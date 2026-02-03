У Миколаєві штрафуватимуть управляючі компанії, які не обробляють тротуари через ожеледицю

Вулиця покрита кригою у Миколаєві, 27 січня 2026 рік. Фото: МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що управляючі компанії, які не посипають тротуари у дворах багатоквартирних будинків під час ожеледиці, будуть штрафувати.

Про це він повідомив 2 лютого під час апаратної наради у Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».

За словами мера, міська влада фіксує численні скарги від мешканців на слизькі тротуари у дворах та біля житлових будинків, за утримання яких відповідають саме управляючі компанії.

— Колеги, я прошу департамент житлово-комунального господарства та комунальне підприємство «Миколаївські Парки» продовжити роботу з приведення до ладу тротуарів. Також департаменту житлово-комунального господарства разом із районними адміністраціями потрібно опрацювати питання щодо управляючих компаній, які не справляються з цією роботою, і переходити до їх штрафування. Люди не розуміють, де чия зона відповідальності, зокрема щодо внутрішньодворових територій, за які мають відповідати управляючі компанії, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Міський голова наголосив, що у разі надходження інформації від мешканців про бездіяльність управляючих компаній, районні адміністрації мають оперативно реагувати та застосовувати штрафні санкції.

— Тому, будь ласка, адміністрації районів: якщо є звернення від мешканців, потрібно відпрацьовувати цю ситуацію і накладати штрафи. Якщо вони не хочуть працювати по-доброму, будемо діяти по-іншому. Ми готові допомагати, але якщо хтось просто вирішив перечекати, — будемо штрафувати, — додав мер.

Апаратне засідання Миколаївської міської ради 2 лютого. Фото: МикВісті

Своєю чергою віцемер Миколаєва Віталій Луков повідомив, що районні адміністрації вже розпочали перевірки та мають складені протоколи щодо порушників.

— В адміністраціях є складені протоколи, вони відпрацювали цю ситуацію на вихідних. Більшість порушень стосується саме управляючих компаній. Є певні моменти щодо доступу до персональних даних керівників, але це питання відпрацьоване відповідно до доручення. Ще в п’ятницю всім управляючим компаніям були направлені телефонограми, а в суботу вже перевіряли їхню реакцію. Тому обмежуватися попередженнями не будемо, — зазначив Віталій Луков.

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Фото: МикВісті

Новий генеральний директор КП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов. Фото: МикВісті

Заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров. Фото: МикВісті

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Фото: МикВісті

Нагадаємо, за вихідні на дороги Миколаєва висипали близько 408 тонн солі. Дороги прибирали дев’ять комбінованих машин та три трактори.

Раніше Олександр Сенкевич закликав керівників ОСББ, управляючих компаній та бізнесів оперативно розчистити й посипати доріжки біля прилеглих територій.

Зокрема, на вулицях Миколаєва чергують 8 комбінованих дорожніх машин та 1 навантажувач КП «ЕЛУ Автодоріг». Ситуацію на дорогах контролює черговий диспетчер.

Загалом у Миколаєві за добу комунальні служби використали 207 тонн протиожеледної суміші та очистили контактні мережі для роботи електротранспорту.

Ожеледиця у Миколаєві

Минулого тижня на території Миколаєва спостерігалась ожеледиця. Синоптики прогнозували, що негода зберігатиметься. Зокрема 28 січня був невеликий дощ із мокрим снігом, а вдень — ожеледиця і сильний туман.

26 січня до лікарні звернулися 13 людей із травмами через ожеледицю. Станом на 27 січня ця кількість зросла до 60 людей.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» повідомляли, що працюють у посиленому режимі через ожеледицю. Для обробки тротуарів та пішохідних зон використали 22 700 кілограм протиожеледної суміші.

Згодом перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков заявив, що для боротьби з ожеледицею у Миколаєві не вистачає комунальних працівників. Наразі комунальники посипають вулиці міста сіллю та піском, однак лише біля зупинок громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Влада міста також закликає місцевих підприємців посипати сіллю та піском територію, прилеглу до їх бізнесу.

Також Віталій Луков закликав миколаївців за можливості перечекати негоду вдома.

Пізніше стало відомо, що через ожеледицю за останні три дні до лікарні звернулися 98 людей, більшість із яких пов’язані з падіннями на слизьких тротуарах.