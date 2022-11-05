С 24 октября в Украине начались перебои с работой терминалов спутниковой связи Starlink от SpaceX Илона Маска – это относилось к 1300 устройствам, а причина, вероятно, заключается в финансировании.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом, передает Экономическая Правда.

В сентябре SpaceX обратилась в Пентагон с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы Starlink в Украине, от которых зависит связь украинских военных в зоне боевых действий. Компания утверждала, что не может в дальнейшем также финансировать работу терминалов для Украины.

Впоследствии Маск заявил, что Starlink будут работать в Украине вне зависимости от готовности Минобороны США предоставить финансирование.

Несмотря на то, что Маск заявил об отзыве запроса в Пентагон, переговоры по финансированию ведомством работы терминалов продолжаются, пишет CNN. «Переговоры очень активно ведутся. Каждый в нашем здании знает, что мы собираемся платить им», – сказал высокопоставленный чиновник Пентагона в комментарии CNN.

Недавнее отключение терминалов в Украине началось 24 октября, как утверждает один из собеседников издания – из-за нехватки финансирования.

Отключение касалось партии из 1300 терминалов, которые Украина приобрела у британской компании в марте и использовались для операций, связанных с ведением боевых действий.