Правительство Швейцарии поможет Одесской области восстановить пострадавшие от российских ракет объекты.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВ Максим Марченко.

- Сегодня встретились с послом Швейцарии, достигли договоренности о поддержке швейцарским правительством ряда конкретных проектов по восстановлению объектов нашей области, пострадавших в результате ракетных ударов, - рассказал Максим Марченко.

Он отметил, что стороны обсудили привлечение частных инвестиций в развитие регионального бизнеса, а также модернизацию социальной инфраструктуры.