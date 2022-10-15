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Евросоюз планирует выделить €500 миллионов на возмещение странам-членам за оружие, переданное Украине, что обеспечит новые потоки вооружения, а также учебную программу для украинских войск.
Об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.
В плане обучения 15 тысяч военных ВСУ на территории ЕС сроком на два года. Решение по обучению и выделению €500 миллионов будет принято 17 октября на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.
Относительно тренировки, издание отмечает, что это новый уровень. Ранее обучение для военнослужащих ВСУ предлагали и проводили только отдельные страны ЕС, а не на уровне целого союза. Если решение будет принято, то тренировочную миссию могут начать уже через месяц.
Напомним, страны ЕС готовят новые санкции против Ирана из-за продажи дронов Shahed России.
Евросоюз планирует выделить €500 миллионов на возмещение странам-членам за оружие, переданное Украине, что обеспечит новые потоки вооружения, а также учебную программу для украинских войск.
Об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.
В плане обучения 15 тысяч военных ВСУ на территории ЕС сроком на два года. Решение по обучению и выделению €500 миллионов будет принято 17 октября на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.
Относительно тренировки, издание отмечает, что это новый уровень. Ранее обучение для военнослужащих ВСУ предлагали и проводили только отдельные страны ЕС, а не на уровне целого союза. Если решение будет принято, то тренировочную миссию могут начать уже через месяц.
Напомним, страны ЕС готовят новые санкции против Ирана из-за продажи дронов Shahed России.