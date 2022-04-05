США запретили правительству России выплатить держателям своего суверенного долга более 600 миллионов долларов из резервов в американских банках.

Таким образом Вашингтон имеет цель усилить давление на Москву, пишет Reuters.

Согласно санкциям, введенным после вторжения России в Украину 24 февраля, валютные резервы российского Центрального банка в финансовых учреждениях США были заморожены.

Однако Министерство финансов США позволяло российскому правительству использовать эти средства для осуществления купонных платежей по суверенным долгам, номинированным в долларах, в каждом отдельном случае.

По словам представителя Минфина США, в понедельник, когда пришло время совершения одного из крупнейших платежей, включая 552,4 миллиона долларов основной суммы по облигациям с наступающим сроком погашения, правительство США решило прекратить доступ Москвы к замороженным средствам.

В понедельник также должен был быть оплачен купонный платеж на сумму 84 миллиона долларов США по суверенным долларовым облигациям 2042 года.

По словам представителя Минфина США, этот шаг должен был заставить Москву принять трудное решение относительно того, будет ли она использовать доллары, к которым имеет доступ, для выплат по долгу, либо для других целей, включая поддержку своих военных действий.

России грозит исторический дефолт, если она решит этого не делать.

— Россия должна выбирать между исчерпанием оставшихся ценных долларовых резервов или поступлением новых доходов, или дефолтом, — сказал представитель Минфина.

Американский банк JPMorgan Chase, который до сих пор обрабатывал платежи как банк-корреспондент, был остановлен Министерством финансов, сообщил источник, знакомый с этим вопросом. Отмечается, что банк-корреспондент обрабатывает купонные выплаты из России, направляя их платежному агенту для распределения среди зарубежных держателей облигаций.

У России есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа, сообщил источник.

Как отмечает Reuters, Россия действительно имеет средства, чтобы платить из резервов, поскольку санкции заморозили примерно половину из около 640 миллиардов долларов в золотовалютных резервах России.

Решение Минфина США усилит давление на фоне того, что США и Европа планируют на этой неделе ввести новые санкции, чтобы наказать Москву за убийства мирного населения в Украине.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.