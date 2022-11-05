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Шведский ритейлер H&M продолжает процесс прекращения деятельности в России — сейчас больше половины магазинов компании в стране закрыты навсегда, все магазины будут закрыты до конца года.
Об этом пишет Nyhetsbyran Direkt со ссылкой на прессслужбу компании.
H&M приостановила все продажи в России в начале марта. В середине июля сеть объявила, что начинает сворачивать свою деятельность в России, учитывая «текущие проблемы» ведения бизнеса и непредсказуемое будущее.
В рамках процесса ликвидации группа H&M временно открыла свои физические магазины для продажи остатков товарных запасов в России, и к концу сентября более 30 из 172 магазинов в России были закрыты навсегда.
— Мы придерживаемся нашего плана, и у нас все еще есть несколько магазинов, которые временно открыты для продажи остатков товара. Закрытие магазинов происходит постепенно согласно плану, и мы планируем закрыть последние магазины до конца года. Как мы сообщали ранее, мы хотим обеспечить, чтобы сворачивание нашей деятельности в стране происходило ответственным способом, — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн Mercedes уходит с рынка России – продает свой завод в Подмосковье и имущество российскому дилеру.
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Шведский ритейлер H&M продолжает процесс прекращения деятельности в России — сейчас больше половины магазинов компании в стране закрыты навсегда, все магазины будут закрыты до конца года.
Об этом пишет Nyhetsbyran Direkt со ссылкой на прессслужбу компании.
H&M приостановила все продажи в России в начале марта. В середине июля сеть объявила, что начинает сворачивать свою деятельность в России, учитывая «текущие проблемы» ведения бизнеса и непредсказуемое будущее.
В рамках процесса ликвидации группа H&M временно открыла свои физические магазины для продажи остатков товарных запасов в России, и к концу сентября более 30 из 172 магазинов в России были закрыты навсегда.
— Мы придерживаемся нашего плана, и у нас все еще есть несколько магазинов, которые временно открыты для продажи остатков товара. Закрытие магазинов происходит постепенно согласно плану, и мы планируем закрыть последние магазины до конца года. Как мы сообщали ранее, мы хотим обеспечить, чтобы сворачивание нашей деятельности в стране происходило ответственным способом, — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн Mercedes уходит с рынка России – продает свой завод в Подмосковье и имущество российскому дилеру.