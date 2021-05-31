Хозяйственный суд Киева удовлетворил ряд исков производителей «зеленой» электроэнергии к госпредприятию «Гарантированный покупатель» (ГП «ГарПок») о взыскании задолженности по «зеленому» тарифу.
Об этом пишет Finbalance.
В частности, госпредприятие «ГарПок» должно выплатить:
Ранее производители «зеленой» электроэнергии отсудили у ГП «ГарПок» 700 миллионов гривен задолженности по «зеленому» тарифу.
С учетом указанных выше восьми дел, на основании судебных решений по ГП «ГарПок» в целом должно быть взыскано более 800 миллионов гривен долга.
Ранее сообщалось, что крупнейшая энергетическая компания Украины ДТЭК строит в Николаевской области самую большую в Восточной Европе ветроэлектростанцию.
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Хозяйственный суд Киева удовлетворил ряд исков производителей «зеленой» электроэнергии к госпредприятию «Гарантированный покупатель» (ГП «ГарПок») о взыскании задолженности по «зеленому» тарифу.
Об этом пишет Finbalance.
В частности, госпредприятие «ГарПок» должно выплатить:
Ранее производители «зеленой» электроэнергии отсудили у ГП «ГарПок» 700 миллионов гривен задолженности по «зеленому» тарифу.
С учетом указанных выше восьми дел, на основании судебных решений по ГП «ГарПок» в целом должно быть взыскано более 800 миллионов гривен долга.
Ранее сообщалось, что крупнейшая энергетическая компания Украины ДТЭК строит в Николаевской области самую большую в Восточной Европе ветроэлектростанцию.