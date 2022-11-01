Японский автопроизводитель Toyota сохранил свой годовой прогноз годовой прибыли без изменений, поскольку более слабая иена компенсирует перебои в цепочке поставок. Компания оценила затраты, связанные с прекращением выпуска автомобилей в РФ, в 97 миллиардов иен (свыше 650 миллионов долларов).

Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на финансовую отчетность компании, передает "Экономическая правда».

Крупнейший в мире автопроизводитель заявил, что теперь ожидает продать на полмиллиона меньше автомобилей в текущем финансовом году из-за глобального дефицита микросхем и других проблем.

«По-прежнему трудно предсказать будущее из-за таких рисков, как закупка полупроводников. Поэтому мы решили пересмотреть наш годовой план производства до 9,2 миллионов единиц», — говорится в сообщении компании.

Компания заявила, что более высокие материальные затраты снизили ее прибыль в Северной Америке в первом полугодии, в то время как на бизнес в Европе повлияло решение выйти из России.

Toyota объявила в сентябре о своем решении прекратить производство в России, сославшись на проблемы в цепочке поставок.

Российское подразделение автопроизводителя ООО «Тойота Мотор» сообщило о полном прекращении производства в Петербурге в конце сентября.

Компания уточняла, что с момента прекращения выпуска автомобилей в начале марта сохранила полный штат сотрудников, который на конец сентября составлял 2,35 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что шведская компания Volvo Group планирует полностью или частично продать свой бизнес в России.