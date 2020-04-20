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Без помощи государства в Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться в связи с карантинными ограничениями.
Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bild am Sonntag, об этом заявила Немецкая ассоциация отелей и ресторанов.
Федеральное правительство и земли ослабляют ограничения в условиях коронавирусного кризиса. Многие магазины площадью до 800 квадратных метров начнут открываться с понедельника при условии соблюдения строгих требований.
Однако ослабления не касаются гостиниц, ресторанов, баров и других заведений общественного питания. Без дополнительной помощи в этом секторе может произойти огромная волна банкротств. Как предупреждает отраслевая ассоциация Dehoga, 70 000 гостиниц и ресторанов могут обанкротиться.
Около 223 000 компаний из этой отрасли уже потеряли около десяти миллиардов евро доходов.
Поэтому ассоциация призывает к ответственному открытию отелей, ресторанов и кафе, снижения НДС до 7 процентов и создания государственного фонда спасения с прямой помощью для бизнеса.
Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что эпидемия коронавируса взята под контроль.
Напомним, в Германии с понедельника, 20 апреля, разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Также начиная с 4 мая возобновят свою работу школы.
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Без помощи государства в Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться в связи с карантинными ограничениями.
Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bild am Sonntag, об этом заявила Немецкая ассоциация отелей и ресторанов.
Федеральное правительство и земли ослабляют ограничения в условиях коронавирусного кризиса. Многие магазины площадью до 800 квадратных метров начнут открываться с понедельника при условии соблюдения строгих требований.
Однако ослабления не касаются гостиниц, ресторанов, баров и других заведений общественного питания. Без дополнительной помощи в этом секторе может произойти огромная волна банкротств. Как предупреждает отраслевая ассоциация Dehoga, 70 000 гостиниц и ресторанов могут обанкротиться.
Около 223 000 компаний из этой отрасли уже потеряли около десяти миллиардов евро доходов.
Поэтому ассоциация призывает к ответственному открытию отелей, ресторанов и кафе, снижения НДС до 7 процентов и создания государственного фонда спасения с прямой помощью для бизнеса.
Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что эпидемия коронавируса взята под контроль.
Напомним, в Германии с понедельника, 20 апреля, разрешается работа магазинов с торговой площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая смогут открыться парикмахерские, они должны обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Также начиная с 4 мая возобновят свою работу школы.