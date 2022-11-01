Человеческое тело – хрупкий и невероятно сложный механизм. Каждый сустав или хрящ подвержен большой нагрузке, что приводит к частым травмам и повреждениям. Как результат – непрерывные боли в спине, шее или в коленях. Не имеет значения: вы профессиональный спортсмен или сторонник «сидячего» образа жизни. С подобными проблемами может столкнуться каждый. Если ситуация вам знакома – бандаж станет хорошим решением.

Чем полезен бандаж и для чего он нужен

Существует большая разновидность медицинских бандажей, каждый из которых отличается своим функциональным предназначением и, соответственно, качественными и технологическими характеристиками. Среди основных целей применения бандажа можно отметить:

Первое и основное: медицинский бандаж крайне необходимо применять при любом травмировании. Его ношение помогает суставам правильно срастись, а также ускоряет процесс заживления. В этом случае бандаж служит отличным фиксатором и стабилизатором травмированной части тела для более качественного ее заживления. Еще одна важная функция бандажа – устранение болевых ощущений. В случае, если частые боли в спине, шее или коленях становятся невыносимыми, медицинский бандаж может стать настоящим спасением. При консультации с врачом-специалистом есть возможность подобрать такой вид фиксатора, который поможет уменьшить неприятные ощущения или полностью решить проблему. Ортопедические бандажи для коррекции могут помочь достичь аристократической осанки. Следует помнить, что неровная спина – это не только эстетическая проблема, но и серьезное физическое нарушение, которое негативно влияет на организм, поэтому проблему необходимо устранять с помощью специалиста. Очень важной функцией бандажа является помощь будущим мамам: ношение при беременности предупреждает формирование растяжек, облегчает боль при расхождении тазовых костей и даже помогает удерживать малыша в правильном положении. Как заверяют специалисты, ношение бандажа также снижает вероятность развития симптомов серьезных заболеваний, связанных с плохой циркуляцией крови.

При некоторых медицинских показаниях ношение бандажа является необходимым, но заниматься самолечением лучше не стоит. Перед покупкой важно обратиться к опытному специалисту, который рассмотрит вашу проблему и подберет бандаж определенной степени жесткости.

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