Без помощи государства в Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться в связи с карантинными ограничениями.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Bild am Sonntag, об этом заявила Немецкая ассоциация отелей и ресторанов.

Федеральное правительство и земли ослабляют ограничения в условиях коронавирусного кризиса. Многие магазины площадью до 800 квадратных метров начнут открываться с понедельника при условии соблюдения строгих требований.

Однако ослабления не касаются гостиниц, ресторанов, баров и других заведений общественного питания. Без дополнительной помощи в этом секторе может произойти огромная волна банкротств. Как предупреждает отраслевая ассоциация Dehoga, 70 000 гостиниц и ресторанов могут обанкротиться.

Около 223 000 компаний из этой отрасли уже потеряли около десяти миллиардов евро доходов.

Поэтому ассоциация призывает к ответственному открытию отелей, ресторанов и кафе, снижения НДС до 7 процентов и создания государственного фонда спасения с прямой помощью для бизнеса.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что эпидемия коронавируса взята под контроль.