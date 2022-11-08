В октябре украинский экспорт сократился на 8,2% до 3,8 млрд долларов в результате падения физических объемов экспорта, прежде всего – металлургического, и снижения цен на продовольствие и промышленные товары.

Об этом сообщил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

Помимо снижения цен на основные статьи украинского экспорта , способствовавших сокращению стоимости вывезенных из Украины товаров, повлияло также падение объемов.

Так, в октябре Украина произвела экспорт 9,2 миллиона тонн, что на 4,6% меньше сентябрьского результата. Это также второй самый большой объем за месяцы полномасштабной войны.

Наибольшее падение объемов касается горно-металлургического комплекса. Экспорт руды по отношению к сентябрю упал на 286 тысяч тонн до 1,06 млн тонн (-21%), чугуна экспортировали - на 127 тысяч тонн до 72,2 тысячи тонн (-63%). Утко отметил, что для руды – это самый низкий показатель с начала года. В то же время экспорт прутков вышел на довоенный уровень и составил в октябре 65 тысяч тонн.

— В общем, тенденции в металлургии, к сожалению, и дальше мрачные, — добавил Качка. Это связано с тем, что крупнейшие предприятия украинского ГМК, в частности – Азовсталь и ММК Ильича, были разрушены российскими оккупантами или расположены временно оккупированных территориях.

По другой главной статье украинского экспорта, зерновых, в октябре объем вывезенной пшеницы вырос на 9,7% до 1,96 млн тонн. Кукурузы также продали несколько больше – 2,2 млн тонн (+2,7% против сентября). В противоположность таким результатам до 669 тысяч тонн (-23%) уменьшился экспорт рапса из-за завершения уборки урожая.