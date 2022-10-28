Горючее в Украине существенно подорожало в этом году (66%) и будет дорожать до 20% ежегодно.

Об этом идет речь в октябрьском инфляционном отчете Национального банка.

— Удорожание энергоносителей остается одним из ключевых факторов роста себестоимости энергоемких товаров. Это подтверждается усилением влияния фактора «цены на энергоносители» на формирование будущих цен предприятиями, говорится в сообщении.

Как сообщалось, к концу этого года инфляция в Украине ускорится до 30%, а экономика сократится почти на 32% из-за разрушительных последствий российской агрессии.