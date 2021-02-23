Американская таможня обнаружила в Цинциннати (штат Огайо) партию кукурузных хлопьев, которые были усыпаны не сахаром, а кокаином. Товар прибыл из Южной Америки.

Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Вес партии наркотика — примерно 20 килограммов, стоимость груза превышает 2,8 миллиона долларов. Конечный пункт для груза — не США. Кокаиновые хлопья везли в Гонконг из Перу транзитом через речной порт Цинциннати. Подозрительный груз заметила служебная собака.

«Когда сотрудники открыли коробку, чтобы внимательнее присмотреться, они увидели, что крупа содержит белый порошок, а хлопья покрыты серым веществом. Сотрудники проверили хлопья и порошок и обнаружили, что они содержат кокаин», — указано в сообщении.

Это уже не первый подобный случай, когда наркотики прячут в продовольственных грузах. Например, итальянская полиция недавно обнаружила кокаин в партии кофейных зерен, а в Беларуси несколько лет назад перехватили луковицы с «начинкой» из героина.



