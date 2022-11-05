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Правительство Швейцарии поможет Одесской области восстановить пострадавшие от российских ракет объекты.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВ Максим Марченко.
- Сегодня встретились с послом Швейцарии, достигли договоренности о поддержке швейцарским правительством ряда конкретных проектов по восстановлению объектов нашей области, пострадавших в результате ракетных ударов, - рассказал Максим Марченко.
Он отметил, что стороны обсудили привлечение частных инвестиций в развитие регионального бизнеса, а также модернизацию социальной инфраструктуры.
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Правительство Швейцарии поможет Одесской области восстановить пострадавшие от российских ракет объекты.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВ Максим Марченко.
- Сегодня встретились с послом Швейцарии, достигли договоренности о поддержке швейцарским правительством ряда конкретных проектов по восстановлению объектов нашей области, пострадавших в результате ракетных ударов, - рассказал Максим Марченко.
Он отметил, что стороны обсудили привлечение частных инвестиций в развитие регионального бизнеса, а также модернизацию социальной инфраструктуры.