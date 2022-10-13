Стильные зимние платья позволяют чувствовать себя комфортно даже в прохладное время года. Модные платья на зиму обеспечивают аккуратные стильные образы без слоев утепления, помогая оставаться верной собственному стилю. А разнообразие трендовых фасонов дают свободу для экспериментов и топовых луков.

Фасоны зимних платьев

В этом сезоне модными считаются настолько разноплановые модели, что почитательницы любых стилей найдут своих фаворитов.

Трикотажные и вязаные

Относятся к категории повседневной одежды, но в зависимости от вида пряжи и сочетания с аксессуарами, может смотреться и вполне нарядно. Их особенность в том, что они за счет кроя отлично садятся на любую фигуру и гармонично подходят ко всему, что бы вы с ним ни надели. Вариант может быть приталенным, свободным, утепленным на байке или флисе. С ними красиво смотрятся кроссовки, угги, дутики, ботфорты. Можно надеть такое платье с зимней курткой, дубленкой, пальто, длинным паркой.

Под укороченные подойдут и зимние леггинсы. Такое решение смотрится супер, фигуру подтягивает, дополнительные тепло обеспечивает.

А-образного кроя

Такие выигрышно смотрятся за счет простоты, чуть завышенной талии и качественного теплого материала. Немалую роль играют расцветка, принты (особенно предпочтительны клетка, гусиная лапка, геометрические абстракции) и детали — пояс, рюши, воланы, рукава-буфы, кружево.

Сарафаны

Особый зимний женский образ, в том числе при деловом дресс-коде, обеспечат сарафаны. Они идут на тонких и широких бретелях, в длине от мини до макси, с интересным решением низа. Могут быть в коже, любых шерстяных смесовых составах.

Платье-пиджак, платье-кейп

Имитация верхней одежды в базовых луках смотрится потрясающе. Как правило, такие модели имеют приталенный крой и длину до или выше колен. Они красиво выделяют талию. Имеют акцентные детали. V-образный вырез с запахом и четкой симметрией. Шьются преимущественно из плотных тканей.

С чем носить зимнее платье такого плана: с пальто, длинными дубленками, шубами, которые требуют строгости и элегантности.

Трендовые цвета

Вы узнали, какие зимние платья сейчас в моде, теперь поговорим от цветовой гамме. Цвет сезона 22/23, по версии дома цвета Pantone, - красный, розовый, зеленый и интересный бирюзовый. По-прежнему в тренде пастельные оттенки — мокко, молочный, нюд, пепельный, розовый. Особо классно в них смотрится трикотаж и вязка.

Конечно же, непоколебима классика — черный, серый, темные оттенки синего, зеленого, коричневого. С чем носить черное теплое платье, вообще не вызовет сложностей. Придерживаясь минимализма и монохромности, всегда можно сформировать элегантный аутфит.

Что обуть под платье зимой?

Теперь с помощью стилистов Issaplus определим, как сочетать зимнюю одежду с обувью. Есть топ-3 модели, которые выделяются этой осенью/зимой:

угги

дутики

высокие сапоги на низком ходу с широким голенищем.

Но это еще не все, с чем носить тёплое платье рекомендуется в этом году. Не забывайте про тяжелые ботинки, ботфорты, утепленные кроссовки и кеды.

Правильно сочетание обуви и верхней одежды позволит создать отличные зимние образы с платьем.



По материалам: https://issaplus.com/

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