Компания «Нибулон» вложила в мощности для логистики агропродукции около 2 миллиардов долларов, но из-за войны эти инвестиции не работают.

Об этом рассказал наследник и гендиректор «Нибулона» Андрей Вадатурский в интервью «Экономической правде».

Андрей Вадатурский отметил, что в результате российской агрессии против Украины предприятие потеряло контроль над некоторыми объектами, но уверен, что он будет восстановлен.

Относительно дефицита мощностей он пояснил, что задачей компании было ранее получить зерно, эффективно перевезти его из Полтавы, Черкасс, Николаевской и Херсонской областей и загрузить на судно в Очакове в Николаевской области.

Этот порт не включен в «зерновое соглашение», подписанное Украиной, Турцией и ООН.

— Наши инвестиции в соответствующие мощности и логистику за эти годы около 2 миллиардов долларов. Сейчас это все не работает. Нам не хватает портовых мощностей. Очень надеюсь, что Николаев будет включен в зерновое соглашение. Идеальным решением было бы возвращение к нормальной торговле, без блокады, – рассказал Андрей Вадатурский.

Он подчеркнул, что проверки судов являются потерей времени – корабли ожидают по 20 дней, что наносит дополнительный ущерб аграрному сектору и торговым компаниям.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области.