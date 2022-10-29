Водонагреватель – это не предмет роскоши, а насущная необходимость. Ведь далеко не в каждом городе есть горячее водоснабжение. Что уж говорить о селах и поселках? Там о горячей воде и не слышали. Производители предлагают два вида водонагревателей – электрические бойлеры и газовые колонки. Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.

Преимущества и недостатки электрического бойлера

Электрический накопительный водонагреватель имеет бак. То есть у вас будет запас воды даже при отключении централизованного водоснабжения. Другие преимущества электрического бойлера:

возможность установки при отсутствии газоснабжения;

отсутствие необходимости в специальных разрешительных документах;

длительный срок службы.

У бойлера есть и некоторые минусы. Так, он займет больше места, чем газовая колонка. Габариты зависят от объема накопителя. Бойлер на 30 литров займет немного места. А для бака на 100-200 литров нужно выделить отдельное помещение. Электрический водонагреватель требователен к качеству воды, особенно это касается моделей с открытым ТЭНом. Периодически его нужно чистить и менять.

Плюсы и минусы газовой колонки

Данное устройство представляет собой проточный бойлер с газовой горелкой. Он станет отличным решением для газифицированных домов. Среди плюсов колонки следует отметить следующие характеристики:

компактный размер;

нетребовательность к качеству воды;

длительный эксплуатационный срок без проведения профилактических работы и ремонта;

моментальный нагрев воды.

У колонки также есть некоторые минусы. Для ее установки нужно получить документы. Также необходимо обустроить дымоход и вентиляцию. Монтаж должны выполнять газовики, в то время как бойлер можно установить самостоятельно рядом с розеткой.

Об экономичности и безопасности

Если рассматривать финансовую сторону вопроса, то, несмотря на стоимость газа в Украине, колонка экономичнее. Это обусловлено тем, что она не работает постоянно. Горелка зажигается только тогда, когда нужно нагреть воду. А бойлер работает постоянно. К тому же он расходует довольно много электричества.

С точки зрения безопасности электрический водонагреватель выглядит надежнее. В колонке горит пламя, она относится к потенциально опасному оборудованию. Для ее безопасной эксплуатации нужно обустроить вентиляцию и дымоход. К тому же периодически необходимо проводить профилактический осмотр газового агрегата.

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