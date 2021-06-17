Азербайджан выразил заинтересованность в покупке прототипа украинского приложения «Дія».

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщили в Офисе президента Украины.

Предварительная сумма сделки не известна.

— Учитывая то, что продолжаются переговоры и окончательных договоренностей о продаже мобильного приложения или технологии его разработки пока нет, — информация о возможной стоимости от продажи концепта отсутствует, — сообщили в ОПУ.

Президент Владимир Зеленский уже говорил, что несколько стран заказывают в Украине концепт приложения «Действие».

— Сегодня утром мы общались с министром цифровизации нашей страны Михаилом Федоровым, и он сказал, что уже несколько стран заказывают у нас концепт «Дії». Поэтому хочу вам сказать, мы не всегда позади, мы движемся вперед, — отмечал Владимир Зеленский 3 июня.

Напомним, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал три новые услуги, которые появятся в приложении «Дія» c 17 мая.