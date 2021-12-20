На строительство комплекса вольеров «Остров зверей» в коммунальном учреждении «Николаевский зоопарк» потратят еще 5 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

17 декабря управление капстроительства Николаевского горсовета опубликовало в системе сообщение о намерении заключить дополнительный договор с подрядчиком ООО «Инж-строй» на сумму 5 миллионов 11 тысяч 407 гривен.

В УКСе обосновали это потребностью в дополнительных работах, которые изначально не были включены в проект.

В перечне таких работ, в частности, указаны монтаж конструкций ограждений и их покраска, допработы в кормовых блоках, установка рукава для кормления животных, установка ограждения на смотровой площадке, прокладка канализации, электромонтажные работы, внутренняя отделка и прочее.

Ранее сообщалось, что комплекс летних вольеров «Остров зверей» в Николаевском зоопарке полностью готов. Весной, как только позволит температурный режим, зверей переведут из зимних вольеров в новое место обитания.

При этом комплекс планировали ввести в эксплуатацию в сентябре 2021 года к 120-летнему юбилею зоопарка и Дню города.