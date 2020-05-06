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Котировки нефти продолжают расти на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК + по сокращению добычи сырья и постепенного выхода стран из карантина.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Экномическая Правда.
По состоянию на 8:37 по Киеву июльские фьючерсы на Brent торговались по 31,01 долларов за баррель, июньские контракты WTI - по 24,65 долларов.
Отметим, цены на нефть усилили подъем на торгах во вторник, стоимость Brent поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с 15 апреля, WTI дорожает пятую сессию подряд.
Напомним, 21 апреля спотовые цены на российский сорт нефти Urals временно опустились до отрицательных значений в Европе после того, как майские фьючерсы на нефть WTI рухнули на 300% и опустились до отметки минус 40 долларов за бочку.
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Котировки нефти продолжают расти на фоне вступления в силу соглашения ОПЕК + по сокращению добычи сырья и постепенного выхода стран из карантина.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Экномическая Правда.
По состоянию на 8:37 по Киеву июльские фьючерсы на Brent торговались по 31,01 долларов за баррель, июньские контракты WTI - по 24,65 долларов.
Отметим, цены на нефть усилили подъем на торгах во вторник, стоимость Brent поднялась выше 30 долларов за баррель впервые с 15 апреля, WTI дорожает пятую сессию подряд.
Напомним, 21 апреля спотовые цены на российский сорт нефти Urals временно опустились до отрицательных значений в Европе после того, как майские фьючерсы на нефть WTI рухнули на 300% и опустились до отметки минус 40 долларов за бочку.