матимемо нескорену впевненість і віру: ми — УКРАЇНЦІ і ми будемо захищати один одного!

Єднаємось! Це наша земля