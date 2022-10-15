Саудовская Аравия выделит Украине гуманитарную помощь в размере 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает саудовское государственное информационное агентство SPA после переговоров Президента Украины Владимира Зеленского и Наследного принца Королевства Саудовская Аравия Мухаммада бин Салмана в пятницу, передает Укринформ.

«Президент также выразил благодарность и благодарность за решение руководства Саудовской Аравии предложить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в размере $400 млн, который будет способствовать облегчению страдания украинских граждан на волне кризиса. Он подчеркнул, что эти инициативы по оказанию гуманитарной помощи являются свидетельством стремления принца облегчить человеческие украинские народы, которые он никогда не забудет», – отметили в агентстве.

Также Наследный принц подчеркнул приверженность уважению государственного суверенитета Украины и добавил, что голосование Королевства за резолюцию, осуждающее аннексию россией украинских территорий, вытекает из преданности Саудовской Аравии глубоко укоренившимся в Уставе ООН принципам и международном праве.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский обсудил с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом вопрос взаимодействия для освобождения украинских военнопленных и предоставления Украине финансовой помощи.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман принимал участие в освобождении из российского плена ряда иностранных граждан.