Хозяйственный суд Киева удовлетворил ряд исков производителей «зеленой» электроэнергии к госпредприятию «Гарантированный покупатель» (ГП «ГарПок») о взыскании задолженности по «зеленому» тарифу.

Об этом пишет Finbalance.

В частности, госпредприятие «ГарПок» должно выплатить:

ООО «Украинские энергетические решения 2018» — 22,9 миллиона гривен; ООО «Гудвелли Украина» — 6,9 миллиона гривен;

ЗАО «Экопрод» — 5,5 миллионов гривен;

ООО «Аякс Днепр» — 26,1 миллиона гривен;

ООО «Тавань Солар 3» — 13,4 миллиона гривен;

ООО «Солнечная Энергия Плюс» — 16,1 миллиона гривен;

ООО «Евроимекс» — 9,7 миллиона гривен;

ООО «Юкрейниан Солар Групп-Виноградово» — 4,9 миллиона гривен.

Ранее производители «зеленой» электроэнергии отсудили у ГП «ГарПок» 700 миллионов гривен задолженности по «зеленому» тарифу.

С учетом указанных выше восьми дел, на основании судебных решений по ГП «ГарПок» в целом должно быть взыскано более 800 миллионов гривен долга.

Ранее сообщалось, что крупнейшая энергетическая компания Украины ДТЭК строит в Николаевской области самую большую в Восточной Европе ветроэлектростанцию.