Член Наблюдательного совета Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» от государства Дмитрием Гончарук считает главной задачей отрасли привлечение дополнительных грузопотоков, чтобы транзитные потоки, которые пока обходят Украину, попадали в наши порты.

Об этом он сказал в интервью «Морским бизнес-новостям Укарины».

Он считает, что задача государства — правильно воспользоваться географическим положением Украины и удачно интегрировать ее в глобальную карту грузопотоков. Для этого нужно создать условия для развития инфраструктуры: пересмотреть дивидендную политику, утвердить порядок компенсации инвестиций, принять четкую и прозрачную методику расчета портовых сборов.

— Для этого нам нужна современная инфраструктура. Соответственно, нам нужно создать условия для ее развития. Прежде всего, это дивидендная политика, поскольку доля отчислений государству пока не позволяет проводить реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений, а также дноуглубительные работы. Во-вторых, для привлечения частного капитала необходимо доработать и наконец утвердить порядок компенсации инвестиций. Без этого желающих вкладывать собственные средства без каких-либо гарантий будет немного. В-третьих, для того, чтобы сделать портовые сборы конкурентными, следует принять понятную для всех, четкую и прозрачную методику их расчета, — отметил Дмитрий Гончарук.

Также, по его мнению, требует пересмотра механизм аренды причалов (создание благоприятных условий для эффективной передачи причалов в аренду с возможностью аккумулирования дополнительных доходов от части арендной платы ГП «АМПУ» на развитие других причалов).

— И самое важное: комплексная задача государства — это привлечение дополнительных грузопотоков. Частично — это в пределах полномочий АМПУ. Необходимо совершенствовать процедуры оформления и контроля грузов, развивать принцип «единого окна» и делать все, чтобы транзитные потоки, пока обходят Украину, попадали в наши порты, — резюмировал он.

Ранее в статье НикВести «Что ждет порт Николаева: Новый причал, реорганизация госстивидора, реконструкция БДЛК» говорилось о перспективах портов города в связи с принятыми изменениями в Стратегию развития морских портов Украины до 2038 года.