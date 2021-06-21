Банковская система в этом году по состоянию на 1 апреля 2021 года получила доход на комиссиях почти на 2 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2020-го.

О этом говорится в ответе НБУ на запрос Экономической правды.

В комиссионный доход от РКО входят комиссии за обслуживание карточек, смс банкинг, переводы и снятие наличных.

По состоянию на 1 апреля 2021 года чистый комиссионный доход банковской системы составил 12 418 миллионов гривен. Чистый комиссионный доход банковской системы от РКО — 10 338 миллионов гривен.

Для сравнения, на 1 апреля прошлого года чистый комиссионный доход банковской системы составил 10 790 миллионов гривен. При этом чистый комиссионный доход банковской системы от РКО — 8957 миллионов гривен.

Напомним, Нацбанк с 14 по 18 июня на межбанковском валютном рынке купил 113,8 миллионов долларов и продал 20 миллионов долларов.