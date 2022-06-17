В последние годы особую популярность в летнее врем года набирает новый вид досуга — прогулки на каяках. А этим летом, когда отдохнуть за границей получится далеко не у всех, этот вид развлечения будет как никогда кстати для тех, кто из-за войны вынужден был остаться дома или выехать в более безопасный регион в Украине. Ведь позитивные эмоции сейчас очень нужны, в первую очередь для сохранения психологического баланса.

Что такое каяк?

Каяк — это такой вид лодки, который, как правило, управляется с помощью двухлопасного весла. Каяки alp.com.ua/kayaki используют для разнообразных видов отдыха на воде — и для спокойной размеренной рыбалки, и для активных сплавов по бурным порогам рек.

А потому, в зависимости от применения, различают рекреационные, туристические, морские и экстремальные каяки.

Каяки имеют свою классификацию. Например, различают лодки по вместимости: одноместные, двухместные и трехместные. Бывают надувные, разборные, неразборные и складные модели. В зависимости от конструкции лодки, гребец в каяке может сидеть внутри или сверху на ней.

Корпус каяка может быть изготовлен из пластика, ПВХ, пенопласта и дерева.

Интернет-магазин ALP предлагает широкий выбор снаряжения для активного отдыха и спорта. В магазине отмечают, что ассортимент постоянно увеличивается и расширяется, поскольку их цель - удовлетворить самых требовательных клиентов.

Основная задача специалистов магазина - не просто продать товар, а вдохновить на новый образ жизни. Ведь в ALP работают не просто консультанты, а фанаты своего дела, такие же любители активного и экстремального отдыха, как и клиенты магазина.

Кроме каяков в каталоге магазина можно найти снаряжение для альпинизма, дайвинга товары для кемпинга, спортивную одежду и обувь для походов, велосипеды и самокаты, различные аксессуары и тактическое снаряжение.

Для того, чтобы совершить заказ в магазине, нужно лишь определиться с моделью каяка в каталоге и заказать на сайте либо, позвонив по телефону. Интернет-магазин осуществит доставку товара курьером в Киеве, Львове, Харькове или Одессе, либо отправит в любой другой город Украины. Кроме того, если Вы находитесь в Днепре или Киеве, то сможете забрать свой каяк у нас в магазине «Коллекция Приключений», находящегося по адресу город Днепр улица Набережная Победы, 62, и в городе Киеве по адресу улица Константиновская 71, Торговый Центр «Шоколад».