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Горючее в Украине существенно подорожало в этом году (66%) и будет дорожать до 20% ежегодно.
Об этом идет речь в октябрьском инфляционном отчете Национального банка.
— Удорожание энергоносителей остается одним из ключевых факторов роста себестоимости энергоемких товаров. Это подтверждается усилением влияния фактора «цены на энергоносители» на формирование будущих цен предприятиями, говорится в сообщении.
Как сообщалось, к концу этого года инфляция в Украине ускорится до 30%, а экономика сократится почти на 32% из-за разрушительных последствий российской агрессии.
Горючее в Украине существенно подорожало в этом году (66%) и будет дорожать до 20% ежегодно.
Об этом идет речь в октябрьском инфляционном отчете Национального банка.
— Удорожание энергоносителей остается одним из ключевых факторов роста себестоимости энергоемких товаров. Это подтверждается усилением влияния фактора «цены на энергоносители» на формирование будущих цен предприятиями, говорится в сообщении.
Как сообщалось, к концу этого года инфляция в Украине ускорится до 30%, а экономика сократится почти на 32% из-за разрушительных последствий российской агрессии.