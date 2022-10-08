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В течение сентября крупные налогоплательщики уплатили в государственный бюджет 10,7 миллиарда гривен налогов и сборов.
Об этом сообщает пресс- служба Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
«Доля платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Центральным управлением, по результатам сентября 2022 года составила почти 19,5 процента от платежей в госбюджет по Украине», – отметили в Налоговой.
В частности, в госбюджет поступило 7,2 млрд грн налога на добавленную стоимость, 1 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров и 0,5 млрд грн налога на прибыль.
«Следует рост поступлений в госбюджет по сравнению с сентябрем 2021 года по налогу на прибыль на 299,9 млн грн или в 2,7 раза больше, по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров на 45,7 млн грн или на 4, 9% больше», – говорится в сообщении.
В течение сентября государственный бюджет Украины получил 3,6 миллиарда гривен от растаможки ввезенных из-за границы транспортных средств.
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В течение сентября крупные налогоплательщики уплатили в государственный бюджет 10,7 миллиарда гривен налогов и сборов.
Об этом сообщает пресс- служба Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
«Доля платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Центральным управлением, по результатам сентября 2022 года составила почти 19,5 процента от платежей в госбюджет по Украине», – отметили в Налоговой.
В частности, в госбюджет поступило 7,2 млрд грн налога на добавленную стоимость, 1 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров и 0,5 млрд грн налога на прибыль.
«Следует рост поступлений в госбюджет по сравнению с сентябрем 2021 года по налогу на прибыль на 299,9 млн грн или в 2,7 раза больше, по акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров на 45,7 млн грн или на 4, 9% больше», – говорится в сообщении.
В течение сентября государственный бюджет Украины получил 3,6 миллиарда гривен от растаможки ввезенных из-за границы транспортных средств.