Глава и соосновательница сервиса знакомств Bumble Уитни Вульф Херд стала самой молодой женщиной-миллиардером, самостоятельно заработавшей состояние.

Об этом сообщает журнал Forbes.

Акции Bumble начали продаваться на бирже NASDAQ 11 февраля. При проведении IPO их цена составила 43 доллара за штуку, однако на первых торгах она выросла более чем на 85%, до 79,6 доллара за штуку.

На максимуме рыночная стоимость компании превысила 15 миллиардов долларов, а капитал 31-летней Херд, владеющей 11,6% акций компании, достиг 1,6 миллиарда доларов.

Bumble – сервис для знакомств, который отличается от своих конкурентов тем, что первыми на связь в нем могут выходить только женщины. Ранее Херд была соучредителем и одним из руководителей сервиса Tinder. В 2014 году она покинула компанию после того, как подала на своего бывшего начальника в суд, обвинив его в сексуальных домогательствах и угрозах. В Tinder обвинения отрицали, и вскоре конфликт был урегулирован.

В декабре 2020 года сообщалось, что рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.