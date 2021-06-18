Член Наблюдательного совета Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» от государства Дмитрием Гончарук считает главной задачей отрасли привлечение дополнительных грузопотоков, чтобы транзитные потоки, которые пока обходят Украину, попадали в наши порты.
Об этом он сказал в интервью «Морским бизнес-новостям Укарины».
Он считает, что задача государства — правильно воспользоваться географическим положением Украины и удачно интегрировать ее в глобальную карту грузопотоков. Для этого нужно создать условия для развития инфраструктуры: пересмотреть дивидендную политику, утвердить порядок компенсации инвестиций, принять четкую и прозрачную методику расчета портовых сборов.
— Для этого нам нужна современная инфраструктура. Соответственно, нам нужно создать условия для ее развития. Прежде всего, это дивидендная политика, поскольку доля отчислений государству пока не позволяет проводить реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений, а также дноуглубительные работы. Во-вторых, для привлечения частного капитала необходимо доработать и наконец утвердить порядок компенсации инвестиций. Без этого желающих вкладывать собственные средства без каких-либо гарантий будет немного. В-третьих, для того, чтобы сделать портовые сборы конкурентными, следует принять понятную для всех, четкую и прозрачную методику их расчета, — отметил Дмитрий Гончарук.
Также, по его мнению, требует пересмотра механизм аренды причалов (создание благоприятных условий для эффективной передачи причалов в аренду с возможностью аккумулирования дополнительных доходов от части арендной платы ГП «АМПУ» на развитие других причалов).
— И самое важное: комплексная задача государства — это привлечение дополнительных грузопотоков. Частично — это в пределах полномочий АМПУ. Необходимо совершенствовать процедуры оформления и контроля грузов, развивать принцип «единого окна» и делать все, чтобы транзитные потоки, пока обходят Украину, попадали в наши порты, — резюмировал он.
Ранее в статье НикВести «Что ждет порт Николаева: Новый причал, реорганизация госстивидора, реконструкция БДЛК» говорилось о перспективах портов города в связи с принятыми изменениями в Стратегию развития морских портов Украины до 2038 года.
Член Наблюдательного совета Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» от государства Дмитрием Гончарук считает главной задачей отрасли привлечение дополнительных грузопотоков, чтобы транзитные потоки, которые пока обходят Украину, попадали в наши порты.
Об этом он сказал в интервью «Морским бизнес-новостям Укарины».
Он считает, что задача государства — правильно воспользоваться географическим положением Украины и удачно интегрировать ее в глобальную карту грузопотоков. Для этого нужно создать условия для развития инфраструктуры: пересмотреть дивидендную политику, утвердить порядок компенсации инвестиций, принять четкую и прозрачную методику расчета портовых сборов.
— Для этого нам нужна современная инфраструктура. Соответственно, нам нужно создать условия для ее развития. Прежде всего, это дивидендная политика, поскольку доля отчислений государству пока не позволяет проводить реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений, а также дноуглубительные работы. Во-вторых, для привлечения частного капитала необходимо доработать и наконец утвердить порядок компенсации инвестиций. Без этого желающих вкладывать собственные средства без каких-либо гарантий будет немного. В-третьих, для того, чтобы сделать портовые сборы конкурентными, следует принять понятную для всех, четкую и прозрачную методику их расчета, — отметил Дмитрий Гончарук.
Также, по его мнению, требует пересмотра механизм аренды причалов (создание благоприятных условий для эффективной передачи причалов в аренду с возможностью аккумулирования дополнительных доходов от части арендной платы ГП «АМПУ» на развитие других причалов).
— И самое важное: комплексная задача государства — это привлечение дополнительных грузопотоков. Частично — это в пределах полномочий АМПУ. Необходимо совершенствовать процедуры оформления и контроля грузов, развивать принцип «единого окна» и делать все, чтобы транзитные потоки, пока обходят Украину, попадали в наши порты, — резюмировал он.
Ранее в статье НикВести «Что ждет порт Николаева: Новый причал, реорганизация госстивидора, реконструкция БДЛК» говорилось о перспективах портов города в связи с принятыми изменениями в Стратегию развития морских портов Украины до 2038 года.